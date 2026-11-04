Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Senatswahl: Demokraten führen in Mississippi hauchdünn
Trumps erste öffentliche Reaktion: Lob für seine Bauprojekte
Die Wahl im Überblick
Berichte: Johnson tritt nicht als Minderheitsführer im Repräsentantenhaus an
Vance: Iran-Krieg schuld an Wahlniederlage
Trumps erste öffentliche Reaktion: Lob für seine Bauprojekte
US-Präsident Donald Trump hat beim ersten öffentlichen Auftritt vor TV-Kameras nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner bei den Parlamentswahlen über seine Architekturprojekte gesprochen. Trump lobte vorwiegend den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der „schönste Ballsaal in der ganzen Welt“ sein, sagte der US-Präsident auf der Baustelle des Ballsaals. Er signierte den letzten Stahlträger und schrieb neben seinem Namen „Love“ darauf, ehe dieser mit einer US-Fahne angehoben wurde. Trump verwies auch auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.
Wählerbefragungen zufolge war die Unzufriedenheit mit der Politik Trumps, den die Amerikaner für Preissteigerungen verantwortlich machen, der Auslöser für den erdrutschartigen Sieg der Demokraten und die krachende Niederlage der Republikaner.
Trump hat sich für den ersten öffentlichen Auftritt nach dem Midterms-Debakel die Baustelle des Ballsaals ausgesucht. AP Photo/Alex Brandon
From Donald with love: Trump unterschreibt auf dem Stahlpfeiler. AP Photo/Alex Brandon
Die Wahl im Überblick
- Die Demokraten erreichen eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Sie können fortan Vorhaben der Trump-Regierung stärker blockieren und mehr Druck ausüben.
- Im Senatsrennen erobern die Demokraten mehrere republikanische Sitze: Der ehemalige Gouverneur Roy Cooper siegt in North Carolina, in South Carolina muss die Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham, Darline Graham, eine Niederlage eingestehen. Im Bundesstaat Kansas setzt sich seit fast hundert Jahren der erste demokratische Kandidat durch, aus Texas wird James Talarico als erster Demokrat seit 1988 in den Senat einziehen. Auch in Ohio, Iowa und Maine gehen zuvor republikanische Sitze an die Demokraten. In Georgia behält der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms die erste Schwarze und die erste Frau im Gouverneursamt sein. In Florida wurde der Trump-Verbündete Byron Donalds zum ersten schwarzen Gouverneur gewählt.
- In Alaska und Mississippi ist das Senatsrennen noch offen. Besonders knapp ist es in Mississippi: Dort trennen den Demokraten Scott Colom und die Republikanerin Cindy Hyde-Smith derzeit weniger als 50 Stimmen.
Europas Rechte geht auf Distanz zu Trump
Nach der Niederlage der Republikaner sind führende Politiker der europäischen Rechten auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump gegangen. Mehrere von ihnen machten den von Trump begonnenen Krieg gegen Iran für die Wahlschlappe verantwortlich, vermieden jedoch meist eine direkte Kritik am Präsidenten.
Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel sagte dem Nachrichtenportal T-Online, Trump habe sein Versprechen gebrochen, keine interventionistische Außenpolitik zu betreiben. Dies räche sich nun für die Republikaner. Auch der Chef des französischen Rassemblement National, Jordan Bardella, sprach von „sehr schweren Folgen“ der US-Intervention in Iran, ohne Trump jedoch direkt zu nennen. Der italienische Lega-Chef Matteo Salvini führte das Ergebnis auf die Kriege und die gestiegenen Lebenshaltungskosten zurück. Viele der Politiker hatten zuvor die ideologische Nähe zu Trump gesucht.
Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel sagte dem Nachrichtenportal T-Online, Trump habe sein Versprechen gebrochen, keine interventionistische Außenpolitik zu betreiben. Dies räche sich nun für die Republikaner. Auch der Chef des französischen Rassemblement National, Jordan Bardella, sprach von „sehr schweren Folgen“ der US-Intervention in Iran, ohne Trump jedoch direkt zu nennen. Der italienische Lega-Chef Matteo Salvini führte das Ergebnis auf die Kriege und die gestiegenen Lebenshaltungskosten zurück. Viele der Politiker hatten zuvor die ideologische Nähe zu Trump gesucht.
