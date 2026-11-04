Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Die Wahl im Überblick
Berichte: Johnson tritt nicht als Minderheitsführer im Repräsentantenhaus an
Vance: Iran-Krieg schuld an Wahlniederlage
Trump will „ultimative Macht“ seines Vetos nutzen
„Die Sonne kommt raus“: Demokraten feiern nach Midterms
Die Wahl im Überblick
- Die Demokraten erreichen eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Sie können fortan Vorhaben der Trump-Regierung stärker blockieren und mehr Druck ausüben.
- Im Senatsrennen erobern die Demokraten mehrere republikanische Sitze: Der ehemalige Gouverneur Roy Cooper siegt in North Carolina, in South Carolina muss die Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham, Darline Graham, eine Niederlage eingestehen. Im Bundesstaat Kansas setzt sich seit fast hundert Jahren der erste demokratische Kandidat durch, aus Texas wird James Talarico als erster Demokrat seit 1988 in den Senat einziehen. Auch in Ohio, Iowa und Maine gehen zuvor republikanische Sitze an die Demokraten. In Georgia behält der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms die erste Schwarze und die erste Frau im Gouverneursamt sein. In Florida wurde der Trump-Verbündete Byron Donalds zum ersten schwarzen Gouverneur gewählt.
- In Alaska und Mississippi ist das Senatsrennen noch offen. Besonders knapp ist es in Mississippi: Dort trennen den Demokraten Scott Colom und die Republikanerin Cindy Hyde-Smith derzeit weniger als 50 Stimmen.
Vance: Iran-Krieg schuld an Wahlniederlage
Die überraschend deutliche Niederlage der Republikaner bei den US-Parlamentswahlen ist nach Ansicht von Vizepräsident J. D. Vance auf den Iran-Krieg zurückzuführen. „Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg“, schrieb er auf der Plattform X. Dies habe auch Präsident Donald Trump bereits gesagt. „Jeder weiß, warum wir verloren haben. Und jede Diskussion darüber, wie es weitergeht, muss dort ansetzen.“
Viele Wähler, die bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren für Vance und Trump gestimmt hätten, seien verärgert gewesen. Eine Umfrage habe erheben, dass sich die enttäuschten Wähler vor allem vier Punkte gewünscht hätten: das Ende des Iran-Kriegs, den Fokus auf Lebenshaltungskosten und Inflation, Amerika an erste Stelle zu setzen und ein Wechsel der Beziehungen zu Israel.
Vance äußerte Verständnis für die Kritik. „An alle, die einfach nur wütend über das Ergebnis sind: Das solltet ihr auch sein. Lasst uns diese Wut nutzen, um uns wieder der Aufgabe zu widmen, unser Land zu retten“, schrieb Vance weiter.
Viele Wähler, die bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren für Vance und Trump gestimmt hätten, seien verärgert gewesen. Eine Umfrage habe erheben, dass sich die enttäuschten Wähler vor allem vier Punkte gewünscht hätten: das Ende des Iran-Kriegs, den Fokus auf Lebenshaltungskosten und Inflation, Amerika an erste Stelle zu setzen und ein Wechsel der Beziehungen zu Israel.
Vance äußerte Verständnis für die Kritik. „An alle, die einfach nur wütend über das Ergebnis sind: Das solltet ihr auch sein. Lasst uns diese Wut nutzen, um uns wieder der Aufgabe zu widmen, unser Land zu retten“, schrieb Vance weiter.
JD Vance on Twitter / X
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was…— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
x.com
Berichte: Johnson tritt nicht als Minderheitsführer im Repräsentantenhaus an
Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, kandidiert Berichten zufolge nach dem Verlust der republikanischen Mehrheit bei den Zwischenwahlen nicht für das Amt des Minderheitsführers. Der Politiker aus dem Bundesstaat Louisiana habe seine Mitarbeiter am Morgen über seine Entscheidung informiert, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Eingeweihte. Wer bei einer für kommende Woche erwarteten parteiinternen Wahl an die Spitze der Republikaner in der Parlamentskammer rückt, ist unklar. Es wird erwartet, dass der konservative Abgeordnete Jim Jordan aus Ohio noch im Tagesverlauf seine Kandidatur bekanntgibt.
Mike Johnson bei einer Pressekonferenz (Archiv). AFP
Nach der Wahlniederlage der Republikaner stürzen auch die Aktien von Musks Raumfahrtkonzern Space-X ab
Nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms steht Elon Musk als einer der großen Verlierer da. Der reichste Mensch der Welt hatte fast eine halbe Milliarde Dollar gespendet, um die Republikaner zu unterstützen und den Bundesstaat Texas für sie zu sichern. Doch die Demokraten eroberten beide Kammern des Kongresses, und in Texas besiegte Gina Hinojosa den republikanischen Gouverneur Greg Abbott. An der Börse wurden die Nachrichten negativ aufgenommen: Die Aktien von Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX fielen am Mittwoch zunächst um 5,5 Prozent, die Papiere des Elektroautobauers Tesla gaben um 5,1 Prozent nach.
