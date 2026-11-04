Der deutliche Sieg der Demokraten über die Republikaner zeigt der ganzen Welt: Das Land hat sich vom Trumpismus abgewendet. Diesmal haben die Gegner des Präsidenten alles richtig gemacht.

Ein erstes Indiz, dass dies eine rauschende Nacht für die Demokraten werden würde, ließ sich in Georgia ausmachen. Überraschend war nicht, dass der 39 Jahre junge Demokrat Jon Ossoff dort seinen Sitz als Senator verteidigte. Überraschend war, dass er bereits vor 20 Uhr Ortszeit zum Sieger ausgerufen wurde, weniger als eine Stunde, nachdem die Wahllokale in Georgia geschlossen hatten. Ossoff hat also nicht nur gewonnen, er hat seinen Gegner deklassiert. Und das in einem Staat, der vor zwei Jahren noch für Donald Trump gestimmt hatte.