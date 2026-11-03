Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Justizministerium entsendet Rekordzahl von 1000 Wahlbeobachtern
Wie verlässlich sind die Umfragen vor den Midterms?
Erste Wahllokale haben geöffnet
So laufen die Midterms in den USA ab
Oberster Gerichtshof schmettert Trump-Antrag im Kalifornien-Wahlstreit ab
Lilian Köhler
Wie verlässlich sind die Umfragen vor den Midterms?
Die USA wählen ein neues Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Laut Umfragen und Wahlanalysten haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, mindestens das Repräsentantenhaus zu erobern.
Doch wie verlässlich sind diese Umfragen? Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 haben die Republikaner deutlich besser abgeschnitten als vorhergesagt. Auch 2024 unterschätzten die Umfragen Trump leicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Anhänger der MAGA-Bewegung für Meinungsforscher schwerer erreichbar sind. Die Washington Post berichtete vor Kurzem etwa von Schwierigkeiten, eine repräsentative Datenbasis zu erreichen: „Wir haben eine Umfrage in Kansas gemacht. Demokraten wollten reden. Republikaner eher nicht.“ Hinzu kommt: Umfragen sind immer Momentaufnahmen, können schwanken und sind dadurch mit Unsicherheiten behaftet.
Hochrechnungen für die ersten Bundesstaaten werden am Abend des 3. November (Ortszeit US-Ostküste) erwartet, also nach Mitternacht deutscher Zeit. Gewinnen die Demokraten beide Kammern des Kongresses, könnten sie Trump das Regieren spürbar erschweren.
Doch wie verlässlich sind diese Umfragen? Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 haben die Republikaner deutlich besser abgeschnitten als vorhergesagt. Auch 2024 unterschätzten die Umfragen Trump leicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Anhänger der MAGA-Bewegung für Meinungsforscher schwerer erreichbar sind. Die Washington Post berichtete vor Kurzem etwa von Schwierigkeiten, eine repräsentative Datenbasis zu erreichen: „Wir haben eine Umfrage in Kansas gemacht. Demokraten wollten reden. Republikaner eher nicht.“ Hinzu kommt: Umfragen sind immer Momentaufnahmen, können schwanken und sind dadurch mit Unsicherheiten behaftet.
Hochrechnungen für die ersten Bundesstaaten werden am Abend des 3. November (Ortszeit US-Ostküste) erwartet, also nach Mitternacht deutscher Zeit. Gewinnen die Demokraten beide Kammern des Kongresses, könnten sie Trump das Regieren spürbar erschweren.
Lilian Köhler
Trumps Amerika wird für viele unbezahlbar
Die Löhne wachsen in Amerika langsamer als die Inflation, sodass sich die Menschen immer weniger leisten können. Aus Sicht vieler Amerikaner ist die Grenze des Erträglichen nun überschritten. Anstatt die Inflation zu stoppen, heizt Trump sie noch an. Erst verhängte er Zölle, die viele Waren in den USA teurer machten. Dann ließ er Iran bombardieren. Doch die Bezahlbarkeitskrise trifft längst nicht alle: Das Land ist gespalten in Gewinner und Verlierer.
Unsere Wirtschaftskorrespondentin in New York Ann-Kathrin Nezik war unterwegs in Macon, Georgia. Ihren Text lesen Sie hier:
Unsere Wirtschaftskorrespondentin in New York Ann-Kathrin Nezik war unterwegs in Macon, Georgia. Ihren Text lesen Sie hier:
Trump zeigt sich siegessicher
US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher gezeigt. „Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt“, sagte Trump dem Sender Fox News. Er sei überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden. Trump steht selbst zwar nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen.
US-Justizministerium entsendet Rekordzahl von 1000 Wahlbeobachtern
Das US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter in alle 50 Bundesstaaten. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der Beobachter ist rund dreimal so hoch wie bei den letzten Zwischenwahlen. Sie sollen der Mitteilung zufolge die Einhaltung der Bundeswahlgesetze prüfen. In den USA werden auch Abstimmungen auf Bundesebene von den einzelnen Bundesstaaten gemäß ihren jeweiligen Gesetzen organisiert.
„Ich hoffe auf eine blaue Welle“
Charlotte Walser, US-Korrespondentin der SZ, ist am Wahltag in der Hauptstadt Washington D.C. unterwegs und spricht mit Wählerinnen und Wählern. Fast 60 Millionen Stimmen wurden nach Angaben des Election Lab der University of Florida bereits vorab abgegeben.