Musk sieht sich nun einer erstarkten Demokratischen Partei gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angreift. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte des Unternehmers genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürfte es unter anderem um staatliche Aufträge und Subventionen, Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär und den massiven Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung gehen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, riet den Republikanern und ihren Verbündeten am Dienstagabend, sich schon mal Anwälte zu nehmen. Zudem drohen strengere Auflagen für die von SpaceX geplanten Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.
Auch in Texas, der Heimat von Tesla und SpaceX, muss sich Musk auf Gegenwind einstellen, denn die neue Gouverneurin Hinojosa gilt als Kritikerin des Milliardärs. Sie hatte Abbott vorgeworfen, den Bundesstaat durch Vereinbarungen zugunsten von Musk verschachert zu haben. Hinojosa fordert einen sofortigen Baustopp für neue Rechenzentren, bis der Schutz der Anwohner verbessert ist und ein Ende der Steuervergünstigungen. Zudem lehnt sie einen möglichen Verkauf eines staatlichen Küstenparks an SpaceX zur Erweiterung des Weltraumbahnhofs Boca Chica ab. „Um es klar zu sagen: Texas steht nicht zum Verkauf“, hatte sie im vergangenen Monat erklärt.
Musk sieht sich nun einer erstarkten Demokratischen Partei gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angreift. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte des Unternehmers genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürfte es unter anderem um staatliche Aufträge und Subventionen, Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär und den massiven Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung gehen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, riet den Republikanern und ihren Verbündeten am Dienstagabend, sich schon mal Anwälte zu nehmen. Zudem drohen strengere Auflagen für die von SpaceX geplanten Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.
Auch in Texas, der Heimat von Tesla und SpaceX, muss sich Musk auf Gegenwind einstellen, denn die neue Gouverneurin Hinojosa gilt als Kritikerin des Milliardärs. Sie hatte Abbott vorgeworfen, den Bundesstaat durch Vereinbarungen zugunsten von Musk verschachert zu haben. Hinojosa fordert einen sofortigen Baustopp für neue Rechenzentren, bis der Schutz der Anwohner verbessert ist und ein Ende der Steuervergünstigungen. Zudem lehnt sie einen möglichen Verkauf eines staatlichen Küstenparks an SpaceX zur Erweiterung des Weltraumbahnhofs Boca Chica ab. „Um es klar zu sagen: Texas steht nicht zum Verkauf“, hatte sie im vergangenen Monat erklärt.
Elon Musk in Washington (Archivbild). Nathan Howard/REUTERS
Analyse: Was die Republikaner den Sieg gekostet hat
Waren es die hohen Lebenshaltungskosten? Oder sind die Menschen müde von Trumps Rhetorik? Gerade treffen kaum noch neue Ergebnisse ein, US-Medien analysieren, welche Faktoren zum Sieg der Demokraten beigetragen haben – und den Republikanern Stimmen kosteten.
Meine Kolleginnen Vivien Götz und Berit Kruse haben sich die bisher veröffentlichten Wählerdaten angeschaut und in ihrer Analyse erste Erkenntnisse zusammengetragen:
Meine Kolleginnen Vivien Götz und Berit Kruse haben sich die bisher veröffentlichten Wählerdaten angeschaut und in ihrer Analyse erste Erkenntnisse zusammengetragen:
Midterms 2026: Warum haben die Republikaner verloren - und welche Wähler waren entscheidend?
Die Republikaner verlieren die Mehrheit im Kongress und das vor allem, wegen ihres Präsidenten Trump. Eine Datenanalyse zeigt, welche Themen und Wählergruppen für die Niederlage der Republikaner entscheidend sind.
www.sueddeutsche.de
Demokrat Pappas dankt seinem „wunderbaren“ Ehemann
Chris Pappas nutzte die Bühne seines Siegs im Rennen um den Senatssitz in New Hampshire für eine Umarmung seines Ehemanns Vann Bentley. „Ich möchte dem Mann neben mir danken, meinem wunderbaren Ehemann Vann“, sagte der demokratische Politiker, der durch seinen Erfolg bei den Kongresswahlen als erster offen schwuler Mann in den US-Senat einzog.
Pappas hatte sich gegen den Republikaner John Sununu durchgesetzt. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen. Sein Ehemann sei immer an seiner Seite gewesen, sagte der künftige Senator. Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden – „ich bin der glücklichste Mensch, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, den ich liebe“, sagte Pappas.
