Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab
Trump: „Werde Ergebnisse akzeptieren“ – indirekte Schuldzuweisung an schwache Kandidaten
Talarico ist der erste Demokrat seit fast 40 Jahren, der Senatswahl in Texas gewinnt
Die Wahlnacht im Überblick
Prognosen: Demokraten erobern Mehrheit im Repräsentantenhaus von Republikanern
Die Wahlnacht im Überblick
- Prognosen zufolge erringen die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus – so könnten sie fortan die Trump-Regierung stärker unter Druck setzen.
- Fast die Hälfte der Senatsrennen ist entschieden: Den Demokraten gelingt es durch Roy Coopers Sieg in North Carolina, den Republikanern einen Senatssitz abzunehmen. Auch in South Carolina treten die Republikaner einen weiteren Sitz an die Demokraten ab. Im Bundesstaat Texas gewinnt der Demokrat James Talarico. In Georgia behält der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms die erste Schwarze und die erste Frau im Gouverneursamt sein. In Florida wurde der Trump-Verbündete Byron Donalds zum ersten schwarzen Gouverneur gewählt.
- In Nachwahlbefragungen kommt US-Präsident Donald Trump auf etwa 38 Prozent Zustimmung, 2018 lag der Wert bei 45 Prozent. 65 Prozent der Wähler meinen, Trumps Politik verschlechtere die wirtschaftliche Lage.
- In den meisten Staaten sind die Wahllokale nun geschlossen. Als letztes (um 7 Uhr MEZ) endet die Stimmabgabe auf den Aleutian Islands bei Alaska.
Prognosen: Demokraten erobern Mehrheit im Repräsentantenhaus von Republikanern
Die Republikaner haben Hochrechnungen zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten werden die Kontrolle in der Parlamentskammer übernehmen, wie die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichten.
Der Verlust der Mehrheit in der Parlamentskammer ist auch eine Niederlage für Präsident Donald Trump – und wird ihm das Regieren künftig erschweren.
Die Demokraten könnten nun künftig Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben blockieren. Denn Gesetze müssen wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden.
Besonders relevant ist, dass die Demokraten damit auch die Möglichkeit haben, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren. Diesen Hebel könnten sie nutzen, um zu versuchen, die Republikaner zu einem Entgegenkommen bei Anliegen ihrer Partei zu drängen. Weitere Haushaltsstreite sind also denkbar – ebenso wie weitere Stillstände der Regierungsgeschäfte, sollte es keine rechtzeitige Einigung über deren Finanzierung geben.
Der Verlust der Mehrheit in der Parlamentskammer ist auch eine Niederlage für Präsident Donald Trump – und wird ihm das Regieren künftig erschweren.
Die Demokraten könnten nun künftig Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben blockieren. Denn Gesetze müssen wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden.
Besonders relevant ist, dass die Demokraten damit auch die Möglichkeit haben, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren. Diesen Hebel könnten sie nutzen, um zu versuchen, die Republikaner zu einem Entgegenkommen bei Anliegen ihrer Partei zu drängen. Weitere Haushaltsstreite sind also denkbar – ebenso wie weitere Stillstände der Regierungsgeschäfte, sollte es keine rechtzeitige Einigung über deren Finanzierung geben.
Newsdesk
Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab
Die Demokraten haben den Republikanern in Ohio laut Hochrechnungen einen Sitz im Senat abgenommen: Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.
Der Sieg markiert für Brown ein Comeback zwei Jahre nach dem Verlust seines Sitzes. Husted war im Januar 2025 in den Senat berufen worden, um J. D. Vance zu ersetzen, nachdem dieser Vizepräsident geworden war.
Der Sieg markiert für Brown ein Comeback zwei Jahre nach dem Verlust seines Sitzes. Husted war im Januar 2025 in den Senat berufen worden, um J. D. Vance zu ersetzen, nachdem dieser Vizepräsident geworden war.
Bei Fox News schauen sie lieber schon mal auf 2028
Im Wahlstudio des rechten Nachrichtensenders Fox News sind die Moderatoren tapfer bemüht, gute Nachrichten für die Republikaner zu finden. So richtig erfolgreich sind sie damit aber nicht. Schalte zum Reporter nach Kansas, Schalte nach Michigan, Schalte nach Iowa: Überall liegen die demokratischen Senatskandidaten in Führung. Fox-Reporter Grady Trimble steht auf der eher traurig wirkenden Wahlparty der Republikaner in Iowa und macht das Beste daraus: „Die Energie hier ist hoch."