Anne Eberhard
Senatswahl: Demokraten führen in Mississippi hauchdünn
In Mississippi geht das enge Rennen um den Senatssitz weiter. Laut CNN liegt nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen der demokratische Kandidat Scott Colom ganz knapp vorn. Er führt mit 48,95 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin der Republikaner, Cindy Hyde-Smith, kommt dagegen auf 48,94 Prozent. Die beiden Bewerber trennen lediglich 65 Stimmen.
Seit 1989 sind beide Senatorenposten in republikanischer Hand, Prognosen sahen einen Wahlsieg von Trumps Partei als wahrscheinlich.
Seit 1989 sind beide Senatorenposten in republikanischer Hand, Prognosen sahen einen Wahlsieg von Trumps Partei als wahrscheinlich.
Das Weiße Haus erinnert daran, dass Trump noch immer amtierender US-Präsident ist
Nachdem die Midterms in den USA die Machtverhältnisse sowohl im Kongress als auch im Senat zugunsten der Demokraten geändert haben, fühlt sich das Weiße Haus veranlasst, daran zu erinnern, dass US-Präsident Trump noch immer im Amt ist: „Öffentliche Bekanntmachung: Trump ist immer noch euer Präsident“, postete der offizielle Account des Weißen Hauses in einem Beitrag auf der Plattform X. Begleitet wird der Post von einem bedrohlich wirkenden Foto, auf dem Trump in die Kamera starrt und sich mit den Fäusten auf den Resolute Desk im Oval Office stützt.
Der Post, der mit Trumps charakteristischer Schlussformel „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit“ schließt, löste in kurzer Zeit zahlreiche spöttische Kommentare aus.
Der Post, der mit Trumps charakteristischer Schlussformel „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit“ schließt, löste in kurzer Zeit zahlreiche spöttische Kommentare aus.
Anne Eberhard
US-Wähler stimmen bei Midterms auch über politische Sachfragen wie das Recht auf Abtreibung ab
Bei den Midterms in den USA geht es nicht nur um die Sitzverteilung im Kongress. In etlichen Bundesstaaten stimmten die Wähler auch über gesellschaftspolitische Einzelfragen ab. Insgesamt ging es um 145 landesweite Sachvorlagen in 39 Bundesstaaten.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand in Kalifornien etwa die „Proposition 40“. Sie sieht eine einmalige Vermögensabgabe von fünf Prozent für Milliardäre vor, die Anfang 2026 ihren Wohnsitz im Bundesstaat hatten. Betroffen wären rund 200 Personen. Die Einnahmen sollten zu 90 Prozent in die Gesundheitsversorgung und zu zehn Prozent in Bildung und Lebensmittelhilfen fließen. Erwartet wurden Einnahmen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.
Das Ergebnis steht bisher nicht fest. Doch nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen zeichnete sich mit 56,5 Prozent Nein- zu 43,5 Prozent Ja-Stimmen ein Scheitern der Vorlage ab. Auch Gegeninitiativen, die die Vermögensabgabe erschweren sollten, lagen zunächst vorn.
In Virginia stimmten die Wählerinnen und Wähler einer Verfassungsänderung zu, mit der das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe aus der Landesverfassung gestrichen wird. Das Verbot war nach einem Urteil des Supreme-Courts von 2015 bereits nicht mehr durchsetzbar, stand aber noch im Text. Künftig heißt es dort, dass zwei volljährige Personen unabhängig von Geschlecht, „Gender“ oder Hautfarbe heiraten dürfen und Ehen gleich behandelt werden müssen. Ebenso stimmte eine Mehrheit in Virginia für ein „Grundrecht auf reproduktive Selbstbestimmung“ in der Staatsverfassung. Dazu gehören etwa legale Abtreibungen bis zur 26. Schwangerschaftswoche sowie der Anspruch auf Verhütung und Fruchtbarkeitsbehandlungen.
