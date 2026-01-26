Jetzt haben auch Millionen Menschen gesehen, wie Alex Jeffrey Pretti starb. Am Samstagmorgen wurde der 37 Jahre alte US-Amerikaner in Minneapolis von Mitgliedern der Grenzschutzeinheit Border Patrol erschossen, offenbar mit mindestens zehn Kugeln. Videos vom Tatort bringen die Regierung von Donald Trump immer mehr in Bedrängnis, auch bei manchen Republikanern wachsen die Zweifel an den Manövern dieser Polizisten und der Einwanderungsbehörde ICE.