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MidtermsFarmer in Iowa hadern mit Trump: „Unsere Geduld geht langsam zu Ende“

Lesezeit: 5 Min.

Einer der vielen Sojabauern in Iowa, die auf bezahlbaren Dünger und Diesel angewiesen sind.
Einer der vielen Sojabauern in Iowa, die auf bezahlbaren Dünger und Diesel angewiesen sind.
Charlotte Walser

Die Bauern im „Heartland“ der USA leiden unter der Politik des Präsidenten – aber wählen sie deshalb bei den Midterms die Demokraten? Ein Besuch auf dem Farmers’ Market.

Von Charlotte Walser, Des Moines

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Mitten über dem Farmers’ Market in Des Moines, der Hauptstadt von Iowa, hängt eine Leuchtreklame, so groß und grell, dass sie nicht zu übersehen ist. Sie zeigt Donald Trump. Doch es ist keine Wahlwerbung für ihn oder für die Republikaner. Es ist eine Wahlwerbung der Demokraten.

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Der US-Präsident gewann 2024 auch deshalb, weil viele Männer unter 30 auf ihn setzten. Von deren Frust wollen die Demokraten profitieren.

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