In Missouri lehnten die Wähler mehrheitlich eine Verfassungsänderung ab, die das 2024 eingeführte Recht auf Abtreibung weitgehend zurückgenommen hätte. Eine Niederlage der Abtreibungsgegner in einem ansonsten republikanisch geprägten Bundesstaat. Auch im Swingstate Nevada, wo die Demokraten erfolgreich waren, zogen die Abtreibungsgegner den kürzeren: Die Verfassungsinitiative für ein Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erhielt klare Zustimmung.
Anders fiel das Ergebnis im mehrheitlich republikanischen Idaho aus. Dort scheiterte eine Initiative, die unter anderem Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus ermöglichen wollte. Das weitgehende Abtreibungsverbot bleibt somit bestehen.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand in Kalifornien etwa die „Proposition 40“. Sie sieht eine einmalige Vermögensabgabe von fünf Prozent für Milliardäre vor, die Anfang 2026 ihren Wohnsitz im Bundesstaat hatten. Betroffen wären rund 200 Personen. Die Einnahmen sollten zu 90 Prozent in die Gesundheitsversorgung und zu zehn Prozent in Bildung und Lebensmittelhilfen fließen. Erwartet wurden Einnahmen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.
Das Ergebnis steht bisher nicht fest. Doch nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen zeichnete sich mit 56,5 Prozent Nein- zu 43,5 Prozent Ja-Stimmen ein Scheitern der Vorlage ab. Auch Gegeninitiativen, die die Vermögensabgabe erschweren sollten, lagen zunächst vorn.
In Virginia stimmten die Wählerinnen und Wähler einer Verfassungsänderung zu, mit der das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe aus der Landesverfassung gestrichen wird. Das Verbot war nach einem Urteil des Supreme-Courts von 2015 bereits nicht mehr durchsetzbar, stand aber noch im Text. Künftig heißt es dort, dass zwei volljährige Personen unabhängig von Geschlecht, „Gender“ oder Hautfarbe heiraten dürfen und Ehen gleich behandelt werden müssen. Ebenso stimmte eine Mehrheit in Virginia für ein „Grundrecht auf reproduktive Selbstbestimmung“ in der Staatsverfassung. Dazu gehören etwa legale Abtreibungen bis zur 26. Schwangerschaftswoche sowie der Anspruch auf Verhütung und Fruchtbarkeitsbehandlungen.
In Missouri lehnten die Wähler mehrheitlich eine Verfassungsänderung ab, die das 2024 eingeführte Recht auf Abtreibung weitgehend zurückgenommen hätte. Eine Niederlage der Abtreibungsgegner in einem ansonsten republikanisch geprägten Bundesstaat. Auch im Swingstate Nevada, wo die Demokraten erfolgreich waren, zogen die Abtreibungsgegner den kürzeren: Die Verfassungsinitiative für ein Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erhielt klare Zustimmung.
Anders fiel das Ergebnis im mehrheitlich republikanischen Idaho aus. Dort scheiterte eine Initiative, die unter anderem Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus ermöglichen wollte. Das weitgehende Abtreibungsverbot bleibt somit bestehen.
Berichte: Johnson tritt nicht als Minderheitsführer im Repräsentantenhaus an
Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, kandidiert Berichten zufolge nach dem Verlust der republikanischen Mehrheit bei den Zwischenwahlen nicht für das Amt des Minderheitsführers. Der Politiker aus dem Bundesstaat Louisiana habe seine Mitarbeiter am Morgen über seine Entscheidung informiert, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Eingeweihte. Wer bei einer für kommende Woche erwarteten parteiinternen Wahl an die Spitze der Republikaner in der Parlamentskammer rückt, ist unklar. Es wird erwartet, dass der konservative Abgeordnete Jim Jordan aus Ohio noch im Tagesverlauf seine Kandidatur bekanntgibt.
