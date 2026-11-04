Bei Fox News schauen sie lieber schon mal auf 2028

Im Wahlstudio des rechten Nachrichtensenders Fox News sind die Moderatoren tapfer bemüht, gute Nachrichten für die Republikaner zu finden. So richtig erfolgreich sind sie damit aber nicht. Schalte zum Reporter nach Kansas, Schalte nach Michigan, Schalte nach Iowa: Überall liegen die demokratischen Senatskandidaten in Führung. Fox-Reporter Grady Trimble steht auf der eher traurig wirkenden Wahlparty der Republikaner in Iowa und macht das Beste daraus: „Die Energie hier ist hoch."



Zurück im Studio bekommt Sean Hannity das Wort, der Trump-Vertraute und prominenteste Fox-Kopf. Hannity denkt schon weit über diese für ihn düstere Wahlnacht hinaus. „Wenn wir auf historische Muster schauen“, sagt er, dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Demokraten ihr starkes Ergebnis „missinterpretieren“ würden. Zu weit gehen mit ihrer linken Politik: „Sie werden das als Mandat für Radikalismus verstehen. Und wenn sie das tun, wird das ein Desaster werden.“





Sean Hannity hat eine gute Nachricht für seine Fans draußen an den Fernsehern gefunden: zwei Jahre demokratische Dominanz nach diesen Zwischenwahlen – das werde die Chancen des republikanischen Bewerbers bei der Präsidentschaftswahl 2028 massiv erhöhen.