Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Erste Wahllokale schließen
Umfrage: Mehrheit der Wähler unzufrieden mit der Wirtschaft und der Lage des Landes – schlechtes Zeichen für Republikaner
Universität: Deutlich mehr Stimmen früher abgegeben als bei der letzten Wahl
Panne in Kansas: Stimmzettel gehen zwischenzeitlich aus
KI-Unternehmen rüsten sich gegen Desinformation
Erste Wahllokale schließen
In Indiana und Kentucky haben nun die ersten Wahllokale geschlossen. Um 1 Uhr (MEZ) endet dann als nächstes die Stimmabgabe in dem größten Teil Floridas, im umstrittenen Georgia sowie in New Hampshire, South Carolina, Vermont und Virginia. Relativ zeitnah soll es aus Florida und Virginia erste Teilergebnisse geben, sie gelten als erster Frühindikator, wie die Stimmung unter den Wählern im Land ist.
Um 1.30 Uhr (MEZ) endet die Stimmabgabe in North Carolina und Ohio. North Carolina gilt als einer jener Staaten, in denen die Demokraten die besten Chancen haben, die Republikaner abzulösen. Auch im traditionell eher republikanischen Ohio ist das Rennen offen. In sehr vielen Staaten können Stimmen noch bis 2 Uhr (MEZ) abgeben werden; die letzten Wahllokale schließen um 6 Uhr (MEZ) im Großteil von Alaska und auf Hawaii beziehungsweise um 7 Uhr (MEZ) auf den Aleutian Islands.
Um 1.30 Uhr (MEZ) endet die Stimmabgabe in North Carolina und Ohio. North Carolina gilt als einer jener Staaten, in denen die Demokraten die besten Chancen haben, die Republikaner abzulösen. Auch im traditionell eher republikanischen Ohio ist das Rennen offen. In sehr vielen Staaten können Stimmen noch bis 2 Uhr (MEZ) abgeben werden; die letzten Wahllokale schließen um 6 Uhr (MEZ) im Großteil von Alaska und auf Hawaii beziehungsweise um 7 Uhr (MEZ) auf den Aleutian Islands.
Anne Eberhard
Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen in Grafiken
Im Senat und im Repräsentantenhaus fehlen den Demokraten bisher jeweils vier Sitze zur Mehrheit. Gewinnen sie diese hinzu, oder können Trumps Republikaner ihre Mehrheiten verteidigen?
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam bereiten die Wahlergebnisse für Sie in Grafiken und Karten auf. Sie werden regelmäßig aktualisiert:
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam bereiten die Wahlergebnisse für Sie in Grafiken und Karten auf. Sie werden regelmäßig aktualisiert:
Umfrage: Mehrheit der Wähler unzufrieden mit der Wirtschaft und der Lage des Landes – schlechtes Zeichen für Republikaner
Als Donald Trump das zweite Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, zeigte sich in Umfragen früh am Wahlabend ein eindeutiges Bild: Das Hauptthema der Wähler war die Wirtschaft und die hohe Inflation – das war ein gutes Zeichen für Trump und ein schlechtes für seine demokratische Herausforderin Kamala Harris, die als US-Vizepräsidentin für die Misere mitverantwortlich gemacht wurde.
Bei den jetzigen Zwischenwahlen ist die Lage der Wirtschaft ebenfalls wieder Hauptthema für die Menschen, die ihre Stimme abgeben. Das hat eine Nachwahlbefragung von CNN ergeben. Doch diesmal sitzt Trump selbst im Weißen Haus. Das dürfte also ein düsteres Vorzeichen für seine Republikaner sein. „Etwa drei Viertel der Wähler im ganzen Land geben an, dass sie mit der aktuellen Lage im Land unzufrieden oder noch schlechter gestimmt sind, wobei fast 4 von 10 sich selbst als wütend bezeichnen“, heißt es bei dem Sender. Und 65 Prozent sagen konkret, Trumps Politik habe die Wirtschaftslage verschlechtert.
Universität: Deutlich mehr Stimmen früher abgegeben als bei der letzten Wahl
Insgesamt 58,7 Millionen Stimmen sind Daten des Election Lab der University of Florida zufolge bei dieser Kongresswahl vorab persönlich oder per Brief abgegeben worden. Das sind wesentlich mehr als die 46 Millionen bei der vorzeitigen Stimmabgabe zu den Zwischenwahlen im Jahr 2022. Ob die allgemeine Wahlbeteiligung ebenfalls höher ausfällt, wird sich noch zeigen.
