8. Juni 2019, 03:19 Uhr Trump USA und Mexiko beenden Streit um Migration

Migranten gehen an einer riesigen US-Flagge an einem Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko vorüber.

Die USA und Mexiko haben sich im Grenzstreit geeinigt.

Damit werden die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf mexikanische Produkte vorerst nicht eingeführt.

Mehrere Tage lang hatten die USA und Mexiko Gespräche in Washington geführt, es ging um illegale Einwanderung und mögliche Zölle. Nun ist es offenbar zu einer Einigung gekommen. Damit werden die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf mexikanische Produkte vorerst nicht eingeführt.

Die USA hätten eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarland erzielt, teilte US-Präsident Donald Trump am Freitag auf Twitter mit. Mexiko habe sich bereit erklärt, "starke" Maßnahmen zur Eindämmung der Migration in die USA zu ergreifen.

Trump hatte mit der Einführung von Zöllen auf mexikanische Produkte gedroht, wenn das Land nicht härter durchgreife, um die illegalen Grenzübertritte an der US-Südgrenze zu unterbinden. Ohne Einigung wären ab Montag fünf Prozent zusätzliche Gebühren auf jedes mexikanische Produkt erhoben worden, das die US-Grenze passiert. Die mexikanische Wirtschaft hätte Schaden genommen, der Außenhandel ist zu einem Großteil auf den Nachbarn im Norden ausgerichtet.

Wie die Maßnahmen Mexikos konkret aussehen, war zunächst nicht bekannt. Details werde das US-Außenministerium zu der Vereinbarung bekannt geben, schrieb Trump weiter. Zuletzt hatte Mexiko sogar angekündigt, die Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala zu schicken. Es war ein Symbol des Entgegenkommens in einem Streit, in dem es ohnehin vor allem um Symbole geht.

Mit seiner Drohung zeichnete Trump das Bild eines Landes, das die Migranten einfach in Richtung USA durchwinke und das nun zur Ordnung gerufen werden müsse. De facto hat Mexiko aber längst seine Flüchtlingspolitik umgestellt, Transitvisa und Arbeitsgenehmigungen werden kaum noch vergeben. Stattdessen werden seit Mai immer mehr Menschen festgenommen und abgeschoben. Sie stammen meist aus verarmten und unsicheren Staaten Mittelamerikas, aus Guatemala, Honduras oder El Salvador.