Kim Ball hat am Wahltag selbst im Wahllokal Eastern Market in D.C. abgestimmt. Sie ist der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickle. Sie hoffe deshalb auf eine "blaue Welle" - also klare Zugewinne der Demokraten.
Kim Ball hat am Wahltag selbst im Wahllokal Eastern Market in D.C. abgestimmt. Sie ist der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickle. Sie hoffe deshalb auf eine "blaue Welle" - also klare Zugewinne der Demokraten.
Isabelle Herschy geht mit ihrer Tochter Magdalena zur Wahl und sagt, sie wähle vor allem auch für ihre Tochter. Bessere Bildungschancen und niedrigere Lebenshaltungskosten seien ihr wichtig. Christal Allerbie sagt, sie wähle, „um sicherzustellen, dass die Demokratie geschützt" sei.
Beeinflusst das Wetter die Midterms in den USA?
Sturm und Regen haben bei den US-Parlamentswahlen zumindest in einigen Bundesstaaten für erschwerte Bedingungen gesorgt. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 19 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. „Zur Sicherheit unserer Wahlhelfer und der Wähler (…) ist es aufgrund dieser beispiellosen Umstände notwendig, einige Wahllokale in andere Räumlichkeiten zu verlegen“, sagte der Wahlleiter des Kreises Brevard dem Sender CNN zufolge.
Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas, in denen wichtige Wahlentscheidungen anstehen. Der Vorhersage zufolge sollen sich die Schauer im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) weiter nach Norden und Osten ausbreiten und Teile von Illinois, Minnesota, Wisconsin sowie die obere Halbinsel von Michigan erreichen.
Lilian Köhler
Trumps Bilanz fällt schlecht aus
Zwei Jahre nach seinem erneuten Wahlsieg steht Trump in Umfragen so miserabel da wie nie. Nur ein Drittel der Amerikaner ist mit ihm zufrieden. Während Trumps Vermögen steigt, ächzen weniger wohlhabende US-Bewohner unter den horrenden Lebenshaltungskosten.
Trump hatte versprochen, die Inflation zu senken und die USA aus Kriegen herauszuhalten. Eingetreten ist genau das Gegenteil. In seiner Welt ist dennoch alles in bester Ordnung: Der Krieg gegen Iran so gut wie gewonnen und der Benzinpreis bald wieder unter Kontrolle.
Mehr dazu lesen Sie im Text von US-Korrespondent Peter Burghardt aus Washington:
Trump hatte versprochen, die Inflation zu senken und die USA aus Kriegen herauszuhalten. Eingetreten ist genau das Gegenteil. In seiner Welt ist dennoch alles in bester Ordnung: Der Krieg gegen Iran so gut wie gewonnen und der Benzinpreis bald wieder unter Kontrolle.
Mehr dazu lesen Sie im Text von US-Korrespondent Peter Burghardt aus Washington:
Erste Wahllokale haben geöffnet
Noch ist es sehr früh in den USA, in vielen Bundesstaaten an der Ostküste haben die Zwischenwahlen aber schon begonnen. In New York und New Hampshire öffneten die Wahllokale um 6 Uhr (12 Uhr MEZ). Im nordöstlichen Bundesstaat Vermont sollten planmäßig bereits eine Stunde früher vereinzelt Wahllokale geöffnet haben.
Ab jeweils 7 Uhr Ortszeit folgen dann etwa der größte Teil von Texas (14 Uhr MEZ), Colorado (15 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16 Uhr MEZ). In Alaska und Hawaii (17 und 18 Uhr MEZ) öffnen die Wahllokale am spätesten.
Erste Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Bis die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, dürfte es eine Weile dauern.
Ab jeweils 7 Uhr Ortszeit folgen dann etwa der größte Teil von Texas (14 Uhr MEZ), Colorado (15 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16 Uhr MEZ). In Alaska und Hawaii (17 und 18 Uhr MEZ) öffnen die Wahllokale am spätesten.
Erste Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Bis die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, dürfte es eine Weile dauern.
So laufen die Midterms in den USA ab
In den USA werden an diesem Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Nach wochenlanger Briefwahl und vorzeitiger Stimmabgabe öffnen die ersten regulären Wahllokale in Vermont um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). In Teilen von Indiana und Kentucky schließen sie um Mitternacht zum Mittwoch. Um 1 Uhr MEZ endet die Abstimmung unter anderem in Georgia, um 5 Uhr in Kalifornien. Die letzten Wahllokale auf den westlichen Aleuten in Alaska schließen um 7 Uhr MEZ.
Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben derzeit Mehrheiten in beiden Kammern. Gewinnen die Demokraten eine davon, könnten sie Gesetzesvorhaben blockieren und die Regierung durch parlamentarische Untersuchungen stärker kontrollieren. Der Ausgang der Zwischenwahlen ist damit entscheidend für Trumps weitere Regierungsarbeit.
Erste Teilergebnisse werden nach Schließung der jeweiligen Wahllokale erwartet. Wann die Mehrheiten feststehen, ist offen. Die Regeln für die Auszählung unterscheiden sich je nach Bundesstaat; später ausgezählte Briefwahlstimmen können Zwischenstände noch verändern. Bei knappen Rennen kann die Entscheidung mehrere Tage dauern. Die neue Legislaturperiode beginnt am 3. Januar 2027 um 12 Uhr in Washington, also um 18 Uhr MEZ.
Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben derzeit Mehrheiten in beiden Kammern. Gewinnen die Demokraten eine davon, könnten sie Gesetzesvorhaben blockieren und die Regierung durch parlamentarische Untersuchungen stärker kontrollieren. Der Ausgang der Zwischenwahlen ist damit entscheidend für Trumps weitere Regierungsarbeit.
Erste Teilergebnisse werden nach Schließung der jeweiligen Wahllokale erwartet. Wann die Mehrheiten feststehen, ist offen. Die Regeln für die Auszählung unterscheiden sich je nach Bundesstaat; später ausgezählte Briefwahlstimmen können Zwischenstände noch verändern. Bei knappen Rennen kann die Entscheidung mehrere Tage dauern. Die neue Legislaturperiode beginnt am 3. Januar 2027 um 12 Uhr in Washington, also um 18 Uhr MEZ.
Barbara Klimke
Oberster Gerichtshof schmettert Trump-Antrag im Kalifornien-Wahlstreit ab
US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit um angeblich falsch ausgegebene Stimmzettel in Kalifornien eine Niederlage kassiert. Noch während des laufenden Berufungsverfahrens wollte die Regierung vor dem Supreme Court mit einem Eilantrag erwirken, dass Kalifornien Wahlzettel von rund 20 000 angeblichen Ausländern gesondert aufbewahrt, bis deren Identität geklärt ist. Das lehnte das Oberste Gericht nur wenige Stunden nach Eingang des Antrags ab.
Ohne Begründung und ohne abweichende Voten weigerten sich die Richter, in den Streit einzugreifen. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an Ausländer ausgegeben zu haben, und wollte erwirken, dass diese Stimmzettel gesondert aufbewahrt werden, bis die Identität der Wähler geklärt ist. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Regierung gescheitert und zog daraufhin einen Tag vor den Kongresswahlen vor das Oberste Gericht. Kalifornien hingegen wirft Trump vor, Zweifel am demokratischen Prozess des US-Bundesstaates zu säen.
Der Oberste Gerichtshof verkündete seine Ablehnung am Vorabend der Midterms. Die Richter verzichteten darauf, Kalifornien zu einer Stellungnahme aufzufordern, was sonst üblich ist, wenn sie einen Fall für knapp halten. Der Sender CNN kommentierte, die Reaktion des Obersten Gerichts sei ungewöhnlich schnell erfolgt.
Ohne Begründung und ohne abweichende Voten weigerten sich die Richter, in den Streit einzugreifen. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an Ausländer ausgegeben zu haben, und wollte erwirken, dass diese Stimmzettel gesondert aufbewahrt werden, bis die Identität der Wähler geklärt ist. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Regierung gescheitert und zog daraufhin einen Tag vor den Kongresswahlen vor das Oberste Gericht. Kalifornien hingegen wirft Trump vor, Zweifel am demokratischen Prozess des US-Bundesstaates zu säen.
Der Oberste Gerichtshof verkündete seine Ablehnung am Vorabend der Midterms. Die Richter verzichteten darauf, Kalifornien zu einer Stellungnahme aufzufordern, was sonst üblich ist, wenn sie einen Fall für knapp halten. Der Sender CNN kommentierte, die Reaktion des Obersten Gerichts sei ungewöhnlich schnell erfolgt.
Umfrage: Vorsprung der US-Demokraten schrumpft vor Kongresswahlen
Der Abstand zwischen Demokraten und Republikanern hat sich kurz vor den US-Kongresswahlen am Dienstag verringert. Etwa 46 Prozent der registrierten Wähler wollen einer am Montag abgeschlossenen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge für die Demokraten stimmen, während 38 Prozent die Republikaner bevorzugen. Der Vorsprung von acht Prozentpunkten ist damit geringer als in der Vorwoche, als die Demokraten noch mit elf Punkten führten. Viele Wähler sehen ihre Entscheidung bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat als Votum gegen US-Präsident Donald Trump: Rund 50 Prozent der registrierten unabhängigen Wähler gaben an, ihre Stimme richte sich gegen den Präsidenten. Dagegen wollten 13 Prozent damit Trump unterstützen, während er für 33 Prozent keine Rolle bei der Wahlentscheidung spielte.
Die Zustimmungswerte für Trump verharren der Erhebung zufolge nahe einem Rekordtief. 32 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden mit seiner Arbeit im Weißen Haus. Dieser Wert blieb im Vergleich zur Vorwoche unverändert und lag knapp über dem Tiefststand von 31 Prozent vor zwei Wochen. Die Fehlermarge liegt bei zwei Prozentpunkten.
Trump stellt renovierten „Reflecting Pool“ vor
Wasserbecken statt Wahlkampf: Wenige Stunden vor den wichtigen US-Zwischenwahlen hat Präsident Donald Trump die verbleibende Zeit seinem Prestigeprojekt nahe dem Weißen Haus gewidmet. Überraschend detailliert erklärte der Republikaner, wie der „Reflecting Pool“ am Lincoln Memorial renoviert wurde. Er könne sich auch vorstellen, den Pool in „Trump Reflecting Pool“ umzubenennen, sagte er.
Erst im weiteren Verlauf seines Auftritts nutzte er die Bühne, um mit angeblichen Erfolgen zu prahlen – während viele seiner Landsleute infolge des Iran-Kriegs mit hohen Lebenshaltungskosten und Spritpreisen hadern.
US-Präsident Donald Trump verlässt das Rednerpult, nachdem er am Reflecting Pool des Lincoln Memorials eine Rede gehalten hat. AP Photo/Alex Brandon
Bei seinem Auftritt behauptete er erneut, dass der Pool mutwillig beschädigt worden sei, obwohl das US-Justizministerium dies längst widerlegt hat. Trump hatte vor Monaten kostspielige Renovierungsarbeiten für das rund 600 Meter lange Wasserbecken veranlasst, dem er einen blauen Schimmer verleihen wollte. Nur wenige Tage nach dem Ende der Arbeiten färbten Algen das Wasser aber grün.
Trump führte das auf Vandalismus zurück. Eine nachträgliche Untersuchung ergab aber, dass die Schäden an der Beckenauskleidung nicht auf Vandalismus zurückzuführen waren – sondern auf gravierende Baumängel, die das beauftragte Bauunternehmen zu verantworten habe.
Carim Soliman
Wahlstreit in Kalifornien: Trump schaltet Supreme Court ein
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump zieht einen Tag vor den Parlamentswahlen wegen angeblich falsch ausgegebener Stimmzettel in Kalifornien vor den Obersten Gerichtshof. Mit dem Eilantrag will sie eine einstweilige Verfügung erwirken, bis in der Berufungssache entschieden ist, wie aus dem Dokument hervorgeht. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an Menschen ausgegeben zu haben, die keine Staatsangehörigen sind. Bei Bundeswahlen dürfen nur US-Staatsbürger abstimmen.
Kalifornien soll laut dem Antrag unrechtmäßig ausgefüllte Stimmzettel gesondert aufbewahren, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Die Trump-Regierung hatte die Zahl von mehr als 20 000 möglichen Fällen aufgeführt. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war sie zuvor gescheitert.
Es blieb unklar, ob und wann der Supreme Court entscheidet. Am Dienstag wird in den USA über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. In Kalifornien an der Westküste schneiden bei Wahlen traditionell die Demokraten stark ab. Die Trump-Regierung hat bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit mehrerer US-Wahlen geschürt, ohne haltbare Belege zu liefern.
