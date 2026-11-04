Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie es auch im Senat schaffen. Im Verlauf des Wahlabends wurde immer deutlicher: Die Wähler wollen eine Wende.

Am Morgen dieses Wahltages scheint es nur noch um eine Frage zu gehen: Wie groß wird die blaue Welle? Gewinnen die Demokraten knapp, deutlich oder überwältigend? Die letzten Umfragen lassen mehr als einen knappen Sieg erwarten. Aber die Erhebungen lagen auch schon daneben. Mehrmals in der Vergangenheit haben die Institute die Zahl der Anhänger von Donald Trump unterschätzt. Was, wenn sie sich auch diesmal alle irren?