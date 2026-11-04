Zum Hauptinhalt springen

Midterms 2026Das könnte der Beginn eines neuen Amerikas sein

Lesezeit: 6 Min.

Reaktionen von Anhängern der demokratischen Kandidatin Gina Hinojosa in Austin auf die Ergebnisse bei der Gouverneurswahl in Texas
Reaktionen von Anhängern der demokratischen Kandidatin Gina Hinojosa in Austin auf die Ergebnisse bei der Gouverneurswahl in Texas
Ashley Landis/AP Photo

Der deutliche Sieg der Demokraten über die Republikaner zeigt der ganzen Welt: Das Land hat sich vom Trumpismus abgewendet. Diesmal haben die Gegner des Präsidenten alles richtig gemacht.

Von Boris Herrmann, New York

SZ bei Google bevorzugen

Ein erstes Indiz, dass dies eine rauschende Nacht für die Demokraten werden würde, ließ sich in Georgia ausmachen. Überraschend war nicht, dass der 39 Jahre junge Demokrat Jon Ossoff dort seinen Sitz als Senator verteidigte. Überraschend war, dass er bereits vor 20 Uhr Ortszeit zum Sieger ausgerufen wurde, weniger als eine Stunde, nachdem die Wahllokale in Georgia geschlossen hatten. Ossoff hat also nicht nur gewonnen, er hat seinen Gegner deklassiert. Und das in einem Staat, der vor zwei Jahren noch für Donald Trump gestimmt hatte.

Zur SZ-Startseite

US-Zwischenwahlen
:Der große Verlierer heißt Donald Trump

Für den unbeliebten US-Präsidenten sind die Midterms ein Debakel. Er schiebt die Schuld den republikanischen Kandidaten zu – und droht den Demokraten, die im Kongress die Mehrheit errungen haben.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite