Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Die Wahlnacht im Überblick
Prognosen: Demokraten erobern Mehrheit im Repräsentantenhaus von Republikanern
Floridas Senatssitz bleibt bei den Republikanern
Cooper erobert Senatssitz in North Carolina von Republikanern
Ossoff verteidigt wichtigen Senatssitz in Georgia
Die Wahlnacht im Überblick
- Prognosen zufolge erringen die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus – so könnten sie fortan die Trump-Regierung stärker unter Druck setzen.
- Fast die Hälfte der Senatsrennen ist entschieden: Den Demokraten gelingt es durch Roy Coopers Sieg in North Carolina, den Republikanern einen Senatssitz abzunehmen. Auch in South Carolina treten die Republikaner einen weiteren Sitz an die Demokraten ab. Im Bundesstaat Texas liegt der Demokrat James Talarico weiterhin vor dem skandalumwitterten republikanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton. In Georgia behält der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff seinen Sitz, und in Florida gewinnt die Republikanerin Ashley Moody nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
- In Georgia wird die Demokratin Keisha Lance Bottoms die erste Schwarze und die erste Frau im Gouverneursamt sein. In Florida wurde der Trump-Verbündete Byron Donalds zum ersten schwarzen Gouverneur gewählt.
- In Nachwahlbefragungen kommt US-Präsident Donald Trump auf etwa 38 Prozent Zustimmung, 2018 lag der Wert bei 45 Prozent. 65 Prozent der Wähler meinen, Trumps Politik verschlechtere die wirtschaftliche Lage.
- In den meisten Staaten sind die Wahllokale nun geschlossen. Als letztes (um 7 Uhr MEZ) endet die Stimmabgabe auf den Aleutian Islands bei Alaska.
Prognosen: Demokraten erobern Mehrheit im Repräsentantenhaus von Republikanern
Die Republikaner haben Hochrechnungen zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten werden die Kontrolle in der Parlamentskammer übernehmen, wie die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichten.
Der Verlust der Mehrheit in der Parlamentskammer ist auch eine Niederlage für Präsident Donald Trump – und wird ihm das Regieren künftig erschweren.
Die Demokraten können nun künftig Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben blockieren. Denn Gesetze müssen wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden.
Besonders relevant ist, dass die Demokraten damit auch die Möglichkeit haben, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren. Diesen Hebel könnten sie nutzen, um zu versuchen, die Republikaner zu einem Entgegenkommen bei Anliegen ihrer Partei zu drängen. Weitere Haushaltsstreite sind also denkbar – ebenso wie weitere Stillstände der Regierungsgeschäfte, sollte es keine rechtzeitige Einigung über deren Finanzierung geben.
Der Verlust der Mehrheit in der Parlamentskammer ist auch eine Niederlage für Präsident Donald Trump – und wird ihm das Regieren künftig erschweren.
Die Demokraten können nun künftig Gesetzesvorhaben der Republikaner nach Belieben blockieren. Denn Gesetze müssen wortgleich in beiden Kammern verabschiedet werden.
Besonders relevant ist, dass die Demokraten damit auch die Möglichkeit haben, Trumps Haushaltsgesetze zu torpedieren. Diesen Hebel könnten sie nutzen, um zu versuchen, die Republikaner zu einem Entgegenkommen bei Anliegen ihrer Partei zu drängen. Weitere Haushaltsstreite sind also denkbar – ebenso wie weitere Stillstände der Regierungsgeschäfte, sollte es keine rechtzeitige Einigung über deren Finanzierung geben.
Demokratin gewinnt laut TV-Sendern Senatssitz in South Carolina
Die bisherige Tendenz der Wahlnacht, die auf starke Verluste für Präsident Donald Trumps Republikaner hindeutet, setzt sich fort. Die Demokraten haben im US-Bundesstaat South Carolina Hochrechnungen mehreren TV-Sendern zufolge einen weiteren Senatssitz von den Republikanern erobert. Die von Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone, Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham, unterlag bei der Parlamentswahl der Demokratin Annie Andrews, wie die Sender CNN, NBC News und CBS News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichten.
