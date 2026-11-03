Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter – überwiegend in demokratisch geprägte Wahlbezirke
23 Wahllokale in Florida kurzfristig verlegt
Das sind die wichtigsten Duelle bei den Midterms
Probleme mit Zählmaschinen aus Bundesstaat New York gemeldet
Wie verlässlich sind die Umfragen vor den Midterms?
23 Wahllokale in Florida kurzfristig verlegt
Sturm und Regen haben bei den US-Parlamentswahlen zumindest in einigen Bundesstaaten für erschwerte Bedingungen gesorgt. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 23 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. „Zur Sicherheit unserer Wahlhelfer und der Wähler (…) ist es aufgrund dieser beispiellosen Umstände notwendig, einige Wahllokale in andere Räumlichkeiten zu verlegen“, sagte der Wahlleiter des Kreises Brevard dem Sender CNN zufolge.
Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas, in denen wichtige Wahlentscheidungen anstehen. Der Vorhersage zufolge sollen sich die Schauer im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) weiter nach Norden und Osten ausbreiten und Teile von Illinois, Minnesota, Wisconsin sowie die obere Halbinsel von Michigan erreichen.
Wählen aus dem Auto heraus und in der Kirche
Nicht nur die Astronauten auf der ISS, die wir vorhin schon erwähnt hatten, wählen heute an einem ungewöhnlichen Ort: Im texanischen Fort Worth stimmten die Menschen zum Teil in einem Drive-in noch in ihrem Auto sitzend ab. Vor fremden Blicken geschützt waren sie dabei durch eine Abdeckung über der Wahlmaschine. In der Raccoon River Park Nature Lodge im Bundesstaat Iowa verfolgte ein Waschbär, wie Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz machten, wie Fotos von Dienstag zeigten. Und in New York bekam die Stimmabgabe in der Episkopalkirche Church of the Heavenly Rest eine besondere Note.
An der Fort Worth Public Library können US-Bürger ihre Stimme aus ihrem Fahrzeug heraus abgeben. Julio Cortez/AP/dpa
In der Raccoon River Park Nature Lodge schaut der Waschbär bei der Wahl zu. Ellen Schmidt/AP/dpa
Eine Wahl mit Gottes Segen? In New York in der Church of the Heavenly Rest möglich. Getty Images via AFP
US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter – überwiegend in demokratisch geprägte Wahlbezirke
Das US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter in alle 50 Bundesstaaten. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der Beobachter ist rund dreimal so hoch wie bei den letzten Zwischenwahlen. Sie sollen der Mitteilung zufolge die Einhaltung der Bundeswahlgesetze prüfen. In den USA werden auch Abstimmungen auf Bundesebene von den einzelnen Bundesstaaten gemäß ihren jeweiligen Gesetzen organisiert.
Laut einer Analyse der Washington Post haben fast zwei Drittel der für die Wahlbeobachtung ausgewählten Wahlbezirke bei den letzten Wahlen durchgehend demokratisch gestimmt. Das Justizministerium begründet seine Wahlbeobachter mit Transparenz, Demokraten befürchten jedoch, die Regierung könnte so Einfluss nehmen oder Zweifel an den Ergebnissen säen.
Laut einer Analyse der Washington Post haben fast zwei Drittel der für die Wahlbeobachtung ausgewählten Wahlbezirke bei den letzten Wahlen durchgehend demokratisch gestimmt. Das Justizministerium begründet seine Wahlbeobachter mit Transparenz, Demokraten befürchten jedoch, die Regierung könnte so Einfluss nehmen oder Zweifel an den Ergebnissen säen.
Anne Eberhard
Das sind die wichtigsten Duelle bei den Midterms
In vielen Bundesstaaten stehen die Wahlsieger den Umfragen zufolge bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit fest – sie befinden sich traditionell in Händen der Republikaner oder der Demokraten. In anderen Bundesstaaten wird es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen. Während die Demokraten zum Beispiel in klassischen republikanischen Staaten wie Texas, Alaska oder Kansas überraschend gut dastehen, haben sie andernorts erstaunliche Probleme. Etwa in den traditionell demokratisch geprägten Staaten Minnesota und Maine, mehr noch aber in Michigan.
