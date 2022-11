Wie die Benzinpreise den Wahlkampf in den USA beeinflussen

Muscle Car, Muskelautos, nennen Amerikaner solche großen und schnellen Wagen wie die in Terry Devlins Garage.

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Spritkosten in den USA in die Höhe geschnellt - und auch Saudi-Arabien lässt die Ölpreise steigen. Es ist eine Entwicklung, die für Joe Biden im Wahlkampf zum Problem wird.