Barbara Klimke
Erste schwarze Gouverneurin: Keisha Lance Bottoms gewinnt in Georgia
Und dann wurde auch noch Geschichte geschrieben in dieser Nacht: Keisha Lance Bottoms hat die Wahl um das Gouverneursamt von Georgia gewonnen. Dieser Bundesstaat, der von den Folgen der Rassentrennung und des Kampfes um Bürgerrechte geprägt ist, wird nun von einer schwarzen Frau regiert. Seit 1998 hatte kein Demokrat mehr eine Gouverneurswahl in Georgia gewonnen.
Keisha Lance Bottoms setzte sich gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Bottoms ist nun die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt – und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA.
Sie ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Ihr Kontrahent Jackson, Unternehmer und Milliardär, wurde sowohl von Amtsinhaber Kemp, der nicht mehr antreten durfte, als auch von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten.
Keisha Lance Bottoms setzte sich gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Bottoms ist nun die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt – und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA.
Sie ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Ihr Kontrahent Jackson, Unternehmer und Milliardär, wurde sowohl von Amtsinhaber Kemp, der nicht mehr antreten durfte, als auch von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten.
Keisha Lance Bottoms, erste schwarze Gouverneurin der USA. Brynn Anderson/AP
Trump-Kandidat: Florida wählt ersten schwarzen Gouverneur
Die Republikaner haben ihre Macht im US-Bundesstaat Florida bei der Gouverneurswahl Hochrechnungen zufolge knapp behauptet. Der Trump-Verbündete Byron Donalds setzte sich gegen den Demokraten David Jolly durch und wird der erste schwarze Gouverneur in der Geschichte des Bundesstaates, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.
Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit Trumps Politik war Florida einer der traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten, in denen die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen auf Erfolge hofften. Donalds hat seinen Wahlkampf vor allem auf bezahlbare Lebenshaltungskosten, niedrige Steuern, weniger staatliche Regulierung und eine harte Einwanderungspolitik ausgerichtet. Er versuchte, vor allem schwarze Wähler für sich zu gewinnen. Schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen stimmen traditionell mehrheitlich für Demokraten - laut dem Pew Research Center etwa 70 Prozent.
Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit Trumps Politik war Florida einer der traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten, in denen die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen auf Erfolge hofften. Donalds hat seinen Wahlkampf vor allem auf bezahlbare Lebenshaltungskosten, niedrige Steuern, weniger staatliche Regulierung und eine harte Einwanderungspolitik ausgerichtet. Er versuchte, vor allem schwarze Wähler für sich zu gewinnen. Schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen stimmen traditionell mehrheitlich für Demokraten - laut dem Pew Research Center etwa 70 Prozent.
Byron Donalds gilt als Trump-Verbündeter. . Getty Images via AFP
Barbara Klimke
Positiver Ausblick für Demokraten im Repräsentantenhaus
Im Ringen um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus zeichnen sich erste positive Signale für die Demokraten ab. Ihr Kandidat Jamie Ager eroberte Hochrechnungen zufolge in einem Wahlkreis in North Carolina einen Sitz, der zuvor republikanisch besetzt war. In Florida verteidigten die Demokraten Kathy Castor und Jared Moskowitz zudem ihre Sitze im Repräsentantenhaus. Und auch die Demokratin Pia Dandiya setzte sich in einem bislang demokratisch gehaltenen Wahlkreis in Südflorida durch.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Republikaner die Grenzen aller drei Wahlkreise in diesem Jahr zu ihren eigenen Gunsten neu gezogen hatten. Mit diesem Mittel wollten sie mehrere bislang demokratisch gehaltene Sitze erobern, um erwartete Verluste in anderen Teilen des Landes auszugleichen. Insgesamt hatten sie es dabei auf vier solcher Wahlkreise abgesehen.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Republikaner die Grenzen aller drei Wahlkreise in diesem Jahr zu ihren eigenen Gunsten neu gezogen hatten. Mit diesem Mittel wollten sie mehrere bislang demokratisch gehaltene Sitze erobern, um erwartete Verluste in anderen Teilen des Landes auszugleichen. Insgesamt hatten sie es dabei auf vier solcher Wahlkreise abgesehen.