Zurück im Studio bekommt Sean Hannity das Wort, der Trump-Vertraute und prominenteste Fox-Kopf. Hannity denkt schon weit über diese für ihn düstere Wahlnacht hinaus. „Wenn wir auf historische Muster schauen“, sagt er, dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Demokraten ihr starkes Ergebnis „missinterpretieren“ würden. Zu weit gehen mit ihrer linken Politik: „Sie werden das als Mandat für Radikalismus verstehen. Und wenn sie das tun, wird das ein Desaster werden.“
Zurück im Studio bekommt Sean Hannity das Wort, der Trump-Vertraute und prominenteste Fox-Kopf. Hannity denkt schon weit über diese für ihn düstere Wahlnacht hinaus. „Wenn wir auf historische Muster schauen“, sagt er, dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Demokraten ihr starkes Ergebnis „missinterpretieren“ würden. Zu weit gehen mit ihrer linken Politik: „Sie werden das als Mandat für Radikalismus verstehen. Und wenn sie das tun, wird das ein Desaster werden.“
Sean Hannity hat eine gute Nachricht für seine Fans draußen an den Fernsehern gefunden: zwei Jahre demokratische Dominanz nach diesen Zwischenwahlen – das werde die Chancen des republikanischen Bewerbers bei der Präsidentschaftswahl 2028 massiv erhöhen.
Trump: „Werde Ergebnisse akzeptieren“ – indirekte Schuldzuweisung an schwache Kandidaten
In einem Interview mit der New York Times hat Präsident Donald Trump gesagt, er werde die Ergebnisse der Zwischenwahlen akzeptieren und sei bereit, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten. „Ich bin absolut bereit, diese Ergebnisse zu akzeptieren“, sagte er der Zeitung. Er fügte hinzu: „Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden.“
Trump sprach mit der Zeitung, während er im Weißen Haus die Wahlergebnisse verfolgte. Die republikanische Senatorin Darline Graham aus South Carolina, die nach dem Tod ihres Bruders Lindsey Graham dessen Nachfolge angetreten war, hatte zu dem Zeitpunkt bereits das Rennen verloren. „Ich schaue mir gerade diese Ergebnisse an, während ich spreche“, sagte Trump. „Ich sehe, dass Darline verloren hat. Wow, das ist erstaunlich. Was glauben Sie, wie Lindsey abgeschnitten hätte, wenn er kandidiert hätte?“
Prognosen zufolge werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen, auch im Senatsrennen steht die Partei gut da.
Die Niederlagen der Republikaner führte Trump darauf zurück, dass er nicht auf dem Stimmzettel stand. Das schrieb er auch in einem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social: „Mein Name stand nicht auf dem Stimmzettel und wenn ich draufgestanden hätte, hätten wir einen ERDRUTSCHSIEG eingefahren!“, schrieb er, und deutete damit ein Eingeständnis der Niederlage seiner Partei an.
Trump sprach mit der Zeitung, während er im Weißen Haus die Wahlergebnisse verfolgte. Die republikanische Senatorin Darline Graham aus South Carolina, die nach dem Tod ihres Bruders Lindsey Graham dessen Nachfolge angetreten war, hatte zu dem Zeitpunkt bereits das Rennen verloren. „Ich schaue mir gerade diese Ergebnisse an, während ich spreche“, sagte Trump. „Ich sehe, dass Darline verloren hat. Wow, das ist erstaunlich. Was glauben Sie, wie Lindsey abgeschnitten hätte, wenn er kandidiert hätte?“
Prognosen zufolge werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen, auch im Senatsrennen steht die Partei gut da.
Die Niederlagen der Republikaner führte Trump darauf zurück, dass er nicht auf dem Stimmzettel stand. Das schrieb er auch in einem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social: „Mein Name stand nicht auf dem Stimmzettel und wenn ich draufgestanden hätte, hätten wir einen ERDRUTSCHSIEG eingefahren!“, schrieb er, und deutete damit ein Eingeständnis der Niederlage seiner Partei an.
Barbara Klimke
Talarico ist der erste Demokrat seit fast 40 Jahren, der Senatswahl in Texas gewinnt
Der Demokrat James Talarico hat die Senatswahl in Texas gewonnen. Damit krönt er seinen bemerkenswerten Aufstieg. Talarico nutzte die Frustration vieler Wählerinnen und Wähler über Präsident Donald Trump und ist nun der erste Demokrat seit 1988, den der Bundesstaat in den Senat entsendet.
Der 37-jährige Talarico setzte sich Hochrechnungen zufolge gegen den von Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.
Paxton, der großzügige finanzielle Unterstützung von Elon Musk erhielt, konnte seine Anhängerschaft jedoch kaum über das konservative Lager hinaus ausweiten. Für die Republikaner ist das ein schwerer Rückschlag bei dem Versuch, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen.