Mike Johnson bei einer Pressekonferenz (Archiv). AFP
Vance: Iran-Krieg schuld an Wahlniederlage
Die überraschend deutliche Niederlage der Republikaner bei den US-Parlamentswahlen ist nach Ansicht von Vizepräsident J. D. Vance auf den Iran-Krieg zurückzuführen. „Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg“, schrieb er auf der Plattform X. Dies habe auch Präsident Donald Trump bereits gesagt. „Jeder weiß, warum wir verloren haben. Und jede Diskussion darüber, wie es weitergeht, muss dort ansetzen.“
Viele Wähler, die bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren für Vance und Trump gestimmt hätten, seien verärgert gewesen. Eine Umfrage habe erheben, dass sich die enttäuschten Wähler vor allem vier Punkte gewünscht hätten: das Ende des Iran-Kriegs, den Fokus auf Lebenshaltungskosten und Inflation, Amerika an erste Stelle zu setzen und ein Wechsel der Beziehungen zu Israel.
Vance äußerte Verständnis für die Kritik. „An alle, die einfach nur wütend über das Ergebnis sind: Das solltet ihr auch sein. Lasst uns diese Wut nutzen, um uns wieder der Aufgabe zu widmen, unser Land zu retten“, schrieb Vance weiter.
Viele Wähler, die bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren für Vance und Trump gestimmt hätten, seien verärgert gewesen. Eine Umfrage habe erheben, dass sich die enttäuschten Wähler vor allem vier Punkte gewünscht hätten: das Ende des Iran-Kriegs, den Fokus auf Lebenshaltungskosten und Inflation, Amerika an erste Stelle zu setzen und ein Wechsel der Beziehungen zu Israel.
Vance äußerte Verständnis für die Kritik. „An alle, die einfach nur wütend über das Ergebnis sind: Das solltet ihr auch sein. Lasst uns diese Wut nutzen, um uns wieder der Aufgabe zu widmen, unser Land zu retten“, schrieb Vance weiter.
JD Vance on Twitter / X
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was…— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
x.com
Nach der Wahlniederlage der Republikaner stürzen auch die Aktien von Musks Raumfahrtkonzern Space-X ab
Nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms steht Elon Musk als einer der großen Verlierer da. Der reichste Mensch der Welt hatte fast eine halbe Milliarde Dollar gespendet, um die Republikaner zu unterstützen und den Bundesstaat Texas für sie zu sichern. Doch die Demokraten eroberten beide Kammern des Kongresses, und in Texas besiegte Gina Hinojosa den republikanischen Gouverneur Greg Abbott. An der Börse wurden die Nachrichten negativ aufgenommen: Die Aktien von Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX fielen am Mittwoch zunächst um 5,5 Prozent, die Papiere des Elektroautobauers Tesla gaben um 5,1 Prozent nach.
Musk sieht sich nun einer erstarkten Demokratischen Partei gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angreift. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte des Unternehmers genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürfte es unter anderem um staatliche Aufträge und Subventionen, Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär und den massiven Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung gehen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, riet den Republikanern und ihren Verbündeten am Dienstagabend, sich schon mal Anwälte zu nehmen. Zudem drohen strengere Auflagen für die von SpaceX geplanten Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.
Auch in Texas, der Heimat von Tesla und SpaceX, muss sich Musk auf Gegenwind einstellen, denn die neue Gouverneurin Hinojosa gilt als Kritikerin des Milliardärs. Sie hatte Abbott vorgeworfen, den Bundesstaat durch Vereinbarungen zugunsten von Musk verschachert zu haben. Hinojosa fordert einen sofortigen Baustopp für neue Rechenzentren, bis der Schutz der Anwohner verbessert ist und ein Ende der Steuervergünstigungen. Zudem lehnt sie einen möglichen Verkauf eines staatlichen Küstenparks an SpaceX zur Erweiterung des Weltraumbahnhofs Boca Chica ab. „Um es klar zu sagen: Texas steht nicht zum Verkauf“, hatte sie im vergangenen Monat erklärt.
