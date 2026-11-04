Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Die Wahlnacht im Überblick
Republikaner verlieren auch den Senat
Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab
Trump: „Werde Ergebnisse akzeptieren“ – indirekte Schuldzuweisung an schwache Kandidaten
Talarico ist der erste Demokrat seit fast 40 Jahren, der Senatswahl in Texas gewinnt
Die Wahlnacht im Überblick
- Prognosen zufolge erringen die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Sie können fortan Vorhaben der Trump-Regierung stärker blockieren und mehr Druck ausüben.
- Im Senatsrennen erobern die Demokraten mehrere republikanische Sitze: Der ehemalige Gouverneur Roy Cooper siegt in North Carolina, in South Carolina muss sich die Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham, Darline Graham, eine Niederlage eingestehen. Im Bundesstaat Kansas setzt sich seit fast hundert Jahren der erste demokratische Kandidat durch, aus Texas wird James Talarico als erster Demokrat seit 1988 in den Senat einziehen. Auch in Ohio und Iowa gehen zuvor republikanische Sitze an die Demokraten. In Georgia behält der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms die erste Schwarze und die erste Frau im Gouverneursamt sein. In Florida wurde der Trump-Verbündete Byron Donalds zum ersten schwarzen Gouverneur gewählt.
Republikaner verlieren auch den Senat
Die Republikaner haben laut Hochrechnungen auch die Kontrolle über den Senat verloren. Die Demokraten sicherten sich mehr als die Hälfte der insgesamt 100 Sitze, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind. Mit Iowa haben die Demokraten nun 52 Sitze. Auf die Republikaner fallen aktuell 41 Sitze.
Carim Soliman
Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg
Nach der eindeutigen Niederlage bei den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump den Demokraten zum Sieg gratuliert. „Nun, ich sage Folgendes: herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet“, sagte Trump dem Sender Fox News. Die Demokraten hätten lange auf diesen Moment hingearbeitet. Als persönliche Niederlage sah Trump die Schlappe bei den Midterms allerdings nicht an. „Ich stand nicht auf dem Wahlzettel“, sagte er.
Was sehr wohl für Trumps Schuld an der Niederlage spricht und vier weitere wichtige Erkenntnisse aus der Wahlnacht hat Matthias Kolb zusammengetragen:
Was sehr wohl für Trumps Schuld an der Niederlage spricht und vier weitere wichtige Erkenntnisse aus der Wahlnacht hat Matthias Kolb zusammengetragen:
Carim Soliman
Trump: Iran-Krieg trug zu Verlusten bei Kongresswahl bei
US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass der Iran-Krieg eine Rolle bei den Verlusten seiner Republikaner bei den Kongresswahlen gespielt hat. Der Krieg habe den republikanischen Kandidaten zu schaffen gemacht, sagte Trump in einem Interview des US-Senders Fox News. Die Wähler hätten sein Vorgehen in dem Konflikt jedoch grundsätzlich unterstützt. „Ich denke, ein Teil davon war Iran, aber gleichzeitig haben die Menschen die Bedeutung dessen verstanden, was ich in Iran getan habe“, sagte er.
Trump stellte sich zudem auf eine Konfrontation mit den Demokraten ein, die übereinstimmenden Medienprognosen zufolge die Mehrheiten in beiden Kongresskammern erobert haben. Diese würden ihm Gesetzentwürfe vorlegen, die er für „wahnsinnig“ halte und er werde sein Veto dagegen einlegen, sagte der US-Präsident. Nach einigen Monaten mit Vetos werde sich die Gegenseite jedoch kompromissbereit zeigen. „Und wir werden zusammenarbeiten“, sagte Trump.
Wie es nach der Wahlnacht zwischen USA und Iran weitergehen könnte, analysiert Korrespondent Raphael Geiger:
Trump stellte sich zudem auf eine Konfrontation mit den Demokraten ein, die übereinstimmenden Medienprognosen zufolge die Mehrheiten in beiden Kongresskammern erobert haben. Diese würden ihm Gesetzentwürfe vorlegen, die er für „wahnsinnig“ halte und er werde sein Veto dagegen einlegen, sagte der US-Präsident. Nach einigen Monaten mit Vetos werde sich die Gegenseite jedoch kompromissbereit zeigen. „Und wir werden zusammenarbeiten“, sagte Trump.