Umfragen vor der Wahl hatten den Demokraten gute Chancen für das Repräsentantenhaus bescheinigt. Bislang hielten die Republikaner dort eine hauchdünne Mehrheit – sie hatten 218 der insgesamt 435 Sitze. Bei den Kongresswahlen werden alle Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben.
Fast Hälfte der Senatsrennen entschieden: Demokraten im Aufwind
Die Ergebnisse fast der Hälfte der Senatsrennen bei den Midterms stehen fest - mit einem ersten Teilerfolg für die Demokraten: Im Bundesstaat North Carolina verloren die Republikaner einen Sitz an die Demokraten, wie TV-Sender und die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete. Darüber hinaus gewannen sie in zehn weiteren Bundesstaaten, die aber als sicher galten. Dazu zählen Delaware, Colorado, Illinois und Massachusetts. Auch in Georgia gewann der Amtsinhaber Jon Ossoff.
Die Republikaner verteidigten ihre Senatsposten in Wyoming, Florida, Kentucky und West Virginia. Zugleich waren noch zahlreiche Rennen offen, in denen die Republikaner laut Wahlanalytikern höhere Chancen haben, zu gewinnen.
Die Demokraten kommen aktuell auf 45 Sitze, die Republikaner auf 35. Der Senat im Kongress besteht aus 100 Sitzen.
Die Republikaner verteidigten ihre Senatsposten in Wyoming, Florida, Kentucky und West Virginia. Zugleich waren noch zahlreiche Rennen offen, in denen die Republikaner laut Wahlanalytikern höhere Chancen haben, zu gewinnen.
Die Demokraten kommen aktuell auf 45 Sitze, die Republikaner auf 35. Der Senat im Kongress besteht aus 100 Sitzen.
Barbara Klimke
Der Dollar gibt in der Wahlnacht nach
Und damit kurz ein Blick auf die Wirtschaft: Der Dollar hat gegenüber den meisten wichtigen Währungen in der Wahlnacht nachgegeben. Die Anleger stellten sich offenbar auf ein möglicherweise starkes Abschneiden der Demokraten ein. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent auf 101,7. Er misst den Kurs der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs Währungen. Der Euro legte um 0,2 Prozent auf 1,1212 Dollar zu. Die Währungsstrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia erklärte dies so: Im Falle eines Siegs der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses „könnte der Dollar weiter unter Verkaufsdruck geraten, da ein Durchmarsch der Demokraten die Staatsausgaben während Trumps Amtszeit begrenzen würde“, wird die Strategin von der Agentur Reuters zitiert.
Demokrat Pritzker als Gouverneur von Illinois wiedergewählt
Der Demokrat JB Pritzker ist Hochrechnungen zufolge für eine dritte Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois wiedergewählt worden. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Darren Bailey durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Umfragen vor der Abstimmung waren bereits von einem Sieg Pritzkers ausgegangen.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.
Barbara Klimke
Floridas Senatssitz bleibt bei den Republikanern
Der frühere Senatssitz von US-Außenminister Marco Rubio bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Ashley Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, als dieser in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker hatten vorab ihren Sieg als relativ sicher eingestuft. Florida wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert.
Moody, 51, war früher Richterin, dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon gehört eher zum linken Flügel der Demokraten.
