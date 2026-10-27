Mitten über dem Farmers’ Market in Des Moines, der Hauptstadt von Iowa, hängt eine Leuchtreklame, so groß und grell, dass sie nicht zu übersehen ist. Sie zeigt Donald Trump. Doch es ist keine Wahlwerbung für ihn oder für die Republikaner. Es ist eine Wahlwerbung der Demokraten.
MidtermsFarmer in Iowa hadern mit Trump: „Unsere Geduld geht langsam zu Ende“
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Die Bauern im „Heartland“ der USA leiden unter der Politik des Präsidenten – aber wählen sie deshalb bei den Midterms die Demokraten? Ein Besuch auf dem Farmers’ Market.
Von Charlotte Walser, Des Moines
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