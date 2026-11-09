Geboren in Westindien, gewonnen in Los Angeles: Die 45 Jahre alte Demokratin wird die erste hinduistische Bürgermeisterin der kalifornischen Metropole.

Ihr Wahlsieg ist eine Geschichte, wie sie nur die USA erzählen können

Die US-Demokraten haben bei diesen Zwischenwahlen so flächendeckend gewonnen, dass mancher Erfolg fast untergeht. Seinen Anfang nahm es, als Zohran Mamdani, vor 35 Jahren geboren in Uganda, im November 2025 als erster Muslim und demokratischer Sozialist zum Bürgermeister von New York gewählt wurde. Nun werden zwei demokratische Sozialistinnen Bürgermeisterinnen von Washington, D.C., und Los Angeles.