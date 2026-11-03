Panne in Kansas: Stimmzettel gehen zwischenzeitlich aus

In einem Wahllokal in Leavenworth County im Bundesstaat Kansas sind am Wahlmorgen bereits die Stimmzettel ausgegangen – gegen 8 Uhr, wie CNN berichtet. Der Grund sei ein Schreibfehler gewesen: Für das Wahllokal wurden wohl 100 Stimmzettel bestellt. In einem Video spricht ein Mitarbeiter des Secretary of State von Kansas davon, dass 1000 Stimmzettel benötigt worden seien, CNN selbst nennt die Zahl 100 000.



Wähler konnten rund eineinhalb Stunden nicht abstimmen, mittlerweile seien aber wieder Stimmzettel vor Ort. Einige Dutzend Wähler seien betroffen gewesen, sie könnten bis 19 Uhr (Ortszeit) zum Wahllokal zurückkehren.





In North Carolina wurden zudem die Öffnungszeiten mehrerer Wahllokale verlängert, nachdem es heute Morgen zu Computer- oder Druckerproblemen gekommen war. Die Veröffentlichung der Wahlergebnisse wurde daher um mindestens 45 Minuten auf voraussichtlich 20.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MEZ) verschoben, berichtet die New York Times.