Pappas hatte sich gegen den Republikaner John Sununu durchgesetzt. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen. Sein Ehemann sei immer an seiner Seite gewesen, sagte der künftige Senator. Egal, ob Sieg, Niederlage oder Unentschieden – „ich bin der glücklichste Mensch, weil ich mit einem Mann verheiratet bin, den ich liebe“, sagte Pappas.
„„Trotz all der negativen Angriffe und Lügen ist es schön zu wissen, dass heute Abend Liebe und Wahrheit gesiegt haben.““Chris Pappas
Der Unternehmer gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Der demokratische Senatskandidat Chris Pappas (re.) auf der Wahlnachtveranstaltung in Manchester, New Hampshire, mit seinem Ehemann Vann Bentley. Reba Saldanha/FR170606 AP/dpa
Klingbeil sieht Wahl als Hoffnungszeichen für politische Mitte
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat den Ausgang der US-Wahlen als Hoffnungszeichen für die politische Mitte auch in Europa und dem Rest der Welt bezeichnet. Klingbeil sagt bei einer SPD-Wirtschaftskonferenz in Berlin, es habe sich gezeigt, dass der allgemeine Rechtsruck der vergangenen Jahre kein Automatismus sei. Ergebnisse wie jetzt in den Vereinigten Staaten oder zuvor in Ungarn, stimmten ihn zuversichtlich. Zugleich gelte aber: „Jetzt sollten wir auch was daraus machen.“ Dazu gehöre, dass Deutschland und Europa eng und mit den US-Demokraten, aber auch mit vernünftigen Republikanern, zusammenarbeiteten, um den Iran-Krieg zu beenden, Handelskonflikte beizulegen und die Unterstützung der Ukraine zu sichern. „Unsere Hand ist ausgestreckt“, erklärte er.
Klingbeil sprach sich zugleich dafür aus, nicht immer nur gebannt darauf zu starren, wer im Weißen Haus sitze und was dort entschieden werde. Deutschland und Europa müssten vielmehr daran arbeiten, die eigene wirtschaftliche Stärke und Widerstandsfähigkeit auszubauen, um ihre Abhängigkeit von anderen zu verringern.
Trump will „ultimative Macht“ seines Vetos nutzen
US-Präsident Donald Trump will von seinem Veto-Recht Gebrauch machen, um in seiner restlichen Amtszeit weiter die Politik zu gestalten. Er verfüge über diese „ultimative Macht“, verdeutlichte er im Gespräch mit dem Portal Politico. Zugleich kündigte er aber auch an, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. „Ich will nicht nur für zwei Jahre dasitzen und gegen alles ein Veto einlegen.“
Bei den Zwischenwahlen haben die Demokraten die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern erlangt und geben damit von Januar an den Ton bei der Gesetzgebung an. Das dürfte Trump das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Allerdings darf der Präsident laut Verfassung gegen Gesetze sein Veto einlegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder.
Die deutliche Niederlage der Republikaner bei den Midterms erklärte Trump gegenüber Politico damit, dass die Wähler die zur Wahl stehenden Kandidaten wohl nicht gemocht hätten. Mit seinem Namen auf dem Stimmzettel wäre die Wahl „einfach gewonnen“ worden, so Trump.
Bei den Zwischenwahlen haben die Demokraten die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern erlangt und geben damit von Januar an den Ton bei der Gesetzgebung an. Das dürfte Trump das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Allerdings darf der Präsident laut Verfassung gegen Gesetze sein Veto einlegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder.
Die deutliche Niederlage der Republikaner bei den Midterms erklärte Trump gegenüber Politico damit, dass die Wähler die zur Wahl stehenden Kandidaten wohl nicht gemocht hätten. Mit seinem Namen auf dem Stimmzettel wäre die Wahl „einfach gewonnen“ worden, so Trump.
„Die Sonne kommt raus“: Demokraten feiern nach Midterms
In San Antonio im US-Bundesstaat Texas rollen in der Nacht auf Mittwoch hupende Autokorsos durch die Innenstadt. Flaggen von Texas, den USA und Mexiko hängen aus den Fenstern, wie das örtliche Nachrichtenportal San Antonio Report berichtet, Menschen jubeln und halten Schilder mit den Namen der Wahlgewinner James Talarico und Gina Hinojosa in die Höhe.