Wo wird es besonders spannend? Unsere US-Korrespontenten stellen Ihnen acht der interessantesten Duelle vor:
Wo wird es besonders spannend? Unsere US-Korrespontenten stellen Ihnen acht der interessantesten Duelle vor:
Probleme mit Zählmaschinen aus Bundesstaat New York gemeldet
Die Auszählungen in Westchester County im US-Bundesstaat New York dürften etwas länger dauern als geplant. Denn dort gibt es Probleme mit den Auszählmaschinen. Der örtliche Wahlausschuss sei sich „eines Problems hinsichtlich der Dicke der Papierstimmzettel bewusst“, das dazu führte, dass die Wahlmaschinen im gesamten Landkreis die Stimmzettel nicht akzeptierten, teilte die Behörde in einer Erklärung mit. Die Wahlmitarbeiter arbeiteten daran, „sicherzustellen, dass die Wahl mit möglichst geringen Unterbrechungen fortgesetzt wird“, und „alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben“. Jede Stimme würde gezählt.
Westchester County ist ein bevölkerungsreicher Vorortbezirk, in dem ein entscheidender Kampf um einen Sitz im Repräsentantenhaus stattfindet.
Carim Soliman
Astronauten stimmen an Bord der ISS bei US-Zwischenwahlen ab
Auch Hunderte Kilometer über der Erde haben US-Bürger ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgegeben. „Alle drei US-Besatzungsmitglieder hatten das Privileg, von der Raumstation aus abzustimmen“, schrieb der Astronaut Anil Menon von der Internationalen Raumstation ISS. „Wir haben ein elektronisches Wahlschreiben ausgefüllt und es sicher an die Wahlbehörden gesendet.“
Nasa-Astronauten können seit 1997 aus dem All an US-Wahlen teilnehmen. Laut der US-Raumfahrtbehörde füllen Astronauten die Wahlunterlagen im Weltall aus, die dann verschlüsselt übermittelt werden.
Nasa-Astronauten können seit 1997 aus dem All an US-Wahlen teilnehmen. Laut der US-Raumfahrtbehörde füllen Astronauten die Wahlunterlagen im Weltall aus, die dann verschlüsselt übermittelt werden.
Lilian Köhler
Gewinnt er die Gouverneurswahl in Kalifornien?
Mit mehr als 39 Millionen Einwohnern und einer enormen Wirtschaftskraft geht es in Kalifornien um einen der wichtigsten Posten, die bei den US-Zwischenwahlen vergeben werden. Seit 2011 regieren dort die Demokraten. In Umfragen führt ihr Kandidat Xavier Becerra deutlich. Zum ersten Mal seit 150 Jahren könnte dort ein Gouverneur mit mexikanischen Wurzeln den Bundesstaat regieren. Bei den Midterms steht der Kongress im Fokus, doch auch 36 Gouverneursposten werden neu vergeben.
Den Text von US-Korrespondent Peter Burghardt über die Gouverneurswahl in Kalifornien lesen Sie hier:
Den Text von US-Korrespondent Peter Burghardt über die Gouverneurswahl in Kalifornien lesen Sie hier:
Anne Eberhard
Warum finden Wahlen in den USA immer an einem Dienstag statt?
Die BBC-Journalistin Laura García erklärt die Tradition in einem Instagram-Video. Die Festlegung des Wahltags reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Dabei spielen Pferdekutschen und der Markttag eine Rolle.
BBC News on Instagram: "Millions of Americans are voting in midterm elections that could reshape the balance of power in Washington. But why are US elections always held on a Tuesday? Tap the link in @BBCNews’s bio for the latest midterms updates. #USMidterms #US #BBCNews"
1,922 likes, 130 comments - bbcnews on November 3, 2026: "Millions of Americans are voting in midterm elections that could reshape the balance of power in Washington. But why are US elections always held on a Tuesday? Tap the link in @BBCNews’s bio for the latest midterms updates. #USMidterms #US #BBCNews".
instagram.com
Trump zeigt sich siegessicher
US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher gezeigt. „Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt“, sagte Trump dem Sender Fox News. Er sei überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden. Er selbst wolle die Ergebnisse im Weißen Haus verfolgen.
Trump steht selbst zwar nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen.
Trump steht selbst zwar nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen.