Promis rufen zur Wahlabgabe auf
US-Prominente haben sich am Tag der wichtigen Kongresswahlen politisch zu Wort gemeldet. Während sich etwa Rocklegende Bruce Springsteen für einen demokratischen Kandidaten starkmachte, rief Rapperin Nicki Minaj zur Wahl der Republikaner auf. Springsteen erklärte, er unterstütze den linken Demokraten Abdul El-Sayed aus Michigan im Rennen um einen Senatssitz: „El-Sayed ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Verfassung, er ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Demokratie, und er ist ein Kämpfer gegen die korrupte, gesetzlose und antiamerikanische Führung, die derzeit im Weißen Haus sitzt.“ Der Musiker hatte sich etwa massiv gegen die Einwanderungsbehörde ICE und deren Vorgehen ausgesprochen und sogar eine Hymne auf den Widerstand geschrieben.
Sängerin Nicki Minaj, bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump, postete auf der Plattform X die Aufforderung, „rot“ zu wählen - die Farbe der Republikaner. Minaj hatte den Republikanern auch Wahlkampfhilfe geleistet und war etwa gemeinsam mit dem US-Präsidenten aufgetreten.
Schauspielerin Cynthia Nixon („Sex and the City“) rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen: „Bitte geh raus und stimme für jedes Kind, das von seinen Eltern getrennt wurde, für jede Transperson, die um ihre Menschenrechte gebracht wird, für die Millionen von Menschen, die kurz davor sind, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, um Trump-Milliardären eine weitere Steuersenkung zu verschaffen.“
Sängerin Nicki Minaj, bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump, postete auf der Plattform X die Aufforderung, „rot“ zu wählen - die Farbe der Republikaner. Minaj hatte den Republikanern auch Wahlkampfhilfe geleistet und war etwa gemeinsam mit dem US-Präsidenten aufgetreten.
Schauspielerin Cynthia Nixon („Sex and the City“) rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen: „Bitte geh raus und stimme für jedes Kind, das von seinen Eltern getrennt wurde, für jede Transperson, die um ihre Menschenrechte gebracht wird, für die Millionen von Menschen, die kurz davor sind, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, um Trump-Milliardären eine weitere Steuersenkung zu verschaffen.“
Jimmy Fallon postete ein Bild von sich und einem Wahlsticker mit der Aufschrift „Ich habe gewählt“. Fallon verriet nicht, für wen er gestimmt hat. Er spricht sich aber regelmäßig kritisch über Trump aus und nimmt den Republikaner und seine Politik in der von ihm moderierten Tonight Show aufs Korn. Auch Schauspielerin Reese Witherspoon rief dazu auf, wählen zu gehen. „Deine Stimme zählt! Was ein Privileg, sie zu nutzen“, schrieb sie auf Instagram.
Anne Eberhard
Panne in Kansas: Stimmzettel gehen zwischenzeitlich aus
In einem Wahllokal in Leavenworth County im Bundesstaat Kansas sind am Wahlmorgen bereits die Stimmzettel ausgegangen – gegen 8 Uhr, wie CNN berichtet. Der Grund sei ein Schreibfehler gewesen: Für das Wahllokal wurden wohl 100 Stimmzettel bestellt. In einem Video spricht ein Mitarbeiter des Secretary of State von Kansas davon, dass 1000 Stimmzettel benötigt worden seien, CNN selbst nennt die Zahl 100 000.
Wähler konnten rund eineinhalb Stunden nicht abstimmen, mittlerweile seien aber wieder Stimmzettel vor Ort. Einige Dutzend Wähler seien betroffen gewesen, sie könnten bis 19 Uhr (Ortszeit) zum Wahllokal zurückkehren.
Wähler konnten rund eineinhalb Stunden nicht abstimmen, mittlerweile seien aber wieder Stimmzettel vor Ort. Einige Dutzend Wähler seien betroffen gewesen, sie könnten bis 19 Uhr (Ortszeit) zum Wahllokal zurückkehren.
In North Carolina wurden zudem die Öffnungszeiten mehrerer Wahllokale verlängert, nachdem es heute Morgen zu Computer- oder Druckerproblemen gekommen war. Die Veröffentlichung der Wahlergebnisse wurde daher um mindestens 45 Minuten auf voraussichtlich 20.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MEZ) verschoben, berichtet die New York Times.