Die Siege der demokratischen Kandidaten in Texas und im ganzen Land gäben ihr Hoffnung, sagte eine Frau dem Nachrichtenportal. „Wir hatten Angst, dass es, wenn die Dinge anders gelaufen wären, sozusagen vorbei gewesen wäre – nicht nur für das amerikanische Volk, sondern auch für das amerikanische System.“ Ein Mann sagte dem Portal, es sei Zeit für Veränderungen. „Es fühlt sich an wie ein bewölkter Tag, an dem gerade die Sonne rauskommt.“
Die Siege der demokratischen Kandidaten in Texas und im ganzen Land gäben ihr Hoffnung, sagte eine Frau dem Nachrichtenportal. „Wir hatten Angst, dass es, wenn die Dinge anders gelaufen wären, sozusagen vorbei gewesen wäre – nicht nur für das amerikanische Volk, sondern auch für das amerikanische System.“ Ein Mann sagte dem Portal, es sei Zeit für Veränderungen. „Es fühlt sich an wie ein bewölkter Tag, an dem gerade die Sonne rauskommt.“
Auch in anderen Städten und Bundesstaaten feiern Demokratinnen und Demokraten den deutlichen Wahlsieg:
Demokraten in Texas rufen: „U-S-A! U-S-A!“
In Austin, der Hauptstadt von Texas, läuft auf der Wahlparty der Demokraten der Countrysong „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé. Die jubelnde Menge wartet auf Talarico, der als erster Demokrat seit fast 40 Jahren ein Senatsrennen in dem Bundesstaat im Süden der USA gewonnen hat. Kurz vor Mitternacht tritt er hinter einem Vorhang hervor und die Menge skandiert drei Buchstaben, die normalerweise eher auf Trump-Veranstaltungen zu hören sind: „U-S-A! U-S-A!“ Dann ruft Talarico: „Wir haben gerade Texas zurückerobert“, und der Saal bricht in tosenden Jubel aus.
In Michigan wird getanzt
Auch im Bundesstaat Michigan wird gefeiert. Wie der New Yorker berichtet, flimmern auf der Wahlparty der Demokraten in Detroit Nachrichten über die Wahlerfolge über zwei Bildschirme. Schon bevor erste Fernsehsender den Wahlsieg des linken Kandidaten Abdul El-Sayed ausrufen, wird ausgelassen gefeiert. Vor der Bühne tanzt eine Gruppe schwarzer Frauen zu Aquas „Barbie Girl“. Eine Frau filmt die Szene und verschickt das Video an eine Freundin: „Die wissen, wie man feiert in Detroit“.
Feiern auch in Kansas
Im US-Bundesstaat Kansas, in dem Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932 erobert hat, drängen sich seine Anhänger in einem Hotel in der Stadt Overland Park. Sie schwenken Schilder und jubeln bei jedem neuen Ergebnis lauter, berichtet der Kansas City Star. Als Hamilton auf die Bühne tritt, ruft er seinen Anhängern zu: „Wir haben wirklich Geschichte geschrieben“.
In Washington fließt Wein „in Strömen“
In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Wahlabend nach einem Bericht der Zeitung The Hill noch angespannt. Die Hotelbar, in der die Demokraten feiern, ist zwar geöffnet, doch noch trinkt kaum jemand etwas. Dann sickern die ersten Ergebnisse durch, und die Stimmung schwenkt um. Als der Sender CNN um kurz nach 22 Uhr die Kontrolle der Demokraten über das Repräsentantenhaus ausruft, gibt es kein Halten mehr. Die Menge explodiert. Der Wein fließt laut dem Bericht „in Strömen“.
In Austin, der Hauptstadt von Texas, läuft auf der Wahlparty der Demokraten der Countrysong „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé. Die jubelnde Menge wartet auf Talarico, der als erster Demokrat seit fast 40 Jahren ein Senatsrennen in dem Bundesstaat im Süden der USA gewonnen hat. Kurz vor Mitternacht tritt er hinter einem Vorhang hervor und die Menge skandiert drei Buchstaben, die normalerweise eher auf Trump-Veranstaltungen zu hören sind: „U-S-A! U-S-A!“ Dann ruft Talarico: „Wir haben gerade Texas zurückerobert“, und der Saal bricht in tosenden Jubel aus.
In Michigan wird getanzt
Auch im Bundesstaat Michigan wird gefeiert. Wie der New Yorker berichtet, flimmern auf der Wahlparty der Demokraten in Detroit Nachrichten über die Wahlerfolge über zwei Bildschirme. Schon bevor erste Fernsehsender den Wahlsieg des linken Kandidaten Abdul El-Sayed ausrufen, wird ausgelassen gefeiert. Vor der Bühne tanzt eine Gruppe schwarzer Frauen zu Aquas „Barbie Girl“. Eine Frau filmt die Szene und verschickt das Video an eine Freundin: „Die wissen, wie man feiert in Detroit“.
Feiern auch in Kansas
Im US-Bundesstaat Kansas, in dem Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932 erobert hat, drängen sich seine Anhänger in einem Hotel in der Stadt Overland Park. Sie schwenken Schilder und jubeln bei jedem neuen Ergebnis lauter, berichtet der Kansas City Star. Als Hamilton auf die Bühne tritt, ruft er seinen Anhängern zu: „Wir haben wirklich Geschichte geschrieben“.
