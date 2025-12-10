Zum Hauptinhalt springen

USAEine Demokratin erobert Trumps Revier

Lesezeit: 2 Min.

Eileen Higgins wirbt noch während des Wahltags in Miami für die Stimmabgabe. Jetzt ist die Demokratin Bürgermeisterin in Floridas Metropole.
Eileen Higgins wirbt noch während des Wahltags in Miami für die Stimmabgabe. Jetzt ist die Demokratin Bürgermeisterin in Floridas Metropole. (Foto: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

Eileen Higgins gewinnt in Miami die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Das wird dem US-Präsidenten kaum gefallen – aus mehreren Gründen.

Von Peter Burghardt

Demokraten taten sich lange schwer in Miami, noch mehr aber Demokratinnen. Der letzte demokratische Bürgermeister dort war 1998 Xavier Suárez, und der wechselte dann zweimal das Lager, zu den Republikanern und den Unabhängigen. Ansonsten gewannen dreimal hintereinander republikanische Kandidaten, zuletzt der Sohn von Xavier Suárez, Francis Suárez. Eine Bürgermeisterin gab es in dieser sonnigen Stadt noch nie, aber nun gibt es sogar eine demokratische Bürgermeisterin, Eileen Higgins.

