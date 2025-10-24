Ob in Kaiserslautern, Stuttgart oder Grafenwöhr in der Oberpfalz: Etwa 12 000 Deutsche arbeiten an den US-Militärstandorten in Deutschland. Sie sind dort als zivile Ortskräfte zum Beispiel im Bereich Logistik tätig, in der Küche oder bei der Feuerwehr – und bekommen ein Gehalt, das samt Lohnnebenkosten üblicherweise aus dem US-Haushalt bezahlt wird. Bisher galt das auch dann, wenn sich der Kongress in den USA mal wieder über die Finanzen stritt und das Land während einer Haushaltssperre mehr oder weniger lahmgelegt wurde.