In Washington fließt Wein „in Strömen“
In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Wahlabend nach einem Bericht der Zeitung The Hill noch angespannt. Die Hotelbar, in der die Demokraten feiern, ist zwar geöffnet, doch noch trinkt kaum jemand etwas. Dann sickern die ersten Ergebnisse durch, und die Stimmung schwenkt um. Als der Sender CNN um kurz nach 22 Uhr die Kontrolle der Demokraten über das Repräsentantenhaus ausruft, gibt es kein Halten mehr. Die Menge explodiert. Der Wein fließt laut dem Bericht „in Strömen“.
Donald Trump und der Nasenbär: Mit dem US-Fernsehen durch die Wahlnacht
Fünf Uhr morgens an der Ostküste, das Wahlprogramm der US-Fernsehsender ist tief in der Nachspielzeit. Aber noch sind einige Duelle ja nicht entschieden. Oder wie CNN-Datenanalyst Harry Enten das ausdrückt: „Alaska, Alaska, Alaska. Mississippi, Mississippi, Mississippi.“ In beiden Bundesstaaten sind die Senatsrennen extrem eng. Glaubt man dem Experten Enten und seiner Grafikwand („Magic Wall“), stehen sowohl in Alaska als auch in Mississippi noch Ergebnisse aus Bezirken aus, in denen die demokratischen Kandidaten favorisiert sind. Aber zu einer Prognose will sich auch Enten nicht durchringen.
Es ist immer ein schöner Moment in amerikanischen Wahlnächten, wenn bei CNN die Nacht-Besatzung übernimmt. Dann legt sich langsam, aber sicher eine dämpfende Decke über die blinkende, piepende Kulisse. Drüben im „Election Center“ von ABC haben sie die Ruhe vollends weg: Da läuft zur Zerstreuung und Erbauung nachts auch mal ein Beitrag über ein Nasenbär-Baby.
Bei Fox News ignorieren die Moderatoren souverän die Tatsache, dass Donald Trump auch ihren Sender für die republikanische Niederlage verantwortlich macht. Stattdessen preisen sie den Präsidenten für seine Bereitschaft, mit den siegreichen Demokraten zusammenzuarbeiten. Das fällt dann wohl unter konstruktiven Journalismus.
Es ist immer ein schöner Moment in amerikanischen Wahlnächten, wenn bei CNN die Nacht-Besatzung übernimmt. Dann legt sich langsam, aber sicher eine dämpfende Decke über die blinkende, piepende Kulisse. Drüben im „Election Center“ von ABC haben sie die Ruhe vollends weg: Da läuft zur Zerstreuung und Erbauung nachts auch mal ein Beitrag über ein Nasenbär-Baby.
Bei Fox News ignorieren die Moderatoren souverän die Tatsache, dass Donald Trump auch ihren Sender für die republikanische Niederlage verantwortlich macht. Stattdessen preisen sie den Präsidenten für seine Bereitschaft, mit den siegreichen Demokraten zusammenzuarbeiten. Das fällt dann wohl unter konstruktiven Journalismus.
Michigan: El-Sayed kontert rassistische Attacken seiner Gegner
„Michigan, we did it!“, rief Abdul El-Sayed seinen Anhängern zu, nachdem er sich in dem umkämpften Bundesstaat durchgesetzt hatte. Der Demokrat wird damit zum ersten muslimischen Senator der Vereinigten Staaten – dabei sei er „der unwahrscheinlichste Kandidat“ gewesen, sagte er selbst. Man habe ihn gewarnt, dass ein Muslim „unwählbar“ sei.
Immer wieder unterbrochen von lauten Abdul-Rufen aus dem Publikum blickte El-Sayed zurück auf den Wahlkampf, aus seiner Sicht „eine der hässlichsten Kampagnen, die wir zu unseren Lebzeiten je gesehen haben“. Seine Gegner hätten versucht, zu spalten, indem sie auf seinen Namen und seinen Glauben verwiesen hätten. „Damit wollten sie sagen: Wisst ihr, er ist ein bisschen anders.“ Doch sein Name und sein Glaube seien nicht die Gründe dafür, dass die Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten könnten, so El-Sayed.
Immer wieder unterbrochen von lauten Abdul-Rufen aus dem Publikum blickte El-Sayed zurück auf den Wahlkampf, aus seiner Sicht „eine der hässlichsten Kampagnen, die wir zu unseren Lebzeiten je gesehen haben“. Seine Gegner hätten versucht, zu spalten, indem sie auf seinen Namen und seinen Glauben verwiesen hätten. „Damit wollten sie sagen: Wisst ihr, er ist ein bisschen anders.“ Doch sein Name und sein Glaube seien nicht die Gründe dafür, dass die Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten könnten, so El-Sayed.