Anne Eberhard
KI-Unternehmen rüsten sich gegen Desinformation
Open AI und Antrophic wollen verhindern, dass ihre KI-Chat-Bots zur Störung der Zwischenwahlen genutzt werden. Wie die New York Times schildert, richtete Open AI ein Lagezentrum in San Francisco ein, in dem mehr als ein Dutzend Mitarbeiter rund um die Uhr arbeiten. Es prüft Anfragen auf Chat-GPT, die als Versuche auffielen, gefälschte Texte oder Bilder zur Wahl zu erstellen, und informiert betroffene Plattformen. Auch Anthropic, Betreiber des Chatbots Claude, hat erstmals einen eigenen Krisenstab gebildet, berichtet die New York Times.
Künstliche Intelligenz erleichtert es Nutzern deutlich, etwa Deepfakes zu erstellen und in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Zugleich haben Plattformen wie Meta ihre Sicherheitsteams gegen Desinformation im Zusammenhang mit Wahlen in den vergangenen Jahren verkleinert. Experten warnen, dass die Technologie das Vertrauen in Wahlen gezielt untergraben kann.
Künstliche Intelligenz erleichtert es Nutzern deutlich, etwa Deepfakes zu erstellen und in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Zugleich haben Plattformen wie Meta ihre Sicherheitsteams gegen Desinformation im Zusammenhang mit Wahlen in den vergangenen Jahren verkleinert. Experten warnen, dass die Technologie das Vertrauen in Wahlen gezielt untergraben kann.
Wählen aus dem Auto heraus und in der Kirche
Nicht nur die Astronauten auf der ISS, die wir vorhin schon erwähnt hatten, wählen heute an einem ungewöhnlichen Ort: Im texanischen Fort Worth stimmten die Menschen zum Teil in einem Drive-in noch in ihrem Auto sitzend ab. Vor fremden Blicken geschützt waren sie dabei durch eine Abdeckung über der Wahlmaschine. In der Raccoon River Park Nature Lodge im Bundesstaat Iowa verfolgte ein Waschbär, wie Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz machten, wie Fotos von Dienstag zeigten. Und in New York bekam die Stimmabgabe in der Episkopalkirche Church of the Heavenly Rest eine besondere Note.
US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter – überwiegend in demokratisch geprägte Wahlbezirke
Das US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter in alle 50 Bundesstaaten. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der Beobachter ist rund dreimal so hoch wie bei den letzten Zwischenwahlen. Sie sollen der Mitteilung zufolge die Einhaltung der Bundeswahlgesetze prüfen. In den USA werden auch Abstimmungen auf Bundesebene von den einzelnen Bundesstaaten gemäß ihren jeweiligen Gesetzen organisiert.
Laut einer Analyse der Washington Post haben fast zwei Drittel der für die Wahlbeobachtung ausgewählten Wahlbezirke bei den letzten Wahlen durchgehend demokratisch gestimmt. Das Justizministerium begründet seine Wahlbeobachter mit Transparenz, Demokraten befürchten jedoch, die Regierung könnte so Einfluss nehmen oder Zweifel an den Ergebnissen säen.
Laut einer Analyse der Washington Post haben fast zwei Drittel der für die Wahlbeobachtung ausgewählten Wahlbezirke bei den letzten Wahlen durchgehend demokratisch gestimmt. Das Justizministerium begründet seine Wahlbeobachter mit Transparenz, Demokraten befürchten jedoch, die Regierung könnte so Einfluss nehmen oder Zweifel an den Ergebnissen säen.
23 Wahllokale in Florida kurzfristig verlegt
Sturm und Regen haben bei den US-Parlamentswahlen zumindest in einigen Bundesstaaten für erschwerte Bedingungen gesorgt. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 23 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. „Zur Sicherheit unserer Wahlhelfer und der Wähler (…) ist es aufgrund dieser beispiellosen Umstände notwendig, einige Wahllokale in andere Räumlichkeiten zu verlegen“, sagte der Wahlleiter des Kreises Brevard dem Sender CNN zufolge.
Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas, in denen wichtige Wahlentscheidungen anstehen. Der Vorhersage zufolge sollen sich die Schauer im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) weiter nach Norden und Osten ausbreiten und Teile von Illinois, Minnesota, Wisconsin sowie die obere Halbinsel von Michigan erreichen.