Talarico übernahm schnell einen deutlichen Vorsprung, und es zeichnete sich ein politisches Beben im zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat ab, nachdem die Republikaner dort jahrelang dominiert hatten. Im Wahlkampf prangerte Talarico Paxtons Skandalgeschichte an und griff Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, Trumps Zölle und den Iran-Krieg auf, während die Zustimmungswerte des Präsidenten sanken. Die Unterstützung der Latino-Commuity für die Demokraten stieg deutlich an und kehrte damit einen Trend von 2024 um.
Ein Porträt lesen Sie hier:
Der 37-jährige Talarico setzte sich Hochrechnungen zufolge gegen den von Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.
Paxton, der großzügige finanzielle Unterstützung von Elon Musk erhielt, konnte seine Anhängerschaft jedoch kaum über das konservative Lager hinaus ausweiten. Für die Republikaner ist das ein schwerer Rückschlag bei dem Versuch, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen.
Talarico übernahm schnell einen deutlichen Vorsprung, und es zeichnete sich ein politisches Beben im zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat ab, nachdem die Republikaner dort jahrelang dominiert hatten. Im Wahlkampf prangerte Talarico Paxtons Skandalgeschichte an und griff Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, Trumps Zölle und den Iran-Krieg auf, während die Zustimmungswerte des Präsidenten sanken. Die Unterstützung der Latino-Commuity für die Demokraten stieg deutlich an und kehrte damit einen Trend von 2024 um.
Ein Porträt lesen Sie hier:
Demokratin gewinnt laut TV-Sendern Senatssitz in South Carolina
Die bisherige Tendenz der Wahlnacht, die auf starke Verluste für Präsident Donald Trumps Republikaner hindeutet, setzt sich fort. Die Demokraten haben im US-Bundesstaat South Carolina Hochrechnungen mehreren TV-Sendern zufolge einen weiteren Senatssitz von den Republikanern erobert. Die von Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone, Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham, unterlag bei der Parlamentswahl der Demokratin Annie Andrews, wie die Sender CNN, NBC News und CBS News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichten.
Barbara Klimke
Erste schwarze Gouverneurin: Keisha Lance Bottoms gewinnt in Georgia
Und dann wurde auch noch Geschichte geschrieben in dieser Nacht: Keisha Lance Bottoms hat die Wahl um das Gouverneursamt von Georgia gewonnen. Dieser Bundesstaat, der von den Folgen der Rassentrennung und des Kampfes um Bürgerrechte geprägt ist, wird nun von einer schwarzen Frau regiert. Seit 1998 hatte kein Demokrat mehr eine Gouverneurswahl in Georgia gewonnen.
Keisha Lance Bottoms setzte sich gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Bottoms ist nun die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt – und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA.
Sie ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Ihr Kontrahent Jackson, Unternehmer und Milliardär, wurde sowohl von Amtsinhaber Brian Kemp, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte, als auch von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten.
Keisha Lance Bottoms setzte sich gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Bottoms ist nun die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt – und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA.
Sie ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Ihr Kontrahent Jackson, Unternehmer und Milliardär, wurde sowohl von Amtsinhaber Brian Kemp, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte, als auch von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten.
Keisha Lance Bottoms, erste schwarze Gouverneurin der USA. Brynn Anderson/AP
Trump-Kandidat: Florida wählt ersten schwarzen Gouverneur
Die Republikaner haben ihre Macht im US-Bundesstaat Florida bei der Gouverneurswahl Hochrechnungen zufolge knapp behauptet. Der Trump-Verbündete Byron Donalds setzte sich gegen den Demokraten David Jolly durch und wird der erste schwarze Gouverneur in der Geschichte des Bundesstaates, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.
Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit Trumps Politik war Florida einer der traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten, in denen die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen auf Erfolge hofften. Donalds hat seinen Wahlkampf vor allem auf bezahlbare Lebenshaltungskosten, niedrige Steuern, weniger staatliche Regulierung und eine harte Einwanderungspolitik ausgerichtet. Er versuchte, vor allem schwarze Wähler für sich zu gewinnen. Schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen stimmen traditionell mehrheitlich für Demokraten - laut dem Pew Research Center etwa 70 Prozent.
Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit Trumps Politik war Florida einer der traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten, in denen die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen auf Erfolge hofften. Donalds hat seinen Wahlkampf vor allem auf bezahlbare Lebenshaltungskosten, niedrige Steuern, weniger staatliche Regulierung und eine harte Einwanderungspolitik ausgerichtet. Er versuchte, vor allem schwarze Wähler für sich zu gewinnen. Schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen stimmen traditionell mehrheitlich für Demokraten - laut dem Pew Research Center etwa 70 Prozent.