Abdul El-Sayed wurde im Wahlkampf von seinen Gegnern heftig angegangen. Brian Snyder/Reuters
Die Angriffe hätten nicht nur gegen ihn persönlich gezielt, sondern gegen „die Idee eines Amerikas, das groß genug ist für jeden, der ein bisschen anders aussieht, anders betet oder dessen Familie aus einem anderen Teil der Welt kommt. Wir wissen, dass Amerika groß genug für uns alle ist.“ Letztlich hätten die „bad guys“ mit ihrer Strategie verloren. El-Sayed sprach direkt einige seiner Gegner an, darunter den bisherigen Amtsinhaber Mike Rogers, der im Wahlkampf kein Problem mit islamophoben Attacken gegen seinen demokratischen Herausforderer hatte. „Du hast Hass gewählt, Michigan hat Hoffnung gewählt.“ Und Präsident Donald Trump, der El-Sayed unter anderem als „Dschihadisten“ bezeichnete, schlug er vor, ihn künftig einfach „Senator“ zu nennen.
Lesen Sie mehr über den Demokraten Abdul El-Sayed in einem ausführlichen Artikel von Boris Herrmann:
Lesen Sie mehr über den Demokraten Abdul El-Sayed in einem ausführlichen Artikel von Boris Herrmann:
Abdul El-Sayed und die Midterms: Ist dieser Demokrat zu radikal für Michigan und die USA?
Hätten die Demokraten in Michigan einen moderaten Kandidaten für die Midterms aufgestellt, wäre ihr Sieg wohl ziemlich sicher. Haben sie aber nicht. Über den Wahlkampf von Abdul El-Sayed und die Frage, wie radikal die Partei sein will.
www.sueddeutsche.de
Trump räumt nach Wahlniederlage Belastung durch Iran-Krieg ein
US-Präsident Donald Trump hat nach der deutlichen Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen eingeräumt, dass der Krieg gegen Iran dabei eine Rolle gespielt hat. „Ich denke, zum Teil lag es am Iran“, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News. „Iran war ein Teil davon“, sagte er zudem der Zeitung Wall Street Journal. Dennoch verteidigte Trump sein Vorgehen, trotz seines Wahlkampfversprechens, keine neuen Kriege zu beginnen, Iran militärisch angegriffen zu haben. „Ich habe das Richtige getan“, sagte er dem Wall Street Journal. „Ich würde es wieder tun.“
Die Ergebnisse der US-Wahl wurden in Teheran mit Genugtuung aufgenommen. „Die Amerikaner haben 'Nein zum Krieg' gesagt, und wir unterstützen diese Botschaft“, erklärte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf auf der Online-Plattform X. Der Krieg geht bereits in den neunten Monat und ist bei den Amerikanern seit seinem Beginn unpopulär. Demokratische Kandidaten im ganzen Land machten den Konflikt im Wahlkampf für den Anstieg der Preise für Benzin und andere Güter verantwortlich.
Die Ergebnisse der US-Wahl wurden in Teheran mit Genugtuung aufgenommen. „Die Amerikaner haben 'Nein zum Krieg' gesagt, und wir unterstützen diese Botschaft“, erklärte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf auf der Online-Plattform X. Der Krieg geht bereits in den neunten Monat und ist bei den Amerikanern seit seinem Beginn unpopulär. Demokratische Kandidaten im ganzen Land machten den Konflikt im Wahlkampf für den Anstieg der Preise für Benzin und andere Güter verantwortlich.
Anna Schimpp
Latinos, junge Leute: Diese Wählergruppen schadeten den Republikanern
Donald Trump hat die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über sich selbst gemacht – seine Republikaner haben krachend verloren. Einige Wählergruppen scheinen dem Präsidenten besonders geschadet zu haben, wie eine am Wahlabend veröffentlichte Umfrage von TV-Sendern und der Nachrichtenagentur AP ergab.
Junge Wähler
Bei der Abstimmung über das Repräsentantenhaus entschieden sich mehr als 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Demokraten. In keiner anderen Altersgruppe ist der Unterschied zu den Republikanern (25 Prozent) so deutlich. Eine Mehrheit der Wähler unter 30 (60 Prozent) gab an, dass sie ihre Stimme auch deshalb abgegeben habe, um Opposition zu Trump auszudrücken.
