Wählernachbefragung: Denkzettel für Trump

Die Zwischenwahlen in den USA werden – neben der Neubesetzung der Kongresskammer – immer auch als indirekte Abrechnung mit der Arbeit der Regierung angesehen. Das ist diesmal nicht anders: Viele Wähler sehen, den Nachwahlbefragungen zufolge, die Abstimmung als Gelegenheit, Präsident Trump einen Denkzettel zu verpassen.



Mehrere US-Medien haben erste Auswertungen einer großen Umfrage veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung – laut CBS News und NBC News liegt das unter dem Wert (45 Prozent), den er in seiner ersten Amtszeit zu den Midterms 2018 verzeichnete. Er liegt auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Parlamentskammern verloren.





75 Prozent der Befragten sorgten sich um die Wirtschaft: Davon stimmten 38 Prozent sogar der Aussage zu, dass sie „wütend“ seien. 70 Prozent der Befragten wünschen sich zudem, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrolliert.





Für die Erhebung im Auftrag zahlreicher großer Medien wurden laut CNN insgesamt rund 100 000 Wähler befragt. Angaben von Wählern am Wahltag wurden mit Angaben von Früh- und Briefwählern kombiniert, die seit 19. Oktober online oder per Telefon befragt wurden.