Musk sieht sich nun einer erstarkten Demokratischen Partei gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angreift. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte des Unternehmers genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürfte es unter anderem um staatliche Aufträge und Subventionen, Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär und den massiven Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung gehen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, riet den Republikanern und ihren Verbündeten am Dienstagabend, sich schon mal Anwälte zu nehmen. Zudem drohen strengere Auflagen für die von SpaceX geplanten Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.
Auch in Texas, der Heimat von Tesla und SpaceX, muss sich Musk auf Gegenwind einstellen, denn die neue Gouverneurin Hinojosa gilt als Kritikerin des Milliardärs. Sie hatte Abbott vorgeworfen, den Bundesstaat durch Vereinbarungen zugunsten von Musk verschachert zu haben. Hinojosa fordert einen sofortigen Baustopp für neue Rechenzentren, bis der Schutz der Anwohner verbessert ist und ein Ende der Steuervergünstigungen. Zudem lehnt sie einen möglichen Verkauf eines staatlichen Küstenparks an SpaceX zur Erweiterung des Weltraumbahnhofs Boca Chica ab. „Um es klar zu sagen: Texas steht nicht zum Verkauf“, hatte sie im vergangenen Monat erklärt.
Elon Musk in Washington (Archivbild). Nathan Howard/REUTERS
Analyse: Was die Republikaner den Sieg gekostet hat
Waren es die hohen Lebenshaltungskosten? Oder sind die Menschen müde von Trumps Rhetorik? Gerade treffen kaum noch neue Ergebnisse ein, US-Medien analysieren, welche Faktoren zum Sieg der Demokraten beigetragen haben – und den Republikanern Stimmen kosteten.
Meine Kolleginnen Vivien Götz und Berit Kruse haben sich die bisher veröffentlichten Wählerdaten angeschaut und in ihrer Analyse erste Erkenntnisse zusammengetragen:
Meine Kolleginnen Vivien Götz und Berit Kruse haben sich die bisher veröffentlichten Wählerdaten angeschaut und in ihrer Analyse erste Erkenntnisse zusammengetragen:
Midterms 2026: Warum haben die Republikaner verloren - und welche Wähler waren entscheidend?
Die Republikaner verlieren die Mehrheit im Kongress und das vor allem, wegen ihres Präsidenten Trump. Eine Datenanalyse zeigt, welche Themen und Wählergruppen für die Niederlage der Republikaner entscheidend sind.
www.sueddeutsche.de
Demokrat Pappas dankt seinem „wunderbaren“ Ehemann
Chris Pappas nutzte die Bühne seines Siegs im Rennen um den Senatssitz in New Hampshire für eine Umarmung seines Ehemanns Vann Bentley. „Ich möchte dem Mann neben mir danken, meinem wunderbaren Ehemann Vann“, sagte der demokratische Politiker, der durch seinen Erfolg bei den Kongresswahlen als erster offen schwuler Mann in den US-Senat einzog.
Pappas hatte sich gegen den Republikaner John Sununu durchgesetzt. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen. Sein Ehemann sei immer an seiner Seite gewesen, sagte der künftige Senator. Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden – „ich bin der glücklichste Mensch, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, den ich liebe“, sagte Pappas.
Pappas hatte sich gegen den Republikaner John Sununu durchgesetzt. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen. Sein Ehemann sei immer an seiner Seite gewesen, sagte der künftige Senator. Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden – „ich bin der glücklichste Mensch, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, den ich liebe“, sagte Pappas.
