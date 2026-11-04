US-Wähler stimmen bei Midterms auch über politische Sachfragen wie das Recht auf Abtreibung ab

Bei den Midterms in den USA geht es nicht nur um die Sitzverteilung im Kongress. In etlichen Bundesstaaten stimmten die Wähler auch über gesellschaftspolitische Einzelfragen ab. Insgesamt ging es um 145 landesweite Sachvorlagen in 39 Bundesstaaten.



Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand in Kalifornien etwa die „Proposition 40“. Sie sieht eine einmalige Vermögensabgabe von fünf Prozent für Milliardäre vor, die Anfang 2026 ihren Wohnsitz im Bundesstaat hatten. Betroffen wären rund 200 Personen. Die Einnahmen sollten zu 90 Prozent in die Gesundheitsversorgung und zu zehn Prozent in Bildung und Lebensmittelhilfen fließen. Erwartet wurden Einnahmen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.



Das Ergebnis steht bisher nicht fest. Doch nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen zeichnete sich mit 56,5 Prozent Nein- zu 43,5 Prozent Ja-Stimmen ein Scheitern der Vorlage ab. Auch Gegeninitiativen, die die Vermögensabgabe erschweren sollten, lagen zunächst vorn.



In Virginia stimmten die Wählerinnen und Wähler einer Verfassungsänderung zu, mit der das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe aus der Landesverfassung gestrichen wird. Das Verbot war nach einem Urteil des Supreme-Courts von 2015 bereits nicht mehr durchsetzbar, stand aber noch im Text. Künftig heißt es dort, dass zwei volljährige Personen unabhängig von Geschlecht, „Gender“ oder Hautfarbe heiraten dürfen und Ehen gleich behandelt werden müssen. Ebenso stimmte eine Mehrheit in Virginia für ein „Grundrecht auf reproduktive Selbstbestimmung“ in der Staatsverfassung. Dazu gehören etwa legale Abtreibungen bis zur 26. Schwangerschaftswoche sowie der Anspruch auf Verhütung und Fruchtbarkeitsbehandlungen.



In Missouri lehnten die Wähler mehrheitlich eine Verfassungsänderung ab, die das 2024 eingeführte Recht auf Abtreibung weitgehend zurückgenommen hätte. Eine Niederlage der Abtreibungsgegner in einem ansonsten republikanisch geprägten Bundesstaat. Auch im Swingstate Nevada, wo die Demokraten erfolgreich waren, zogen die Abtreibungsgegner den kürzeren: Die Verfassungsinitiative für ein Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erhielt klare Zustimmung.



Anders fiel das Ergebnis im mehrheitlich republikanischen Idaho aus. Dort scheiterte eine Initiative, die unter anderem Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus ermöglichen wollte. Das weitgehende Abtreibungsverbot bleibt somit bestehen.