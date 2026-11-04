Was heißt der Sieg der Demokraten in Georgia für das geplante Audi-Werk?

Normalerweise spielt es für den Lauf der Welt keine große Rolle, wie in Ingolstadt an der Donau die Reaktionen auf amerikanische Kongresswahlen ausfallen. Diesmal wäre es aber doch ziemlich interessant zu wissen, mit welchen Gefühlen man beim Ingolstädter Autobauer Audi gerade die Ergebnisse aus dem Bundesstaat Georgia verfolgt. Denn schließlich hat Audi-Vorstandschef Gernot Döllner vor einer guten Wochen genau dort ein vier Milliarden schweres Investment für ein neues Werk angekündigt – bei einer Wahlkampf-Kundgebung an der Seite von US-Präsident Donald Trump und umgeben von dessen politischen Cheerleadern.



Nun muss man feststellen: Viel gebracht hat Trumps und Döllners Auftritt den Republikanern in Georgia nicht. Der demokratische Senator Jon Ossoff wurde wiedergewählt. Und mit Keisha Lance Bottoms löst eine Demokratin den republikanischen Gouverneur Brian Kemp ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Nun wird sicher auch eine demokratische Regierungschefin Interesse an neuen Arbeitsplätzen in ihrem Bundesstaat haben. Doch im Volkswagen-Konzern, zu dem Audi gehört, waren dem Vernehmen nach ja schon vor dem Wahltag Zweifel am Deal mit Trump gewachsen.



Denn außer einer Absichtserklärung gibt es offenbar noch keine belastbare Grundlage für die Errichtung des neuen Werks. Eine Absichtserklärung ist eben kein Vertrag. Und auch in Ingolstadt dürfte man aus Erfahrung wissen: Nicht jedes Versprechen, das im Wahlkampf gegeben wird, bleibt bestehen, wenn der Wahlkampf vorbei ist.