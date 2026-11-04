USA

The Atlantic: „Trump ist gezwungen worden, sich seiner politischen Vergänglichkeit zu stellen. Er forderte die Wähler auf, diese Zwischenwahlen zu einem Referendum über ihn zu machen, sich vorzustellen, sein Name stünde auf dem Stimmzettel. Sie haben ihm zugehört - und ihm eine Absage erteilt.“



New York Times: „Präsident Trump hat in den vergangenen zwei Jahren versucht, die amerikanische Demokratie zu untergraben. Am Dienstag stellten sich die Wähler ihm entgegen. (...) In den kommenden zwei Jahren, in denen Trump noch Präsident ist, müssen der Kongress und die Richter darauf vorbereitet sein, weiteren Versuchen seinerseits entgegenzutreten, die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben. Dennoch ist dies ein Tag, an dem man stolz sein kann. Aufstrebende Autoritäre nutzen Parlamentswahlen oft dazu, ihre Macht zu zementieren und die Demokratie weiter zu untergraben. 2026 hat das amerikanische Volk Trump dies verwehrt. Das System hat standgehalten.“



Großbritannien

Financial Times: „Der Dienstagabend scheint den Anfang vom Ende für Donald Trump einzuläuten. Seine Reaktion auf das, was genau genommen eine schmerzhafte persönliche Abfuhr bei den Zwischenwahlen darstellt, könnte unberechenbar ausfallen. Dennoch ist kaum vorstellbar, wie Trump sich angesichts eines derart starken Erfolgs der Demokraten wieder zurückkämpfen könnte - insbesondere nachdem er die Wähler aufgefordert hatte, so zu handeln, als stünde sein Name auf dem Stimmzettel. (...) Wie auch immer er reagieren mag - das Ergebnis der Zwischenwahlen von 2026 wird den Kurs Amerikas verändern.“



Spanien

El País: „Für die Republikaner war es ein regelrechtes Gemetzel, eine herbe Abstrafung des US-Präsidenten und ein historischer Abend. (...) Angetrieben vom Überdruss der Wähler angesichts einer chaotischen Präsidentschaft voller gebrochener Versprechen, schlug die Opposition mit Wucht gegen Trump zurück – wie ein Kämpfer, der sich nach einer Niederlage wieder aufgerappelt hat. Die Umfragen sagten eine „blaue Welle" voraus, doch (...) ein regelrechter Tsunami fegte schließlich über die republikanischen Küsten hinweg.“



Italien

La Repubblica: „Trump steuerte tatsächlich auf ein epochales Debakel zu, das ihm voll und ganz selbst zuzuschreiben ist. Das Thema, das die Wähler am meisten beschäftigte, war nämlich die Inflation – ausgelöst und befeuert durch den Krieg im Iran – weshalb die Verantwortung für die Unzufriedenheit direkt beim Chef des Weißen Hauses und seinen Entscheidungen liegt.“



Schweiz

NZZ: „Unabhängig vom demokratischen Sieg bei den Zwischenwahlen: Das Weiße Haus und der Präsident haben in der Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin ein hohes Maß an Handlungsfreiheit. Die USA werden nicht über Nacht wieder von einer Unordnungs- zu einer Ordnungsmacht. Der geopolitische Epochenwandel ist nicht abgeschlossen. Die Phase der Ungewissheit dauert an. Die kommenden zwei Jahre, 2027 und 2028, könnten besonders gefährlich werden: Donald Trump ist noch im Amt, Wladimir Putin noch nicht am Ziel seiner Revision der russischen Geschichte, und für Xi Jinping öffnet sich - nach seiner eigenen Planung - das Taiwan-Fenster: die Möglichkeit, die Insel militärisch mit China zu vereinen.“