Kalifornien soll laut dem Antrag unrechtmäßig ausgefüllte Stimmzettel gesondert aufbewahren, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Die Trump-Regierung hatte die Zahl von mehr als 20 000 möglichen Fällen aufgeführt. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war sie zuvor gescheitert.
Es blieb unklar, ob und wann der Supreme Court entscheidet. Am Dienstag wird in den USA über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. In Kalifornien an der Westküste schneiden bei Wahlen traditionell die Demokraten stark ab. Die Trump-Regierung hat bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit mehrerer US-Wahlen geschürt, ohne haltbare Belege zu liefern.
Trump auf der Liste der größten „Feinde der Pressefreiheit“
US-Präsident Donald Trump ist von der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen auf die Liste der weltweit größten „Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit“ gesetzt worden. Er und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi seien neu auf der Liste, teilte Reporter ohne Grenzen mit. Laut der Organisation stellt die sogenannte Feindesliste exemplarisch Akteure vor, die die Pressefreiheit gezielt und massiv untergraben.
„Die USA unter Donald Trump zeigen, wie schnell sich die Lage der Pressefreiheit verschlechtern kann, wenn politische Macht dazu eingesetzt wird, unliebsame Medien einzuschüchtern und ihre Arbeit zu behindern. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der US-Präsident seine Angriffe auf die Presse massiv ausgeweitet“, hieß es aus Anlass des Internationalen Tags zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten am 2. November. Die USA belegen in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen inzwischen Platz 64 von 180 Ländern.
Überdies verschärfe die Macht großer Technologiekonzerne über digitale Märkte und Werbeeinnahmen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Medien. Die Technologiekonzerne Alphabet (Google, Youtube) und Meta (Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp) schwächten die Medien finanziell. Der weltweite Werbemarkt habe 2026 ein Volumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar erreicht, „aber nicht der Journalismus profitiert, sondern allen voran die Digitalkonzerne selbst“, teilte Reporter ohne Grenzen mit.
„Die USA unter Donald Trump zeigen, wie schnell sich die Lage der Pressefreiheit verschlechtern kann, wenn politische Macht dazu eingesetzt wird, unliebsame Medien einzuschüchtern und ihre Arbeit zu behindern. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der US-Präsident seine Angriffe auf die Presse massiv ausgeweitet“, hieß es aus Anlass des Internationalen Tags zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten am 2. November. Die USA belegen in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen inzwischen Platz 64 von 180 Ländern.
Überdies verschärfe die Macht großer Technologiekonzerne über digitale Märkte und Werbeeinnahmen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage vieler Medien. Die Technologiekonzerne Alphabet (Google, Youtube) und Meta (Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp) schwächten die Medien finanziell. Der weltweite Werbemarkt habe 2026 ein Volumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar erreicht, „aber nicht der Journalismus profitiert, sondern allen voran die Digitalkonzerne selbst“, teilte Reporter ohne Grenzen mit.
Carim Soliman
Carney: Gutes Gespräch mit Trump über Handel zwischen Kanada und USA
Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat nach eigenen Angaben ein gutes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump über die Zukunft des Handels zwischen ihren beiden Ländern geführt. Der Austausch knüpfe an die jüngsten konstruktiven Gespräche über die Grundzüge eines für beide Seiten vorteilhaften Handelsabkommens an, teilte Carney am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.
Mark Carney on Twitter / X
Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade. This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully…— Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026
x.com
Ein solches Abkommen werde Arbeitsplätze schaffen, Produkte erschwinglicher machen und die Sprachen, Kultur und Souveränität Kanadas uneingeschränkt respektieren. „Unsere Teams werden nun in den kommenden Wochen daran arbeiten, dieses Ergebnis zu erzielen“, schrieb Carney. Trump zufolge hat die US-Regierung „das Konzept eines sehr guten Abkommens“. Details zu einem neuen Handelsabkommen nannte er jedoch nicht.
Die beiden Nachbarländer liegen seit Monaten in einem Handelsstreit und haben einander mit Zöllen in Milliardenhöhe belegt. Die Zölle sind vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag in einigen nördlichen US-Grenzstaaten wie Michigan und Maine zu einem Wahlkampfthema geworden.
Die beiden Nachbarländer liegen seit Monaten in einem Handelsstreit und haben einander mit Zöllen in Milliardenhöhe belegt. Die Zölle sind vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag in einigen nördlichen US-Grenzstaaten wie Michigan und Maine zu einem Wahlkampfthema geworden.