Anne Eberhard
Das sind die wichtigsten Duelle bei den Midterms
In vielen Bundesstaaten stehen die Wahlsieger den Umfragen zufolge bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit fest – sie befinden sich traditionell in Händen der Republikaner oder der Demokraten. In anderen Bundesstaaten wird es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen. Während die Demokraten zum Beispiel in klassischen republikanischen Staaten wie Texas, Alaska oder Kansas überraschend gut dastehen, haben sie andernorts erstaunliche Probleme. Etwa in den traditionell demokratisch geprägten Staaten Minnesota und Maine, mehr noch aber in Michigan.
Wo wird es besonders spannend? Unsere US-Korrespontenten stellen Ihnen acht der interessantesten Duelle vor:
Wo wird es besonders spannend? Unsere US-Korrespontenten stellen Ihnen acht der interessantesten Duelle vor:
Probleme mit Zählmaschinen aus Bundesstaat New York gemeldet
Die Auszählungen in Westchester County im US-Bundesstaat New York dürften etwas länger dauern als geplant. Denn dort gibt es Probleme mit den Auszählmaschinen. Der örtliche Wahlausschuss sei sich „eines Problems hinsichtlich der Dicke der Papierstimmzettel bewusst“, das dazu führte, dass die Wahlmaschinen im gesamten Landkreis die Stimmzettel nicht akzeptierten, teilte die Behörde in einer Erklärung mit. Die Wahlmitarbeiter arbeiteten daran, „sicherzustellen, dass die Wahl mit möglichst geringen Unterbrechungen fortgesetzt wird“, und „alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben“. Jede Stimme würde gezählt.
Westchester County ist ein bevölkerungsreicher Vorortbezirk, in dem ein entscheidender Kampf um einen Sitz im Repräsentantenhaus stattfindet.
Carim Soliman
Astronauten stimmen an Bord der ISS bei US-Zwischenwahlen ab
Auch Hunderte Kilometer über der Erde haben US-Bürger ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgegeben. „Alle drei US-Besatzungsmitglieder hatten das Privileg, von der Raumstation aus abzustimmen“, schrieb der Astronaut Anil Menon von der Internationalen Raumstation ISS. „Wir haben ein elektronisches Wahlschreiben ausgefüllt und es sicher an die Wahlbehörden gesendet.“
Nasa-Astronauten können seit 1997 aus dem All an US-Wahlen teilnehmen. Laut der US-Raumfahrtbehörde füllen Astronauten die Wahlunterlagen im Weltall aus, die dann verschlüsselt übermittelt werden.
Nasa-Astronauten können seit 1997 aus dem All an US-Wahlen teilnehmen. Laut der US-Raumfahrtbehörde füllen Astronauten die Wahlunterlagen im Weltall aus, die dann verschlüsselt übermittelt werden.
Lilian Köhler
Gewinnt er die Gouverneurswahl in Kalifornien?
Mit mehr als 39 Millionen Einwohnern und einer enormen Wirtschaftskraft geht es in Kalifornien um einen der wichtigsten Posten, die bei den US-Zwischenwahlen vergeben werden. Seit 2011 regieren dort die Demokraten. In Umfragen führt ihr Kandidat Xavier Becerra deutlich. Zum ersten Mal seit 150 Jahren könnte dort ein Gouverneur mit mexikanischen Wurzeln den Bundesstaat regieren. Bei den Midterms steht der Kongress im Fokus, doch auch 36 Gouverneursposten werden neu vergeben.
Den Text von US-Korrespondent Peter Burghardt über die Gouverneurswahl in Kalifornien lesen Sie hier:
Den Text von US-Korrespondent Peter Burghardt über die Gouverneurswahl in Kalifornien lesen Sie hier:
Anne Eberhard
Warum finden Wahlen in den USA immer an einem Dienstag statt?
Die BBC-Journalistin Laura García erklärt die Tradition in einem Instagram-Video. Die Festlegung des Wahltags reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Dabei spielen Pferdekutschen und der Markttag eine Rolle.
BBC News on Instagram: "Millions of Americans are voting in midterm elections that could reshape the balance of power in Washington. But why are US elections always held on a Tuesday? Tap the link in @BBCNews’s bio for the latest midterms updates. #USMidterms #US #BBCNews"
1,922 likes, 130 comments - bbcnews on November 3, 2026: "Millions of Americans are voting in midterm elections that could reshape the balance of power in Washington. But why are US elections always held on a Tuesday? Tap the link in @BBCNews’s bio for the latest midterms updates. #USMidterms #US #BBCNews".
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