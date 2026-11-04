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MidtermsBlau, blau, blau – wie die Welle anrollte und immer größer wurde

Lesezeit: 5 Min.

Und noch eine Siegerin: Die  Demokratin Annie Andrews gewinnt in South Carolina - erstmals seit 1998 schickt der Bundesstaat eine demokratische Senatorin nach Washington.
Und noch eine Siegerin: Die  Demokratin Annie Andrews gewinnt in South Carolina - erstmals seit 1998 schickt der Bundesstaat eine demokratische Senatorin nach Washington.
Win McNamee/Getty/AFP

Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie es auch im Senat schaffen. Im Verlauf des Wahlabends wurde immer deutlicher: Die Wähler wollen eine Wende.

Von Charlotte Walser, Washington

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Am Morgen dieses Wahltages scheint es nur noch um eine Frage zu gehen: Wie groß wird die blaue Welle? Gewinnen die Demokraten knapp, deutlich oder überwältigend? Die letzten Umfragen lassen mehr als einen knappen Sieg erwarten. Aber die Erhebungen lagen auch schon daneben. Mehrmals in der Vergangenheit haben die Institute die Zahl der Anhänger von Donald Trump unterschätzt. Was, wenn sie sich auch diesmal alle irren?

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Auch im Senatsrennen sieht es für die Partei bislang gut aus: In North und South Carolina fallen zwei zuvor republikanische Senatssitze den Demokraten zu, in Georgia kann der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz verteidigen.

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