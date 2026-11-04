Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Die Wahlnacht im Überblick
Floridas Senatssitz bleibt bei den Republikanern
Cooper erobert Senatssitz in North Carolina von Republikanern
Ossoff verteidigt wichtigen Senatssitz in Georgia
Wählernachbefragung: Denkzettel für Trump
Die Wahlnacht im Überblick
- Die ersten Stimmen sind gezählt: Den Demokraten gelingt es durch Roy Coopers Sieg in North Carolina, den Republikanern einen Senatssitz abzunehmen. In Texas liegt der Demokrat James Talarico zunächst vor dem skandalumwitterten republikanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton von den Republikanern. In Georgia wird der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff zum Sieger erklärt, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten sind die Wahllokale geschlossen. Auch in den umkämpften Staaten Ohio, South Carolina, Florida und Maine.
- In Nachwahlbefragungen kommt US-Präsident Donald Trump auf etwa 38 Prozent Zustimmung, 2018 lag der Wert bei 45 Prozent. 65 Prozent der Wähler meinen, Trumps Politik verschlechtere die wirtschaftliche Lage.
Barbara Klimke
Cooper erobert Senatssitz in North Carolina von Republikanern
Im Bundesstaat North Carolina haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge einen Sitz hinzugewonnen – und Zugewinne benötigen sie, wenn sie die Mehrheit im Senat erreichen wollen: Ihr Kandidat Roy Cooper entschied die Wahl für sich, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Barbara Klimke
Der Dollar gibt in der Wahlnacht nach
Und damit kurz ein Blick auf die Wirtschaft: Der Dollar hat gegenüber den meisten wichtigen Währungen in der Wahlnacht nachgegeben. Die Anleger stellten sich offenbar auf ein möglicherweise starkes Abschneiden der Demokraten ein. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent auf 101,7. Er misst den Kurs der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs Währungen. Der Euro legte um 0,2 Prozent auf 1,1212 Dollar zu. Die Währungsstrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia erklärte dies so: Im Falle eines Siegs der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses „könnte der Dollar weiter unter Verkaufsdruck geraten, da ein Durchmarsch der Demokraten die Staatsausgaben während Trumps Amtszeit begrenzen würde“, wird die Strategin von der Agentur Reuters zitiert.
Demokrat Pritzker als Gouverneur von Illinois wiedergewählt
Der Demokrat JB Pritzker ist Hochrechnungen zufolge für eine dritte Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois wiedergewählt worden. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Darren Bailey durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Umfragen vor der Abstimmung waren bereits von einem Sieg Pritzkers ausgegangen.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Barbara Klimke
Floridas Senatssitz bleibt bei den Republikanern
Der frühere Senatssitz von US-Außenminister Marco Rubio bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire
Im US-Bundesstaat New Hampshire haben sich republikanische Hoffnungen auf die Eroberung eines demokratischen Senatssitzes Hochrechnungen zufolge zerschlagen. Der demokratische Kandidat Chris Pappas setzte sich gegen den Republikaner John Sununu durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Medienberichten zufolge wird Pappas der erste offen schwule Mann sein, der in den US-Senat einzieht. Die langjährige demokratische Senatorin Jeanne Shaheen war nicht erneut angetreten.
Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen
Der Unternehmer Pappas gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. Auch sein republikanischer Kontrahent Sununu vertrat New Hampshire bereits im Kongress – auch als Senator. Er schied aber bereits 2009 aus. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Pappas versuchte, Sununu im Wahlkampf mit Präsident Donald Trump in Verbindung zu bringen und prangerte Korruption in Washington an. Sununu setzte Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik und distanzierte sich von der Regierung.
Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen
Der Unternehmer Pappas gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. Auch sein republikanischer Kontrahent Sununu vertrat New Hampshire bereits im Kongress – auch als Senator. Er schied aber bereits 2009 aus. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Pappas versuchte, Sununu im Wahlkampf mit Präsident Donald Trump in Verbindung zu bringen und prangerte Korruption in Washington an. Sununu setzte Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik und distanzierte sich von der Regierung.
Barbara Klimke
Ossoff verteidigt wichtigen Senatssitz in Georgia
Die Demokraten haben Hochrechnungen zufolge ihren Senatssitz im Bundesstaat Georgia verteidigt. Der seit 2021 amtierende Senator Jon Ossoff setzte sich gegen den Republikaner Mike Collins durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten.
Es handelt sich um eines der ersten Senatsrennen, die bei den Midterms entschieden wurden. Zuvor verteidigten die Demokraten bereits einen Senatssitz in Virginia, wie die Agentur AP berichtet.