Lilian Köhler
Trumps Amerika wird für viele unbezahlbar
Die Löhne wachsen in Amerika langsamer als die Inflation, sodass sich die Menschen immer weniger leisten können. Aus Sicht vieler Amerikaner ist die Grenze des Erträglichen nun überschritten. Anstatt die Inflation zu stoppen, heizt Trump sie noch an. Erst verhängte er Zölle, die viele Waren in den USA teurer machten. Dann ließ er Iran bombardieren. Doch die Bezahlbarkeitskrise trifft längst nicht alle: Das Land ist gespalten in Gewinner und Verlierer.
Unsere Wirtschaftskorrespondentin in New York Ann-Kathrin Nezik war unterwegs in Macon, Georgia. Ihren Text lesen Sie hier:
Unsere Wirtschaftskorrespondentin in New York Ann-Kathrin Nezik war unterwegs in Macon, Georgia. Ihren Text lesen Sie hier:
„Ich hoffe auf eine blaue Welle“
Charlotte Walser, US-Korrespondentin der SZ, ist am Wahltag in der Hauptstadt Washington D.C. unterwegs und spricht mit Wählerinnen und Wählern. Fast 60 Millionen Stimmen wurden nach Angaben des Election Lab der University of Florida bereits vorab abgegeben.
Kim Ball hat am Wahltag selbst im Wahllokal Eastern Market in D.C. abgestimmt. Sie ist der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickle. Sie hoffe deshalb auf eine "blaue Welle" - also klare Zugewinne der Demokraten.
Kim Ball hat am Wahltag selbst im Wahllokal Eastern Market in D.C. abgestimmt. Sie ist der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickle. Sie hoffe deshalb auf eine "blaue Welle" - also klare Zugewinne der Demokraten.
Isabelle Herschy geht mit ihrer Tochter Magdalena zur Wahl und sagt, sie wähle vor allem auch für ihre Tochter. Bessere Bildungschancen und niedrigere Lebenshaltungskosten seien ihr wichtig. Christal Allerbie sagt, sie wähle, „um sicherzustellen, dass die Demokratie geschützt" sei.
Lilian Köhler
Trumps Bilanz fällt schlecht aus
Zwei Jahre nach seinem erneuten Wahlsieg steht Trump in Umfragen so miserabel da wie nie. Nur ein Drittel der Amerikaner ist mit ihm zufrieden. Während Trumps Vermögen steigt, ächzen weniger wohlhabende US-Bewohner unter den horrenden Lebenshaltungskosten.
Trump hatte versprochen, die Inflation zu senken und die USA aus Kriegen herauszuhalten. Eingetreten ist genau das Gegenteil. In seiner Welt ist dennoch alles in bester Ordnung: Der Krieg gegen Iran so gut wie gewonnen und der Benzinpreis bald wieder unter Kontrolle.
Mehr dazu lesen Sie im Text von US-Korrespondent Peter Burghardt aus Washington:
Trump hatte versprochen, die Inflation zu senken und die USA aus Kriegen herauszuhalten. Eingetreten ist genau das Gegenteil. In seiner Welt ist dennoch alles in bester Ordnung: Der Krieg gegen Iran so gut wie gewonnen und der Benzinpreis bald wieder unter Kontrolle.
Mehr dazu lesen Sie im Text von US-Korrespondent Peter Burghardt aus Washington:
Lilian Köhler
Wie verlässlich sind die Umfragen vor den Midterms?
Die USA wählen ein neues Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Laut Umfragen und Wahlanalysten haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, mindestens das Repräsentantenhaus zu erobern.
Doch wie verlässlich sind diese Umfragen? Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 haben die Republikaner deutlich besser abgeschnitten als vorhergesagt. Auch 2024 unterschätzten die Umfragen Trump leicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Anhänger der MAGA-Bewegung für Meinungsforscher schwerer erreichbar sind. Die Washington Post berichtete vor Kurzem etwa von Schwierigkeiten, eine repräsentative Datenbasis zu erreichen: „Wir haben eine Umfrage in Kansas gemacht. Demokraten wollten reden. Republikaner eher nicht.“ Hinzu kommt: Umfragen sind immer Momentaufnahmen, können schwanken und sind dadurch mit Unsicherheiten behaftet.
Hochrechnungen für die ersten Bundesstaaten werden am Abend des 3. November (Ortszeit US-Ostküste) erwartet, also nach Mitternacht deutscher Zeit. Gewinnen die Demokraten beide Kammern des Kongresses, könnten sie Trump das Regieren spürbar erschweren.
