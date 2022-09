Bei den Zwischenwahlen im November treten auch 200 Republikaner an, die Donald Trump immer noch als legitimen Präsidenten sehen. Was das für die politische Zukunft der USA bedeutet.

Von Peter Burghardt, Washington

Als am 6. Januar vergangenen Jahres ein rechtsradikaler Mob das Kapitol in Washington stürmte und für Donald Trump fast die amerikanische Demokratie verwüstet hätte, da waren offenbar auch diese zwei Männer in der Nähe: Der eine, Mark Finchem, will bei den US-Zwischenwahlen am 8. November Staatssekretär in Arizona werden. Der andere, Doug Mastriano, möchte sich zum Gouverneur von Pennsylvania wählen lassen.