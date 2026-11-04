Norbert Röttgen wägt seine Worte. „Das Ausmaß der Niederlage und die großen Mehrheiten der Demokraten in beiden Häusern könnten einen mäßigenden Einfluss auch auf die Außenpolitik Trumps haben“, formuliert der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende und erfahrene Außenpolitiker am Morgen nach dem Triumph der Demokraten bei den Midterms in den USA. Das sei „eine nicht auszuschließende Möglichkeit“, sagt er der Süddeutschen Zeitung. Die Wucht der blauen Welle und die zunächst eher vorsichtigen Reaktionen in Berlin scheinen nicht recht zusammenzupassen. Sie lassen sich allerdings erklären. Bloß keine falschen Hoffnungen – das war die Stimmung im politischen Betrieb der Bundeshauptstadt vor den US-Zwischenwahlen. Die Frage lautet nun also: Ist doch ein wenig Optimismus erlaubt? Und wenn ja, wie viel?