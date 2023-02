Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence soll einem Sonderermittler für die Untersuchungen gegen seinen Ex-Chef Donald Trump Rede und Antwort stehen. Pence sei vorgeladen, auch Dokumente seien angefordert worden, berichten mehrere US-Medien. Im November hatte das US-Justizministerium den Sonderermittler Jack Smith eingesetzt, um die Ermittlungen gegen Trump zu beaufsichtigen. Smith soll sich zum einen mit Untersuchungen rund um geheime Regierungsdokumente befassen, die Ex-Präsident Trump nach dem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago aufbewahrte. Zum anderen soll sich der Sonderermittler um Ermittlungen zur Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 kümmern. Laut einem CNN-Bericht nahm das FBI am Freitag eine Durchsuchung des Privathauses von Pence in Indiana vor. Auch dort waren zuvor vertrauliche Regierungsdokumente aufgetaucht.