Wie es nach der Wahlnacht zwischen USA und Iran weitergehen könnte, analysiert Korrespondent Raphael Geiger:
Demokratin Haaland als erste indigene Frau zur Gouverneurin gewählt
Die Demokratin Deb Haaland ist Hochrechnungen zufolge als erste indigene Frau in der Geschichte der USA zur Gouverneurin gewählt worden. Haaland setzte sich im Bundesstaat New Mexico gegen den Republikaner Gregg Hull durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtet.
Die 1960 geborene Haaland war zuvor unter anderem zwischen 2021 und 2025 Innenministerin unter US-Präsident Joe Biden – und hatte damit als erste indigene Frau einen Ministerposten in den USA bekleidet.
Die 1960 geborene Haaland war zuvor unter anderem zwischen 2021 und 2025 Innenministerin unter US-Präsident Joe Biden – und hatte damit als erste indigene Frau einen Ministerposten in den USA bekleidet.
Deb Haaland wird den Hochrechnungen nach die erste indigene Gouverneurin eines US-Bundesstaats. Jon Austria/AP Photo
In Idaho wird eine offizielle Staatswaffe gewählt
Langsam bricht die Nacht herein über die USA, doch noch immer sind wichtige Rennen bei diesen Wahlen nicht entschieden. Offen ist zum Beispiel eine eminente Entscheidung im Bundesstaat Idaho, wo die Wähler nicht nur über Kongresskandidaten abstimmen dürfen – sondern auch über ihre offizielle „Staatswaffe". Zur Auswahl stehen vier Gewehre und zwei Pistolen, unter anderem der „Peacemaker“-Colt von 1873, eine Ikone des Wilden Westens. Idaho, der ländliche Bundesstaat im Nordwesten der USA, hat bereits eine Staatsblume (den Flieder) sowie ein Staatsgemüse (die Kartoffel). Wer in der Gegend mal Auto gefahren ist, kennt die ebenso hübschen wie beliebten Kartoffel-Nummernschilder.
Was heißt der Sieg der Demokraten in Georgia für das geplante Audi-Werk?
Normalerweise spielt es für den Lauf der Welt keine große Rolle, wie in Ingolstadt an der Donau die Reaktionen auf amerikanische Kongresswahlen ausfallen. Diesmal wäre es aber doch ziemlich interessant zu wissen, mit welchen Gefühlen man beim Ingolstädter Autobauer Audi gerade die Ergebnisse aus dem Bundesstaat Georgia verfolgt. Denn schließlich hat Audi-Vorstandschef Gernot Döllner vor einer guten Wochen genau dort ein vier Milliarden schweres Investment für ein neues Werk angekündigt – bei einer Wahlkampf-Kundgebung an der Seite von US-Präsident Donald Trump und umgeben von dessen politischen Cheerleadern.
Nun muss man feststellen: Viel gebracht hat Trumps und Döllners Auftritt den Republikanern in Georgia nicht. Der demokratische Senator Jon Ossoff wurde wiedergewählt. Und mit Keisha Lance Bottoms löst eine Demokratin den republikanischen Gouverneur Brian Kemp ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Nun wird sicher auch eine demokratische Regierungschefin Interesse an neuen Arbeitsplätzen in ihrem Bundesstaat haben. Doch im Volkswagen-Konzern, zu dem Audi gehört, waren dem Vernehmen nach ja schon vor dem Wahltag Zweifel am Deal mit Trump gewachsen.
Denn außer einer Absichtserklärung gibt es offenbar noch keine belastbare Grundlage für die Errichtung des neuen Werks. Eine Absichtserklärung ist eben kein Vertrag. Und auch in Ingolstadt dürfte man aus Erfahrung wissen: Nicht jedes Versprechen, das im Wahlkampf gegeben wird, bleibt bestehen, wenn der Wahlkampf vorbei ist.