Byron Donalds gilt als Trump-Verbündeter. . Getty Images via AFP
Barbara Klimke
Positiver Ausblick für Demokraten im Repräsentantenhaus
Im Ringen um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus zeichnen sich erste positive Signale für die Demokraten ab. Ihr Kandidat Jamie Ager eroberte Hochrechnungen zufolge in einem Wahlkreis in North Carolina einen Sitz, der zuvor republikanisch besetzt war. In Florida verteidigten die Demokraten Kathy Castor und Jared Moskowitz zudem ihre Sitze im Repräsentantenhaus. Und auch die Demokratin Pia Dandiya setzte sich in einem bislang demokratisch gehaltenen Wahlkreis in Südflorida durch.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Republikaner die Grenzen aller drei Wahlkreise in diesem Jahr zu ihren eigenen Gunsten neu gezogen hatten. Mit diesem Mittel wollten sie mehrere bislang demokratisch gehaltene Sitze erobern, um erwartete Verluste in anderen Teilen des Landes auszugleichen. Insgesamt hatten sie es dabei auf vier solcher Wahlkreise abgesehen.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Republikaner die Grenzen aller drei Wahlkreise in diesem Jahr zu ihren eigenen Gunsten neu gezogen hatten. Mit diesem Mittel wollten sie mehrere bislang demokratisch gehaltene Sitze erobern, um erwartete Verluste in anderen Teilen des Landes auszugleichen. Insgesamt hatten sie es dabei auf vier solcher Wahlkreise abgesehen.
Umfragen vor der Wahl hatten den Demokraten gute Chancen für das Repräsentantenhaus bescheinigt. Bislang hielten die Republikaner dort eine hauchdünne Mehrheit – sie hatten 218 der insgesamt 435 Sitze. Bei den Kongresswahlen werden alle Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben.
Fast Hälfte der Senatsrennen entschieden: Demokraten im Aufwind
Die Ergebnisse fast der Hälfte der Senatsrennen bei den Midterms stehen fest - mit einem ersten Teilerfolg für die Demokraten: Im Bundesstaat North Carolina verloren die Republikaner einen Sitz an die Demokraten, wie TV-Sender und die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete. Darüber hinaus gewannen sie in zehn weiteren Bundesstaaten, die aber als sicher galten. Dazu zählen Delaware, Colorado, Illinois und Massachusetts. Auch in Georgia gewann der Amtsinhaber Jon Ossoff.
Die Republikaner verteidigten ihre Senatsposten in Wyoming, Florida, Kentucky und West Virginia. Zugleich waren noch zahlreiche Rennen offen, in denen die Republikaner laut Wahlanalytikern höhere Chancen haben, zu gewinnen.
Die Demokraten kommen aktuell auf 45 Sitze, die Republikaner auf 35. Der Senat im Kongress besteht aus 100 Sitzen.
Die Republikaner verteidigten ihre Senatsposten in Wyoming, Florida, Kentucky und West Virginia. Zugleich waren noch zahlreiche Rennen offen, in denen die Republikaner laut Wahlanalytikern höhere Chancen haben, zu gewinnen.
Die Demokraten kommen aktuell auf 45 Sitze, die Republikaner auf 35. Der Senat im Kongress besteht aus 100 Sitzen.
Barbara Klimke
Der Dollar gibt in der Wahlnacht nach
Und damit kurz ein Blick auf die Wirtschaft: Der Dollar hat gegenüber den meisten wichtigen Währungen in der Wahlnacht nachgegeben. Die Anleger stellten sich offenbar auf ein möglicherweise starkes Abschneiden der Demokraten ein. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent auf 101,7. Er misst den Kurs der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs Währungen. Der Euro legte um 0,2 Prozent auf 1,1212 Dollar zu. Die Währungsstrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia erklärte dies so: Im Falle eines Siegs der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses „könnte der Dollar weiter unter Verkaufsdruck geraten, da ein Durchmarsch der Demokraten die Staatsausgaben während Trumps Amtszeit begrenzen würde“, wird die Strategin von der Agentur Reuters zitiert.
Demokrat Pritzker als Gouverneur von Illinois wiedergewählt
Der Demokrat JB Pritzker ist Hochrechnungen zufolge für eine dritte Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois wiedergewählt worden. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Darren Bailey durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Umfragen vor der Abstimmung waren bereits von einem Sieg Pritzkers ausgegangen.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Barbara Klimke
Floridas Senatssitz bleibt bei den Republikanern
Der frühere Senatssitz von US-Außenminister Marco Rubio bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Barbara Klimke
Cooper erobert Senatssitz in North Carolina von Republikanern
Im Bundesstaat North Carolina haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge einen Sitz hinzugewonnen – und Zugewinne benötigen sie, wenn sie die Mehrheit im Senat erreichen wollen: Ihr Kandidat Roy Cooper entschied die Wahl für sich, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Der ehemalige Gouverneur Roy Cooper hat den ersten bislang republikanischen Sitz im Senat für die Demokraten gewonnen. . REUTERS