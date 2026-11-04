Positiver Ausblick für Demokraten im Repräsentantenhaus

Im Ringen um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus zeichnen sich erste positive Signale für die Demokraten ab. Ihr Kandidat Jamie Ager eroberte Hochrechnungen zufolge in einem Wahlkreis in North Carolina einen Sitz, der zuvor republikanisch besetzt war. In Florida verteidigten die Demokraten Kathy Castor und Jared Moskowitz zudem ihre Sitze im Repräsentantenhaus. Und auch die Demokratin Pia Dandiya setzte sich in einem bislang demokratisch gehaltenen Wahlkreis in Südflorida durch.



Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Republikaner die Grenzen aller drei Wahlkreise in diesem Jahr zu ihren eigenen Gunsten neu gezogen hatten. Mit diesem Mittel wollten sie mehrere bislang demokratisch gehaltene Sitze erobern, um erwartete Verluste in anderen Teilen des Landes auszugleichen. Insgesamt hatten sie es dabei auf vier solcher Wahlkreise abgesehen.





Umfragen vor der Wahl hatten den Demokraten gute Chancen für das Repräsentantenhaus bescheinigt. Bislang hielten die Republikaner dort eine hauchdünne Mehrheit – sie hatten 218 der insgesamt 435 Sitze. Bei den Kongresswahlen werden alle Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben.