Sam Forstag ist 32 Jahre alt und hat nach eigenen Angaben bereits in 22 verschiedenen Jobs gearbeitet. Unter anderem als smokejumper, eine Aufgabe, die er so beschrieb: „Du springst mit dem Fallschirm über Waldbränden ab und löscht sie, bevor sie sich ausbreiten.“ Soeben hat sich Forstag seinen 23. Job gesichert. Von Januar 2027 an, wenn das neu gewählte Repräsentantenhaus in Washington zusammentritt, wird er dort der erste Demokrat aus Montana in diesem Jahrhundert sein. Der bislang Letzte seiner Art, Pat Williams, wurde 1994 gewählt – in dem Jahr, als Sam Forstag zur Welt kam.