Der 39-jährige Ossoff ist ein ehemaliger Journalist und setzte sich als Politiker nach eigenen Angaben in Washington unter anderem dafür ein, Korruption und Missbrauch in staatlichen Institutionen aufzudecken.
Aufmerksamkeit erlangte er durch seinen Vorwurf, dass Präsident Donald Trump lieber „seinen Ballsaal baue und mit Natalie in ihrem scheinbar wehrlosen fliegenden Palast reise, einem Geschenk des Emirs von Katar“, anstatt sich auf seine Pflichten als US-Präsident zu konzentrieren. Ossoff spielte auf die neue, von Katar geschenkte Präsidentenmaschine Air Force One an. Seither ist die ungewöhnliche Nähe Natalie Harps zu Trump, die nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten arbeitet, immer wieder zum Thema geworden.
Es handelt sich um eines der ersten Senatsrennen, die bei den Midterms entschieden wurden. Zuvor verteidigten die Demokraten bereits einen Senatssitz in Virginia, wie die Agentur AP berichtet.
Der 39-jährige Ossoff ist ein ehemaliger Journalist und setzte sich als Politiker nach eigenen Angaben in Washington unter anderem dafür ein, Korruption und Missbrauch in staatlichen Institutionen aufzudecken.
Aufmerksamkeit erlangte er durch seinen Vorwurf, dass Präsident Donald Trump lieber „seinen Ballsaal baue und mit Natalie in ihrem scheinbar wehrlosen fliegenden Palast reise, einem Geschenk des Emirs von Katar“, anstatt sich auf seine Pflichten als US-Präsident zu konzentrieren. Ossoff spielte auf die neue, von Katar geschenkte Präsidentenmaschine Air Force One an. Seither ist die ungewöhnliche Nähe Natalie Harps zu Trump, die nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten arbeitet, immer wieder zum Thema geworden.
Pannen auch in Pennsylvania und New York
Nach Startschwierigkeiten am Wahlmorgen verlängerte auch der US-Bundesstaat Pennsylvania die Öffnungszeiten der Wahllokale, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. In einer Mitteilung des Chester County in Pennsylvania war etwa die Rede von Problemen bei der Einrichtung der Wahlmaschinen, was die Öffnung der Wahllokale kurzzeitig verzögert habe. Ähnliche Probleme hatte es auch in vier Landkreisen in North Carolina gegeben, wo die Wahllokale ebenfalls länger geöffnet blieben.
In Westchester County im Bundesstaat New York fielen die Wahlzettelscanner aus, berichtete das Wall Street Journal. Der Autor Howard Husock schrieb, er wisse nicht, ob seine Stimme überhaupt gezählt worden sei. Die Wahlmaschine habe Stimmen nicht erfassen können, weil das Papier zu dick gewesen sei.
Nicht nur die Technik, auch das Wetter sorgte mancherorts für Probleme: In den Bundesstaaten Florida, Arizona und Utah mussten Wähler US-Medienberichten zufolge teilweise wegen Unwetters an andere Wahlstationen wechseln.
In Westchester County im Bundesstaat New York fielen die Wahlzettelscanner aus, berichtete das Wall Street Journal. Der Autor Howard Husock schrieb, er wisse nicht, ob seine Stimme überhaupt gezählt worden sei. Die Wahlmaschine habe Stimmen nicht erfassen können, weil das Papier zu dick gewesen sei.
Nicht nur die Technik, auch das Wetter sorgte mancherorts für Probleme: In den Bundesstaaten Florida, Arizona und Utah mussten Wähler US-Medienberichten zufolge teilweise wegen Unwetters an andere Wahlstationen wechseln.
Barbara Klimke
Wählernachbefragung: Denkzettel für Trump
Die Zwischenwahlen in den USA werden – neben der Neubesetzung der Kongresskammer – immer auch als indirekte Abrechnung mit der Arbeit der Regierung angesehen. Das ist diesmal nicht anders: Viele Wähler sehen, den Nachwahlbefragungen zufolge, die Abstimmung als Gelegenheit, Präsident Trump einen Denkzettel zu verpassen.
Mehrere US-Medien haben erste Auswertungen einer großen Umfrage veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung – laut CBS News und NBC News liegt das unter dem Wert (45 Prozent), den er in seiner ersten Amtszeit zu den Midterms 2018 verzeichnete. Er liegt auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Parlamentskammern verloren.