Nun muss man feststellen: Viel gebracht hat Trumps und Döllners Auftritt den Republikanern in Georgia nicht. Der demokratische Senator Jon Ossoff wurde wiedergewählt. Und mit Keisha Lance Bottoms löst eine Demokratin den republikanischen Gouverneur Brian Kemp ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Nun wird sicher auch eine demokratische Regierungschefin Interesse an neuen Arbeitsplätzen in ihrem Bundesstaat haben. Doch im Volkswagen-Konzern, zu dem Audi gehört, waren dem Vernehmen nach ja schon vor dem Wahltag Zweifel am Deal mit Trump gewachsen.
Denn außer einer Absichtserklärung gibt es offenbar noch keine belastbare Grundlage für die Errichtung des neuen Werks. Eine Absichtserklärung ist eben kein Vertrag. Und auch in Ingolstadt dürfte man aus Erfahrung wissen: Nicht jedes Versprechen, das im Wahlkampf gegeben wird, bleibt bestehen, wenn der Wahlkampf vorbei ist.
Demokrat Crowley gewinnt Gouverneurswahl in Wisconsin
Wisconsin bleibt demokratisch: Der moderate Kandidat der Partei, David Crowley, wird Hochrechnungen zufolge neuer Gouverneur des Bundesstaats. Crowley setzte sich gegen den Republikaner Tom Tiffany durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Crowley wird in Wisconsin der erste Schwarze im Gouverneursamt sein.
Wisconsin ist traditionell ein „Swing State“. In der Vergangenheit entschieden oft nur wenige Tausend Stimmen über den Sieg bei Präsidentschafts- und Gouverneurswahlen. Der Gouverneursposten war frei geworden, nachdem sich der Demokrat Tony Evers entschieden hatte, aus familiären Gründen kein drittes Mal zu kandidieren.
Wisconsin ist traditionell ein „Swing State“. In der Vergangenheit entschieden oft nur wenige Tausend Stimmen über den Sieg bei Präsidentschafts- und Gouverneurswahlen. Der Gouverneursposten war frei geworden, nachdem sich der Demokrat Tony Evers entschieden hatte, aus familiären Gründen kein drittes Mal zu kandidieren.
Historischer Erfolg: Demokrat Hamilton gewinnt Senatswahl in Kansas
In Kansas setzt sich der demokratische Kandidat Adam Hamilton, ein methodistischer Pastor, gegen Amtsinhaber Roger Marshall durch. Kansas gilt als republikanische Hochburg. Nun geht zum ersten Mal seit 1932 ein Senatssitz an die Demokraten. Zuletzt gewann die Demokratin Laura Kelly als Gouverneurin 2018 und 2022 in Kansas.
Newsdesk
Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab
Die Demokraten haben den Republikanern in Ohio laut Hochrechnungen einen Sitz im Senat abgenommen: Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.
Der Sieg markiert für Brown ein Comeback zwei Jahre nach dem Verlust seines Sitzes. Husted war im Januar 2025 in den Senat berufen worden, um J. D. Vance zu ersetzen, nachdem dieser Vizepräsident geworden war.
Der Sieg markiert für Brown ein Comeback zwei Jahre nach dem Verlust seines Sitzes. Husted war im Januar 2025 in den Senat berufen worden, um J. D. Vance zu ersetzen, nachdem dieser Vizepräsident geworden war.
Ramaswamy verliert nach umstrittenem Wahl-Werbespot
Neben den Rennen im Senat und im Repräsentantenhaus geht es heute auch um mehr als 30 Gouverneursposten in Bundesstaaten. Eines dieser Rennen hat in den vergangenen Wochen besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der frühere Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Vivek Ramaswamy, hatte in Ohio seine demokratische Kontrahentin Amy Acton von deren eigenen Mutter in einem Wahl-Werbespot als Lügnerin verleumden lassen – dabei wurde Acton als Kind von ihrem Stiefvater missbraucht. Sogar konservative Politiker reagierten entsetzt.
