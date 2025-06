Von Fabian Fellmann

Erik Kurilla sieht so aus, wie sich Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth einen General vorstellen: groß gewachsen, breitschultrig, kantig. Woher sein Spitzname „Gorilla“ stammt, bedarf keiner weiteren Erklärung, anders als sein Name. Eigentlich heißt er Michael Erik Kurilla, doch den ersten Vornamen lässt er weg. In anderen Zeiten wären dies unangebrachte Bemerkungen in einer Beschreibung des Kopfs hinter der Operation „Midnight Hammer“, den US-amerikanischen Angriffen auf Iran vom Wochenende.