Spanischsprachige Bevölkerung und Latinos
Auch viele hispanische Wähler stimmten für demokratische Kandidaten für den Einzug ins Repräsentantenhaus. Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Stimmen von US-Bürgern mit Wurzeln in spanischsprachigen Ländern entfielen auf demokratische Kandidaten für diese Parlamentskammer. US-Amerikaner mit Wurzeln in Lateinamerika sind traditionell eher Unterstützer der Demokraten, hatten aber bei den Präsidentschaftswahlen 2024 unter anderem Hoffnungen auf Trumps Versprechen gesetzt, die Lebenshaltungskosten zu senken.
Junge Wähler
Bei der Abstimmung über das Repräsentantenhaus entschieden sich mehr als 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Demokraten. In keiner anderen Altersgruppe ist der Unterschied zu den Republikanern (25 Prozent) so deutlich. Eine Mehrheit der Wähler unter 30 (60 Prozent) gab an, dass sie ihre Stimme auch deshalb abgegeben habe, um Opposition zu Trump auszudrücken.
Spanischsprachige Bevölkerung und Latinos
Auch viele hispanische Wähler stimmten für demokratische Kandidaten für den Einzug ins Repräsentantenhaus. Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Stimmen von US-Bürgern mit Wurzeln in spanischsprachigen Ländern entfielen auf demokratische Kandidaten für diese Parlamentskammer. US-Amerikaner mit Wurzeln in Lateinamerika sind traditionell eher Unterstützer der Demokraten, hatten aber bei den Präsidentschaftswahlen 2024 unter anderem Hoffnungen auf Trumps Versprechen gesetzt, die Lebenshaltungskosten zu senken.
Schwarze Wähler
Schwarze US-Amerikaner entschieden sich mit überwältigender Mehrheit für demokratische Kandidaten für das Repräsentantenhaus. Nur neun Prozent machten laut Umfrage ihr Kreuz für die Republikaner. Offensichtlich sind auch sie mit Trumps Politik unzufrieden. 60 Prozent wollten laut Umfrage mit ihrer Stimme ihre Ablehnung gegenüber Trump zeigen.
Arbeiter
Die New York Times beobachtete landesweit eine Verschiebung zugunsten der Demokraten in Regionen mit überwiegend weißen Wählern aus der Arbeiterschicht – die bisher ein wichtiger Teil von Trumps Wählerbasis war. Eine wichtige Rolle dürften die Unzufriedenheit mit den hohen Lebenshaltungskosten gespielt haben, aber auch Trumps Abschiebepolitik. Unter Trump wurden auch Razzien an Arbeitsstätten ausgeführt, um Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung ausfindig zu machen – dabei sind viele Branchen von solchen Arbeitskräften abhängig.
Demokraten wieder mit Mehrheit der Gouverneursposten
Erstmals seit rund 15 Jahren stellen die Demokraten Hochrechnungen zufolge wieder die Mehrheit der Gouverneure in den USA. Mindestens 26 der insgesamt 50 Gouverneursposten des Landes werden künftig von Demokraten besetzt, mindestens 20 von Republikanern. Die restlichen Rennen sind noch nicht entschieden.
Vor den Midterms hatten 26 Bundesstaaten einen republikanischen Gouverneur oder eine Gouverneurin, in 24 Bundesstaaten waren es Demokraten. Die US-Gouverneure sind grob vergleichbar mit den Ministerpräsidenten in Deutschland.
In 36 der 50 Bundesstaaten stand der Gouverneursposten bei den Parlamentswahlen auf dem Wahlzettel. Sechs demokratische und acht republikanische Gouverneure standen diesmal nicht zur Wahl. Die Demokraten konnten mindestens vier Gouverneursposten erobern - mit Keisha Lance Bottoms in Georgia, Rob Sand in Iowa, Gina Hinojosa in Texas und Amy Acton in Ohio.
Vor den Midterms hatten 26 Bundesstaaten einen republikanischen Gouverneur oder eine Gouverneurin, in 24 Bundesstaaten waren es Demokraten. Die US-Gouverneure sind grob vergleichbar mit den Ministerpräsidenten in Deutschland.
In 36 der 50 Bundesstaaten stand der Gouverneursposten bei den Parlamentswahlen auf dem Wahlzettel. Sechs demokratische und acht republikanische Gouverneure standen diesmal nicht zur Wahl. Die Demokraten konnten mindestens vier Gouverneursposten erobern - mit Keisha Lance Bottoms in Georgia, Rob Sand in Iowa, Gina Hinojosa in Texas und Amy Acton in Ohio.