Doch wie verlässlich sind diese Umfragen? Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 haben die Republikaner deutlich besser abgeschnitten als vorhergesagt. Auch 2024 unterschätzten die Umfragen Trump leicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Anhänger der MAGA-Bewegung für Meinungsforscher schwerer erreichbar sind. Die Washington Post berichtete vor Kurzem etwa von Schwierigkeiten, eine repräsentative Datenbasis zu erreichen: „Wir haben eine Umfrage in Kansas gemacht. Demokraten wollten reden. Republikaner eher nicht.“ Hinzu kommt: Umfragen sind immer Momentaufnahmen, können schwanken und sind dadurch mit Unsicherheiten behaftet.
Hochrechnungen für die ersten Bundesstaaten werden am Abend des 3. November (Ortszeit US-Ostküste) erwartet, also nach Mitternacht deutscher Zeit. Gewinnen die Demokraten beide Kammern des Kongresses, könnten sie Trump das Regieren spürbar erschweren.
Erste Wahllokale haben geöffnet
Noch ist es sehr früh in den USA, in vielen Bundesstaaten an der Ostküste haben die Zwischenwahlen aber schon begonnen. In New York und New Hampshire öffneten die Wahllokale um 6 Uhr (12 Uhr MEZ). Im nordöstlichen Bundesstaat Vermont sollten planmäßig bereits eine Stunde früher vereinzelt Wahllokale geöffnet haben.
Ab jeweils 7 Uhr Ortszeit folgen dann etwa der größte Teil von Texas (14 Uhr MEZ), Colorado (15 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16 Uhr MEZ). In Alaska und Hawaii (17 und 18 Uhr MEZ) öffnen die Wahllokale am spätesten.
Erste Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Bis die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, dürfte es eine Weile dauern.
Ab jeweils 7 Uhr Ortszeit folgen dann etwa der größte Teil von Texas (14 Uhr MEZ), Colorado (15 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16 Uhr MEZ). In Alaska und Hawaii (17 und 18 Uhr MEZ) öffnen die Wahllokale am spätesten.
Erste Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Bis die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, dürfte es eine Weile dauern.
So laufen die Midterms in den USA ab
In den USA werden an diesem Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Nach wochenlanger Briefwahl und vorzeitiger Stimmabgabe öffnen die ersten regulären Wahllokale in Vermont um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). In Teilen von Indiana und Kentucky schließen sie um Mitternacht zum Mittwoch. Um 1 Uhr MEZ endet die Abstimmung unter anderem in Georgia, um 5 Uhr in Kalifornien. Die letzten Wahllokale auf den westlichen Aleuten in Alaska schließen um 7 Uhr MEZ.
Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben derzeit Mehrheiten in beiden Kammern. Gewinnen die Demokraten eine davon, könnten sie Gesetzesvorhaben blockieren und die Regierung durch parlamentarische Untersuchungen stärker kontrollieren. Der Ausgang der Zwischenwahlen ist damit entscheidend für Trumps weitere Regierungsarbeit.
Erste Teilergebnisse werden nach Schließung der jeweiligen Wahllokale erwartet. Wann die Mehrheiten feststehen, ist offen. Die Regeln für die Auszählung unterscheiden sich je nach Bundesstaat; später ausgezählte Briefwahlstimmen können Zwischenstände noch verändern. Bei knappen Rennen kann die Entscheidung mehrere Tage dauern. Die neue Legislaturperiode beginnt am 3. Januar 2027 um 12 Uhr in Washington, also um 18 Uhr MEZ.
Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben derzeit Mehrheiten in beiden Kammern. Gewinnen die Demokraten eine davon, könnten sie Gesetzesvorhaben blockieren und die Regierung durch parlamentarische Untersuchungen stärker kontrollieren. Der Ausgang der Zwischenwahlen ist damit entscheidend für Trumps weitere Regierungsarbeit.
Erste Teilergebnisse werden nach Schließung der jeweiligen Wahllokale erwartet. Wann die Mehrheiten feststehen, ist offen. Die Regeln für die Auszählung unterscheiden sich je nach Bundesstaat; später ausgezählte Briefwahlstimmen können Zwischenstände noch verändern. Bei knappen Rennen kann die Entscheidung mehrere Tage dauern. Die neue Legislaturperiode beginnt am 3. Januar 2027 um 12 Uhr in Washington, also um 18 Uhr MEZ.