Laut US-Medien hat Acton die Wahl für sich entschieden. Der bisherige republikanische Gouverneur Mike DeWine durfte nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Acton ist Ärztin und diente zeitweise unter DeWine als Leiterin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats.
Laut US-Medien hat Acton die Wahl für sich entschieden. Der bisherige republikanische Gouverneur Mike DeWine durfte nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Acton ist Ärztin und diente zeitweise unter DeWine als Leiterin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats.
Bei Fox News schauen sie lieber schon mal auf 2028
Im Wahlstudio des rechten Nachrichtensenders Fox News sind die Moderatoren tapfer bemüht, gute Nachrichten für die Republikaner zu finden. So richtig erfolgreich sind sie damit aber nicht. Schalte zum Reporter nach Kansas, Schalte nach Michigan, Schalte nach Iowa: Überall liegen die demokratischen Senatskandidaten in Führung. Fox-Reporter Grady Trimble steht auf der eher traurig wirkenden Wahlparty der Republikaner in Iowa und macht das Beste daraus: „Die Energie hier ist hoch."
Zurück im Studio bekommt Sean Hannity das Wort, der Trump-Vertraute und prominenteste Fox-Kopf. Hannity denkt schon weit über diese für ihn düstere Wahlnacht hinaus. „Wenn wir auf historische Muster schauen“, sagt er, dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Demokraten ihr starkes Ergebnis „missinterpretieren“ würden. Zu weit gehen mit ihrer linken Politik: „Sie werden das als Mandat für Radikalismus verstehen. Und wenn sie das tun, wird das ein Desaster werden.“
Zurück im Studio bekommt Sean Hannity das Wort, der Trump-Vertraute und prominenteste Fox-Kopf. Hannity denkt schon weit über diese für ihn düstere Wahlnacht hinaus. „Wenn wir auf historische Muster schauen“, sagt er, dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Demokraten ihr starkes Ergebnis „missinterpretieren“ würden. Zu weit gehen mit ihrer linken Politik: „Sie werden das als Mandat für Radikalismus verstehen. Und wenn sie das tun, wird das ein Desaster werden.“
Sean Hannity hat eine gute Nachricht für seine Fans draußen an den Fernsehern gefunden: zwei Jahre demokratische Dominanz nach diesen Zwischenwahlen – das werde die Chancen des republikanischen Bewerbers bei der Präsidentschaftswahl 2028 massiv erhöhen.
Trump: „Werde Ergebnisse akzeptieren“ – indirekte Schuldzuweisung an schwache Kandidaten
In einem Interview mit der New York Times hat Präsident Donald Trump gesagt, er werde die Ergebnisse der Zwischenwahlen akzeptieren und sei bereit, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten. „Ich bin absolut bereit, diese Ergebnisse zu akzeptieren“, sagte er der Zeitung. Er fügte hinzu: „Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden.“
Trump sprach mit der Zeitung, während er im Weißen Haus die Wahlergebnisse verfolgte. Die republikanische Senatorin Darline Graham aus South Carolina, die nach dem Tod ihres Bruders Lindsey Graham dessen Nachfolge angetreten war, hatte zu dem Zeitpunkt bereits das Rennen verloren. „Ich schaue mir gerade diese Ergebnisse an, während ich spreche“, sagte Trump. „Ich sehe, dass Darline verloren hat. Wow, das ist erstaunlich. Was glauben Sie, wie Lindsey abgeschnitten hätte, wenn er kandidiert hätte?“
Prognosen zufolge werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen, auch im Senatsrennen steht die Partei gut da.
Die Niederlagen der Republikaner führte Trump darauf zurück, dass er nicht auf dem Stimmzettel stand. Das schrieb er auch in einem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social: „Mein Name stand nicht auf dem Stimmzettel und wenn ich draufgestanden hätte, hätten wir einen ERDRUTSCHSIEG eingefahren!“, schrieb er, und deutete damit ein Eingeständnis der Niederlage seiner Partei an.