Barbara Klimke
Cooper erobert Senatssitz in North Carolina von Republikanern
Im Bundesstaat North Carolina haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge einen Sitz hinzugewonnen – und Zugewinne benötigen sie, wenn sie die Mehrheit im Senat erreichen wollen: Ihr Kandidat Roy Cooper entschied die Wahl für sich, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der einhundert Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.
Roy Cooper, der frühere Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten angesprochen. Er hat offenbar auch mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene gepunktet.
Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.
Der ehemalige Gouverneur Roy Cooper hat den ersten bislang republikanischen Sitz im Senat für die Demokraten gewonnen. . REUTERS
Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire
Im US-Bundesstaat New Hampshire haben sich republikanische Hoffnungen auf die Eroberung eines demokratischen Senatssitzes Hochrechnungen zufolge zerschlagen. Der demokratische Kandidat Chris Pappas setzte sich gegen den Republikaner John Sununu durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Medienberichten zufolge wird Pappas der erste offen schwule Mann sein, der in den US-Senat einzieht. Die langjährige demokratische Senatorin Jeanne Shaheen war nicht erneut angetreten.
Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen
Der Unternehmer Pappas gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. Auch sein republikanischer Kontrahent Sununu vertrat New Hampshire bereits im Kongress – auch als Senator. Er schied aber bereits 2009 aus. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Pappas versuchte, Sununu im Wahlkampf mit Präsident Donald Trump in Verbindung zu bringen und prangerte Korruption in Washington an. Sununu setzte Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik und distanzierte sich von der Regierung.
Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen
Der Unternehmer Pappas gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. Auch sein republikanischer Kontrahent Sununu vertrat New Hampshire bereits im Kongress – auch als Senator. Er schied aber bereits 2009 aus. New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.
Pappas versuchte, Sununu im Wahlkampf mit Präsident Donald Trump in Verbindung zu bringen und prangerte Korruption in Washington an. Sununu setzte Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik und distanzierte sich von der Regierung.
Barbara Klimke
Ossoff verteidigt wichtigen Senatssitz in Georgia
Die Demokraten haben Hochrechnungen zufolge ihren Senatssitz im Bundesstaat Georgia verteidigt. Der seit 2021 amtierende Senator Jon Ossoff setzte sich gegen den Republikaner Mike Collins durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten.
Es handelt sich um eines der ersten Senatsrennen, die bei den Midterms entschieden wurden. Zuvor verteidigten die Demokraten bereits einen Senatssitz in Virginia, wie die Agentur AP berichtet.
Der 39-jährige Ossoff ist ein ehemaliger Journalist und setzte sich als Politiker nach eigenen Angaben in Washington unter anderem dafür ein, Korruption und Missbrauch in staatlichen Institutionen aufzudecken.
Aufmerksamkeit erlangte er durch seinen Vorwurf, dass Präsident Donald Trump lieber „seinen Ballsaal baue und mit Natalie in ihrem scheinbar wehrlosen fliegenden Palast reise, einem Geschenk des Emirs von Katar“, anstatt sich auf seine Pflichten als US-Präsident zu konzentrieren. Ossoff spielte auf die neue, von Katar geschenkte Präsidentenmaschine Air Force One an. Seither ist die ungewöhnliche Nähe Natalie Harps zu Trump, die nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten arbeitet, immer wieder zum Thema geworden.
Es handelt sich um eines der ersten Senatsrennen, die bei den Midterms entschieden wurden. Zuvor verteidigten die Demokraten bereits einen Senatssitz in Virginia, wie die Agentur AP berichtet.
Der 39-jährige Ossoff ist ein ehemaliger Journalist und setzte sich als Politiker nach eigenen Angaben in Washington unter anderem dafür ein, Korruption und Missbrauch in staatlichen Institutionen aufzudecken.