„„Trotz all der negativen Angriffe und Lügen ist es schön zu wissen, dass heute Abend Liebe und Wahrheit gesiegt haben.““Chris Pappas
Der Unternehmer gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Der demokratische Senatskandidat Chris Pappas (re.) auf der Wahlnachtveranstaltung in Manchester, New Hampshire, mit seinem Ehemann Vann Bentley. Reba Saldanha/FR170606 AP/dpa
Klingbeil sieht Wahl als Hoffnungszeichen für politische Mitte
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat den Ausgang der US-Wahlen als Hoffnungszeichen für die politische Mitte auch in Europa und dem Rest der Welt bezeichnet. Klingbeil sagt bei einer SPD-Wirtschaftskonferenz in Berlin, es habe sich gezeigt, dass der allgemeine Rechtsruck der vergangenen Jahre kein Automatismus sei. Ergebnisse wie jetzt in den Vereinigten Staaten oder zuvor in Ungarn, stimmten ihn zuversichtlich. Zugleich gelte aber: „Jetzt sollten wir auch was daraus machen.“ Dazu gehöre, dass Deutschland und Europa eng und mit den US-Demokraten, aber auch mit vernünftigen Republikanern, zusammenarbeiteten, um den Iran-Krieg zu beenden, Handelskonflikte beizulegen und die Unterstützung der Ukraine zu sichern. „Unsere Hand ist ausgestreckt“, erklärte er.
Klingbeil sprach sich zugleich dafür aus, nicht immer nur gebannt darauf zu starren, wer im Weißen Haus sitze und was dort entschieden werde. Deutschland und Europa müssten vielmehr daran arbeiten, die eigene wirtschaftliche Stärke und Widerstandsfähigkeit auszubauen, um ihre Abhängigkeit von anderen zu verringern.
Trump will „ultimative Macht“ seines Vetos nutzen
US-Präsident Donald Trump will von seinem Veto-Recht Gebrauch machen, um in seiner restlichen Amtszeit weiter die Politik zu gestalten. Er verfüge über diese „ultimative Macht“, verdeutlichte er im Gespräch mit dem Portal Politico. Zugleich kündigte er aber auch an, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. „Ich will nicht nur für zwei Jahre dasitzen und gegen alles ein Veto einlegen.“
Bei den Zwischenwahlen haben die Demokraten die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern erlangt und geben damit von Januar an den Ton bei der Gesetzgebung an. Das dürfte Trump das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Allerdings darf der Präsident laut Verfassung gegen Gesetze sein Veto einlegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder.
Die deutliche Niederlage der Republikaner bei den Midterms erklärte Trump gegenüber Politico damit, dass die Wähler die zur Wahl stehenden Kandidaten wohl nicht gemocht hätten. Mit seinem Namen auf dem Stimmzettel wäre die Wahl „einfach gewonnen“ worden, so Trump.
Bei den Zwischenwahlen haben die Demokraten die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern erlangt und geben damit von Januar an den Ton bei der Gesetzgebung an. Das dürfte Trump das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Allerdings darf der Präsident laut Verfassung gegen Gesetze sein Veto einlegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder.
Die deutliche Niederlage der Republikaner bei den Midterms erklärte Trump gegenüber Politico damit, dass die Wähler die zur Wahl stehenden Kandidaten wohl nicht gemocht hätten. Mit seinem Namen auf dem Stimmzettel wäre die Wahl „einfach gewonnen“ worden, so Trump.
„Die Sonne kommt raus“: Demokraten feiern nach Midterms
In San Antonio im US-Bundesstaat Texas rollen in der Nacht auf Mittwoch hupende Autokorsos durch die Innenstadt. Flaggen von Texas, den USA und Mexiko hängen aus den Fenstern, wie das örtliche Nachrichtenportal San Antonio Report berichtet, Menschen jubeln und halten Schilder mit den Namen der Wahlgewinner James Talarico und Gina Hinojosa in die Höhe.
