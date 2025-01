Gleich an seinem ersten Tag im Amt setzt Donald Trump eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen Migranten durch und löst damit eine Schockwelle in den Ländern Lateinamerikas aus.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es waren herzzerreißende Szenen, die sich am Montag in vielen Städten an der mexikanischen Grenze zu den USA abspielten. Migranten, die oft erst kurz zuvor einen Termin für einen Asylantrag in den USA bekommen hatten, teils nach monatelanger Wartezeit, standen vor dem Nichts: Unmittelbar nach Antritt der neuen Regierung in den USA wurden alle noch ausstehenden Anhörungen ausgesetzt.