Mehrere US-Medien haben erste Auswertungen einer großen Umfrage veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung – laut CBS News und NBC News liegt das unter dem Wert (45 Prozent), den er in seiner ersten Amtszeit zu den Midterms 2018 verzeichnete. Er liegt auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Parlamentskammern verloren.
75 Prozent der Befragten sorgten sich um die Wirtschaft: Davon stimmten 38 Prozent sogar der Aussage zu, dass sie „wütend“ seien. 70 Prozent der Befragten wünschen sich zudem, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrolliert.
Für die Erhebung im Auftrag zahlreicher großer Medien wurden laut CNN insgesamt rund 100 000 Wähler befragt. Angaben von Wählern am Wahltag wurden mit Angaben von Früh- und Briefwählern kombiniert, die seit 19. Oktober online oder per Telefon befragt wurden.
Erste Wahllokale schließen
In Indiana und Kentucky haben um Mitternacht die ersten Wahllokale geschlossen, um 1 Uhr (MEZ) endete die Stimmabgabe in dem größten Teil Floridas, im umstrittenen Georgia sowie in New Hampshire, South Carolina, Vermont und Virginia. Relativ zeitnah soll es aus Florida und Virginia erste Teilergebnisse geben, sie gelten als erster Frühindikator, wie die Stimmung unter den Wählern im Land ist.
Um 1.30 Uhr (MEZ) endet die Stimmabgabe in North Carolina und Ohio. North Carolina gilt als einer jener Staaten, in denen die Demokraten die besten Chancen haben, die Republikaner abzulösen. Auch im traditionell eher republikanischen Ohio ist das Rennen offen. In sehr vielen Staaten können Stimmen noch bis 2 Uhr (MEZ) abgeben werden; die letzten Wahllokale schließen um 6 Uhr (MEZ) im Großteil von Alaska und auf Hawaii beziehungsweise um 7 Uhr (MEZ) auf den Aleutian Islands.
Um 1.30 Uhr (MEZ) endet die Stimmabgabe in North Carolina und Ohio. North Carolina gilt als einer jener Staaten, in denen die Demokraten die besten Chancen haben, die Republikaner abzulösen. Auch im traditionell eher republikanischen Ohio ist das Rennen offen. In sehr vielen Staaten können Stimmen noch bis 2 Uhr (MEZ) abgeben werden; die letzten Wahllokale schließen um 6 Uhr (MEZ) im Großteil von Alaska und auf Hawaii beziehungsweise um 7 Uhr (MEZ) auf den Aleutian Islands.
Anne Eberhard
Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen in Grafiken
Im Senat und im Repräsentantenhaus fehlen den Demokraten bisher jeweils vier Sitze zur Mehrheit. Gewinnen sie diese hinzu, oder können Trumps Republikaner ihre Mehrheiten verteidigen?
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam bereiten die Wahlergebnisse für Sie in Grafiken und Karten auf. Sie werden regelmäßig aktualisiert:
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam bereiten die Wahlergebnisse für Sie in Grafiken und Karten auf. Sie werden regelmäßig aktualisiert:
Umfrage: Mehrheit der Wähler unzufrieden mit der Wirtschaft und der Lage des Landes – schlechtes Zeichen für Republikaner
Als Donald Trump das zweite Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, zeigte sich in Umfragen früh am Wahlabend ein eindeutiges Bild: Das Hauptthema der Wähler war die Wirtschaft und die hohe Inflation – das war ein gutes Zeichen für Trump und ein schlechtes für seine demokratische Herausforderin Kamala Harris, die als US-Vizepräsidentin für die Misere mitverantwortlich gemacht wurde.
Bei den jetzigen Zwischenwahlen ist die Lage der Wirtschaft ebenfalls wieder Hauptthema für die Menschen, die ihre Stimme abgeben. Das hat eine Nachwahlbefragung von CNN ergeben. Doch diesmal sitzt Trump selbst im Weißen Haus. Das dürfte also ein düsteres Vorzeichen für seine Republikaner sein. „Etwa drei Viertel der Wähler im ganzen Land geben an, dass sie mit der aktuellen Lage im Land unzufrieden oder noch schlechter gestimmt sind, wobei fast 4 von 10 sich selbst als wütend bezeichnen“, heißt es bei dem Sender. Und 65 Prozent sagen konkret, Trumps Politik habe die Wirtschaftslage verschlechtert.
Universität: Deutlich mehr Stimmen früher abgegeben als bei der letzten Wahl
Insgesamt 58,7 Millionen Stimmen sind Daten des Election Lab der University of Florida zufolge bei dieser Kongresswahl vorab persönlich oder per Brief abgegeben worden. Das sind wesentlich mehr als die 46 Millionen bei der vorzeitigen Stimmabgabe zu den Zwischenwahlen im Jahr 2022. Ob die allgemeine Wahlbeteiligung ebenfalls höher ausfällt, wird sich noch zeigen.