Die Siege der demokratischen Kandidaten in Texas und im ganzen Land gäben ihr Hoffnung, sagte eine Frau dem Nachrichtenportal. „Wir hatten Angst, dass es, wenn die Dinge anders gelaufen wären, sozusagen vorbei gewesen wäre – nicht nur für das amerikanische Volk, sondern auch für das amerikanische System.“ Ein Mann sagte dem Portal, es sei Zeit für Veränderungen. „Es fühlt sich an wie ein bewölkter Tag, an dem gerade die Sonne rauskommt.“
Die Siege der demokratischen Kandidaten in Texas und im ganzen Land gäben ihr Hoffnung, sagte eine Frau dem Nachrichtenportal. „Wir hatten Angst, dass es, wenn die Dinge anders gelaufen wären, sozusagen vorbei gewesen wäre – nicht nur für das amerikanische Volk, sondern auch für das amerikanische System.“ Ein Mann sagte dem Portal, es sei Zeit für Veränderungen. „Es fühlt sich an wie ein bewölkter Tag, an dem gerade die Sonne rauskommt.“
Auch in anderen Städten und Bundesstaaten feiern Demokratinnen und Demokraten den deutlichen Wahlsieg:
Demokraten in Texas rufen: „U-S-A! U-S-A!“
In Austin, der Hauptstadt von Texas, läuft auf der Wahlparty der Demokraten der Countrysong „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé. Die jubelnde Menge wartet auf Talarico, der als erster Demokrat seit fast 40 Jahren ein Senatsrennen in dem Bundesstaat im Süden der USA gewonnen hat. Kurz vor Mitternacht tritt er hinter einem Vorhang hervor und die Menge skandiert drei Buchstaben, die normalerweise eher auf Trump-Veranstaltungen zu hören sind: „U-S-A! U-S-A!“ Dann ruft Talarico: „Wir haben gerade Texas zurückerobert“, und der Saal bricht in tosenden Jubel aus.
In Michigan wird getanzt
Auch im Bundesstaat Michigan wird gefeiert. Wie der New Yorker berichtet, flimmern auf der Wahlparty der Demokraten in Detroit Nachrichten über die Wahlerfolge über zwei Bildschirme. Schon bevor erste Fernsehsender den Wahlsieg des linken Kandidaten Abdul El-Sayed ausrufen, wird ausgelassen gefeiert. Vor der Bühne tanzt eine Gruppe schwarzer Frauen zu Aquas „Barbie Girl“. Eine Frau filmt die Szene und verschickt das Video an eine Freundin: „Die wissen, wie man feiert in Detroit“.
Feiern auch in Kansas
Im US-Bundesstaat Kansas, in dem Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932 erobert hat, drängen sich seine Anhänger in einem Hotel in der Stadt Overland Park. Sie schwenken Schilder und jubeln bei jedem neuen Ergebnis lauter, berichtet der Kansas City Star. Als Hamilton auf die Bühne tritt, ruft er seinen Anhängern zu: „Wir haben wirklich Geschichte geschrieben“.
In Washington fließt Wein „in Strömen“
In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Wahlabend nach einem Bericht der Zeitung The Hill noch angespannt. Die Hotelbar, in der die Demokraten feiern, ist zwar geöffnet, doch noch trinkt kaum jemand etwas. Dann sickern die ersten Ergebnisse durch, und die Stimmung schwenkt um. Als der Sender CNN um kurz nach 22 Uhr die Kontrolle der Demokraten über das Repräsentantenhaus ausruft, gibt es kein Halten mehr. Die Menge explodiert. Der Wein fließt laut dem Bericht „in Strömen“.
In Austin, der Hauptstadt von Texas, läuft auf der Wahlparty der Demokraten der Countrysong „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé. Die jubelnde Menge wartet auf Talarico, der als erster Demokrat seit fast 40 Jahren ein Senatsrennen in dem Bundesstaat im Süden der USA gewonnen hat. Kurz vor Mitternacht tritt er hinter einem Vorhang hervor und die Menge skandiert drei Buchstaben, die normalerweise eher auf Trump-Veranstaltungen zu hören sind: „U-S-A! U-S-A!“ Dann ruft Talarico: „Wir haben gerade Texas zurückerobert“, und der Saal bricht in tosenden Jubel aus.