Aufmerksamkeit erlangte er durch seinen Vorwurf, dass Präsident Donald Trump lieber „seinen Ballsaal baue und mit Natalie in ihrem scheinbar wehrlosen fliegenden Palast reise, einem Geschenk des Emirs von Katar“, anstatt sich auf seine Pflichten als US-Präsident zu konzentrieren. Ossoff spielte auf die neue, von Katar geschenkte Präsidentenmaschine Air Force One an. Seither ist die ungewöhnliche Nähe Natalie Harps zu Trump, die nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten arbeitet, immer wieder zum Thema geworden.
Pannen auch in Pennsylvania und New York
Nach Startschwierigkeiten am Wahlmorgen verlängerte auch der US-Bundesstaat Pennsylvania die Öffnungszeiten der Wahllokale, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. In einer Mitteilung des Chester County in Pennsylvania war etwa die Rede von Problemen bei der Einrichtung der Wahlmaschinen, was die Öffnung der Wahllokale kurzzeitig verzögert habe. Ähnliche Probleme hatte es auch in vier Landkreisen in North Carolina gegeben, wo die Wahllokale ebenfalls länger geöffnet blieben.
In Westchester County im Bundesstaat New York fielen die Wahlzettelscanner aus, berichtete das Wall Street Journal. Der Autor Howard Husock schrieb, er wisse nicht, ob seine Stimme überhaupt gezählt worden sei. Die Wahlmaschine habe Stimmen nicht erfassen können, weil das Papier zu dick gewesen sei.
Nicht nur die Technik, auch das Wetter sorgte mancherorts für Probleme: In den Bundesstaaten Florida, Arizona und Utah mussten Wähler US-Medienberichten zufolge teilweise wegen Unwetters an andere Wahlstationen wechseln.
In Westchester County im Bundesstaat New York fielen die Wahlzettelscanner aus, berichtete das Wall Street Journal. Der Autor Howard Husock schrieb, er wisse nicht, ob seine Stimme überhaupt gezählt worden sei. Die Wahlmaschine habe Stimmen nicht erfassen können, weil das Papier zu dick gewesen sei.
Nicht nur die Technik, auch das Wetter sorgte mancherorts für Probleme: In den Bundesstaaten Florida, Arizona und Utah mussten Wähler US-Medienberichten zufolge teilweise wegen Unwetters an andere Wahlstationen wechseln.
Barbara Klimke
Wählernachbefragung: Denkzettel für Trump
Die Zwischenwahlen in den USA werden – neben der Neubesetzung der Kongresskammer – immer auch als indirekte Abrechnung mit der Arbeit der Regierung angesehen. Das ist diesmal nicht anders: Viele Wähler sehen, den Nachwahlbefragungen zufolge, die Abstimmung als Gelegenheit, Präsident Trump einen Denkzettel zu verpassen.
Mehrere US-Medien haben erste Auswertungen einer großen Umfrage veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung – laut CBS News und NBC News liegt das unter dem Wert (45 Prozent), den er in seiner ersten Amtszeit zu den Midterms 2018 verzeichnete. Er liegt auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Parlamentskammern verloren.
Mehrere US-Medien haben erste Auswertungen einer großen Umfrage veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass rund sechs von zehn Wählern die Amtsführung Trumps missbilligen. Er kommt demnach auf 38 Prozent Zustimmung – laut CBS News und NBC News liegt das unter dem Wert (45 Prozent), den er in seiner ersten Amtszeit zu den Midterms 2018 verzeichnete. Er liegt auch unterhalb der Umfragewerte von George W. Bush 2006, als dessen Republikaner beide Parlamentskammern verloren.
75 Prozent der Befragten sorgten sich um die Wirtschaft: Davon stimmten 38 Prozent sogar der Aussage zu, dass sie „wütend“ seien. 70 Prozent der Befragten wünschen sich zudem, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrolliert.
Für die Erhebung im Auftrag zahlreicher großer Medien wurden laut CNN insgesamt rund 100 000 Wähler befragt. Angaben von Wählern am Wahltag wurden mit Angaben von Früh- und Briefwählern kombiniert, die seit 19. Oktober online oder per Telefon befragt wurden.