Promis rufen zur Wahlabgabe auf
US-Prominente haben sich am Tag der wichtigen Kongresswahlen politisch zu Wort gemeldet. Während sich etwa Rocklegende Bruce Springsteen für einen demokratischen Kandidaten starkmachte, rief Rapperin Nicki Minaj zur Wahl der Republikaner auf. Springsteen erklärte, er unterstütze den linken Demokraten Abdul El-Sayed aus Michigan im Rennen um einen Senatssitz: „El-Sayed ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Verfassung, er ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Demokratie, und er ist ein Kämpfer gegen die korrupte, gesetzlose und antiamerikanische Führung, die derzeit im Weißen Haus sitzt.“ Der Musiker hatte sich etwa massiv gegen die Einwanderungsbehörde ICE und deren Vorgehen ausgesprochen und sogar eine Hymne auf den Widerstand geschrieben.
Sängerin Nicki Minaj, bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump, postete auf der Plattform X die Aufforderung, „rot“ zu wählen - die Farbe der Republikaner. Minaj hatte den Republikanern auch Wahlkampfhilfe geleistet und war etwa gemeinsam mit dem US-Präsidenten aufgetreten.
Schauspielerin Cynthia Nixon („Sex and the City“) rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen: „Bitte geh raus und stimme für jedes Kind, das von seinen Eltern getrennt wurde, für jede Transperson, die um ihre Menschenrechte gebracht wird, für die Millionen von Menschen, die kurz davor sind, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, um Trump-Milliardären eine weitere Steuersenkung zu verschaffen.“
Sängerin Nicki Minaj, bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump, postete auf der Plattform X die Aufforderung, „rot“ zu wählen - die Farbe der Republikaner. Minaj hatte den Republikanern auch Wahlkampfhilfe geleistet und war etwa gemeinsam mit dem US-Präsidenten aufgetreten.
Schauspielerin Cynthia Nixon („Sex and the City“) rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen: „Bitte geh raus und stimme für jedes Kind, das von seinen Eltern getrennt wurde, für jede Transperson, die um ihre Menschenrechte gebracht wird, für die Millionen von Menschen, die kurz davor sind, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, um Trump-Milliardären eine weitere Steuersenkung zu verschaffen.“
Jimmy Fallon postete ein Bild von sich und einem Wahlsticker mit der Aufschrift „Ich habe gewählt“. Fallon verriet nicht, für wen er gestimmt hat. Er spricht sich aber regelmäßig kritisch über Trump aus und nimmt den Republikaner und seine Politik in der von ihm moderierten Tonight Show aufs Korn. Auch Schauspielerin Reese Witherspoon rief dazu auf, wählen zu gehen. „Deine Stimme zählt! Was ein Privileg, sie zu nutzen“, schrieb sie auf Instagram.
Anne Eberhard
Panne in Kansas: Stimmzettel gehen zwischenzeitlich aus
In einem Wahllokal in Leavenworth County im Bundesstaat Kansas sind am Wahlmorgen bereits die Stimmzettel ausgegangen – gegen 8 Uhr, wie CNN berichtet. Der Grund sei ein Schreibfehler gewesen: Für das Wahllokal wurden wohl 100 Stimmzettel bestellt. In einem Video spricht ein Mitarbeiter des Secretary of State von Kansas davon, dass 1000 Stimmzettel benötigt worden seien, CNN selbst nennt die Zahl 100 000.
Wähler konnten rund eineinhalb Stunden nicht abstimmen, mittlerweile seien aber wieder Stimmzettel vor Ort. Einige Dutzend Wähler seien betroffen gewesen, sie könnten bis 19 Uhr (Ortszeit) zum Wahllokal zurückkehren.
Wähler konnten rund eineinhalb Stunden nicht abstimmen, mittlerweile seien aber wieder Stimmzettel vor Ort. Einige Dutzend Wähler seien betroffen gewesen, sie könnten bis 19 Uhr (Ortszeit) zum Wahllokal zurückkehren.
In North Carolina wurden zudem die Öffnungszeiten mehrerer Wahllokale verlängert, nachdem es heute Morgen zu Computer- oder Druckerproblemen gekommen war. Die Veröffentlichung der Wahlergebnisse wurde daher um mindestens 45 Minuten auf voraussichtlich 20.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MEZ) verschoben, berichtet die New York Times.