In Michigan wird getanzt
Auch im Bundesstaat Michigan wird gefeiert. Wie der New Yorker berichtet, flimmern auf der Wahlparty der Demokraten in Detroit Nachrichten über die Wahlerfolge über zwei Bildschirme. Schon bevor erste Fernsehsender den Wahlsieg des linken Kandidaten Abdul El-Sayed ausrufen, wird ausgelassen gefeiert. Vor der Bühne tanzt eine Gruppe schwarzer Frauen zu Aquas „Barbie Girl“. Eine Frau filmt die Szene und verschickt das Video an eine Freundin: „Die wissen, wie man feiert in Detroit“.
Feiern auch in Kansas
Im US-Bundesstaat Kansas, in dem Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932 erobert hat, drängen sich seine Anhänger in einem Hotel in der Stadt Overland Park. Sie schwenken Schilder und jubeln bei jedem neuen Ergebnis lauter, berichtet der Kansas City Star. Als Hamilton auf die Bühne tritt, ruft er seinen Anhängern zu: „Wir haben wirklich Geschichte geschrieben“.
In Washington fließt Wein „in Strömen“
In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Wahlabend nach einem Bericht der Zeitung The Hill noch angespannt. Die Hotelbar, in der die Demokraten feiern, ist zwar geöffnet, doch noch trinkt kaum jemand etwas. Dann sickern die ersten Ergebnisse durch, und die Stimmung schwenkt um. Als der Sender CNN um kurz nach 22 Uhr die Kontrolle der Demokraten über das Repräsentantenhaus ausruft, gibt es kein Halten mehr. Die Menge explodiert. Der Wein fließt laut dem Bericht „in Strömen“.
Donald Trump und der Nasenbär: Mit dem US-Fernsehen durch die Wahlnacht
Fünf Uhr morgens an der Ostküste, das Wahlprogramm der US-Fernsehsender ist tief in der Nachspielzeit. Aber noch sind einige Duelle ja nicht entschieden. Oder wie CNN-Datenanalyst Harry Enten das ausdrückt: „Alaska, Alaska, Alaska. Mississippi, Mississippi, Mississippi.“ In beiden Bundesstaaten sind die Senatsrennen extrem eng. Glaubt man dem Experten Enten und seiner Grafikwand („Magic Wall“), stehen sowohl in Alaska als auch in Mississippi noch Ergebnisse aus Bezirken aus, in denen die demokratischen Kandidaten favorisiert sind. Aber zu einer Prognose will sich auch Enten nicht durchringen.
Es ist immer ein schöner Moment in amerikanischen Wahlnächten, wenn bei CNN die Nacht-Besatzung übernimmt. Dann legt sich langsam, aber sicher eine dämpfende Decke über die blinkende, piepende Kulisse. Drüben im „Election Center“ von ABC haben sie die Ruhe vollends weg: Da läuft zur Zerstreuung und Erbauung nachts auch mal ein Beitrag über ein Nasenbär-Baby.
Bei Fox News ignorieren die Moderatoren souverän die Tatsache, dass Donald Trump auch ihren Sender für die republikanische Niederlage verantwortlich macht. Stattdessen preisen sie den Präsidenten für seine Bereitschaft, mit den siegreichen Demokraten zusammenzuarbeiten. Das fällt dann wohl unter konstruktiven Journalismus.
Es ist immer ein schöner Moment in amerikanischen Wahlnächten, wenn bei CNN die Nacht-Besatzung übernimmt. Dann legt sich langsam, aber sicher eine dämpfende Decke über die blinkende, piepende Kulisse. Drüben im „Election Center“ von ABC haben sie die Ruhe vollends weg: Da läuft zur Zerstreuung und Erbauung nachts auch mal ein Beitrag über ein Nasenbär-Baby.
Bei Fox News ignorieren die Moderatoren souverän die Tatsache, dass Donald Trump auch ihren Sender für die republikanische Niederlage verantwortlich macht. Stattdessen preisen sie den Präsidenten für seine Bereitschaft, mit den siegreichen Demokraten zusammenzuarbeiten. Das fällt dann wohl unter konstruktiven Journalismus.