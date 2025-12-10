Demokraten taten sich lange schwer in Miami, noch mehr aber Demokratinnen. Der letzte demokratische Bürgermeister dort war 1998 Xavier Suárez, und der wechselte dann zweimal das Lager, zu den Republikanern und den Unabhängigen. Ansonsten gewannen dreimal hintereinander republikanische Kandidaten, zuletzt der Sohn von Xavier Suárez, Francis Suárez. Eine Bürgermeisterin gab es in dieser sonnigen Stadt noch nie, aber nun gibt es sogar eine demokratische Bürgermeisterin, Eileen Higgins.