Lilian Köhler
So kommentiert die internationale Presse den Sieg der Demokraten
Knapp zwei Jahre nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit haben die Demokraten die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus zurückgewonnen. So kommentieren internationale Medien die teils historischen Erfolge bei den Zwischenwahlen:
USA
The Atlantic: „Trump ist gezwungen worden, sich seiner politischen Vergänglichkeit zu stellen. Er forderte die Wähler auf, diese Zwischenwahlen zu einem Referendum über ihn zu machen, sich vorzustellen, sein Name stünde auf dem Stimmzettel. Sie haben ihm zugehört - und ihm eine Absage erteilt.“
New York Times: „Präsident Trump hat in den vergangenen zwei Jahren versucht, die amerikanische Demokratie zu untergraben. Am Dienstag stellten sich die Wähler ihm entgegen. (...) In den kommenden zwei Jahren, in denen Trump noch Präsident ist, müssen der Kongress und die Richter darauf vorbereitet sein, weiteren Versuchen seinerseits entgegenzutreten, die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben. Dennoch ist dies ein Tag, an dem man stolz sein kann. Aufstrebende Autoritäre nutzen Parlamentswahlen oft dazu, ihre Macht zu zementieren und die Demokratie weiter zu untergraben. 2026 hat das amerikanische Volk Trump dies verwehrt. Das System hat standgehalten.“
Großbritannien
New York Times: „Präsident Trump hat in den vergangenen zwei Jahren versucht, die amerikanische Demokratie zu untergraben. Am Dienstag stellten sich die Wähler ihm entgegen. (...) In den kommenden zwei Jahren, in denen Trump noch Präsident ist, müssen der Kongress und die Richter darauf vorbereitet sein, weiteren Versuchen seinerseits entgegenzutreten, die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben. Dennoch ist dies ein Tag, an dem man stolz sein kann. Aufstrebende Autoritäre nutzen Parlamentswahlen oft dazu, ihre Macht zu zementieren und die Demokratie weiter zu untergraben. 2026 hat das amerikanische Volk Trump dies verwehrt. Das System hat standgehalten.“
Großbritannien
Financial Times: „Der Dienstagabend scheint den Anfang vom Ende für Donald Trump einzuläuten. Seine Reaktion auf das, was genau genommen eine schmerzhafte persönliche Abfuhr bei den Zwischenwahlen darstellt, könnte unberechenbar ausfallen. Dennoch ist kaum vorstellbar, wie Trump sich angesichts eines derart starken Erfolgs der Demokraten wieder zurückkämpfen könnte - insbesondere nachdem er die Wähler aufgefordert hatte, so zu handeln, als stünde sein Name auf dem Stimmzettel. (...) Wie auch immer er reagieren mag - das Ergebnis der Zwischenwahlen von 2026 wird den Kurs Amerikas verändern.“
Spanien
El País: „Für die Republikaner war es ein regelrechtes Gemetzel, eine herbe Abstrafung des US-Präsidenten und ein historischer Abend. (...) Angetrieben vom Überdruss der Wähler angesichts einer chaotischen Präsidentschaft voller gebrochener Versprechen, schlug die Opposition mit Wucht gegen Trump zurück – wie ein Kämpfer, der sich nach einer Niederlage wieder aufgerappelt hat. Die Umfragen sagten eine „blaue Welle" voraus, doch (...) ein regelrechter Tsunami fegte schließlich über die republikanischen Küsten hinweg.“
Italien
La Repubblica: „Trump steuerte tatsächlich auf ein epochales Debakel zu, das ihm voll und ganz selbst zuzuschreiben ist. Das Thema, das die Wähler am meisten beschäftigte, war nämlich die Inflation – ausgelöst und befeuert durch den Krieg im Iran – weshalb die Verantwortung für die Unzufriedenheit direkt beim Chef des Weißen Hauses und seinen Entscheidungen liegt.“
Schweiz
Italien
La Repubblica: „Trump steuerte tatsächlich auf ein epochales Debakel zu, das ihm voll und ganz selbst zuzuschreiben ist. Das Thema, das die Wähler am meisten beschäftigte, war nämlich die Inflation – ausgelöst und befeuert durch den Krieg im Iran – weshalb die Verantwortung für die Unzufriedenheit direkt beim Chef des Weißen Hauses und seinen Entscheidungen liegt.“
Schweiz
NZZ: „Unabhängig vom demokratischen Sieg bei den Zwischenwahlen: Das Weiße Haus und der Präsident haben in der Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin ein hohes Maß an Handlungsfreiheit. Die USA werden nicht über Nacht wieder von einer Unordnungs- zu einer Ordnungsmacht. Der geopolitische Epochenwandel ist nicht abgeschlossen. Die Phase der Ungewissheit dauert an. Die kommenden zwei Jahre, 2027 und 2028, könnten besonders gefährlich werden: Donald Trump ist noch im Amt, Wladimir Putin noch nicht am Ziel seiner Revision der russischen Geschichte, und für Xi Jinping öffnet sich - nach seiner eigenen Planung - das Taiwan-Fenster: die Möglichkeit, die Insel militärisch mit China zu vereinen.“