Trump sprach mit der Zeitung, während er im Weißen Haus die Wahlergebnisse verfolgte. Die republikanische Senatorin Darline Graham aus South Carolina, die nach dem Tod ihres Bruders Lindsey Graham dessen Nachfolge angetreten war, hatte zu dem Zeitpunkt bereits das Rennen verloren. „Ich schaue mir gerade diese Ergebnisse an, während ich spreche“, sagte Trump. „Ich sehe, dass Darline verloren hat. Wow, das ist erstaunlich. Was glauben Sie, wie Lindsey abgeschnitten hätte, wenn er kandidiert hätte?“
Prognosen zufolge werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen, auch im Senatsrennen steht die Partei gut da.
Die Niederlagen der Republikaner führte Trump darauf zurück, dass er nicht auf dem Stimmzettel stand. Das schrieb er auch in einem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social: „Mein Name stand nicht auf dem Stimmzettel und wenn ich draufgestanden hätte, hätten wir einen ERDRUTSCHSIEG eingefahren!“, schrieb er, und deutete damit ein Eingeständnis der Niederlage seiner Partei an.
Barbara Klimke
Talarico ist der erste Demokrat seit fast 40 Jahren, der Senatswahl in Texas gewinnt
Der Demokrat James Talarico hat die Senatswahl in Texas gewonnen. Damit krönt er seinen bemerkenswerten Aufstieg. Talarico nutzte die Frustration vieler Wählerinnen und Wähler über Präsident Donald Trump und ist nun der erste Demokrat seit 1988, den der Bundesstaat in den Senat entsendet.
Der 37-jährige Talarico setzte sich Hochrechnungen zufolge gegen den von Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.
Paxton, der großzügige finanzielle Unterstützung von Elon Musk erhielt, konnte seine Anhängerschaft jedoch kaum über das konservative Lager hinaus ausweiten. Für die Republikaner ist das ein schwerer Rückschlag bei dem Versuch, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen.
Talarico übernahm schnell einen deutlichen Vorsprung, und es zeichnete sich ein politisches Beben im zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat ab, nachdem die Republikaner dort jahrelang dominiert hatten. Im Wahlkampf prangerte Talarico Paxtons Skandalgeschichte an und griff Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, Trumps Zölle und den Iran-Krieg auf, während die Zustimmungswerte des Präsidenten sanken. Die Unterstützung der Latino-Commuity für die Demokraten stieg deutlich an und kehrte damit einen Trend von 2024 um.
Ein Porträt lesen Sie hier:
Der 37-jährige Talarico setzte sich Hochrechnungen zufolge gegen den von Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.
Paxton, der großzügige finanzielle Unterstützung von Elon Musk erhielt, konnte seine Anhängerschaft jedoch kaum über das konservative Lager hinaus ausweiten. Für die Republikaner ist das ein schwerer Rückschlag bei dem Versuch, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen.
Talarico übernahm schnell einen deutlichen Vorsprung, und es zeichnete sich ein politisches Beben im zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat ab, nachdem die Republikaner dort jahrelang dominiert hatten. Im Wahlkampf prangerte Talarico Paxtons Skandalgeschichte an und griff Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, Trumps Zölle und den Iran-Krieg auf, während die Zustimmungswerte des Präsidenten sanken. Die Unterstützung der Latino-Commuity für die Demokraten stieg deutlich an und kehrte damit einen Trend von 2024 um.
Ein Porträt lesen Sie hier:
Demokratin gewinnt laut TV-Sendern Senatssitz in South Carolina
Die bisherige Tendenz der Wahlnacht, die auf starke Verluste für Präsident Donald Trumps Republikaner hindeutet, setzt sich fort. Die Demokraten haben im US-Bundesstaat South Carolina Hochrechnungen mehreren TV-Sendern zufolge einen weiteren Senatssitz von den Republikanern erobert. Die von Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone, Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham, unterlag bei der Parlamentswahl der Demokratin Annie Andrews, wie die Sender CNN, NBC News und CBS News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichten.