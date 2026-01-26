Jetzt haben auch Millionen Menschen gesehen, wie Alex Jeffrey Pretti starb. Am Samstagmorgen wurde der 37 Jahre alte US-Amerikaner in Minneapolis von Mitgliedern der Grenzschutzeinheit Border Patrol erschossen, offenbar mit mindestens zehn Kugeln. Videos vom Tatort bringen die Regierung von Donald Trump immer mehr in Bedrängnis, auch bei manchen Republikanern wachsen die Zweifel an den Manövern dieser Polizisten und der Einwanderungsbehörde ICE.
Minneapolis
Lesezeit: 3 Min.
Videos vom Tatort belegen, dass Alex Pretti in Minneapolis von Agenten einer Grenzschutzeinheit getötet wurde. Auch bei manchen Republikanern wachsen nun die Zweifel am Vorgehen der Border Patrol und der Einwanderungsbehörde ICE.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Der Kampf um Amerika
Für die Einwohner von Minneapolis ist es der absolute Horror, wenn ICE-Truppen durch die Straßen ziehen, vermummt, gesetzlos, gewaltbereit. Und jetzt also der zweite Tote in wenigen Wochen. Warum sich hier die Zukunft des Landes entscheiden könnte.
