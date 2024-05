USA:"Wie dumm sind Sie, Senator Robert Menendez?"

Es muss einiges geboten werden, um dem New Yorker Prozess gegen Donald Trump Konkurrenz zu machen, noch dazu gleich nebenan. Die halbe Welt schaut ja auf den vormaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, der Schweigegeld für einen Pornostar verschleiert haben soll. Immer mittwochs ist in seiner Sache Ruhetag, aber nur wenige Hundert Meter entfernt steht in Manhattan ein demokratischer Senator vor Gericht. In seinem Fall geht es zum Beispiel um Goldbarren.

Diese Goldbarren könnten sogar als Beweismittel glänzen. 13 Stück fanden Ermittler, als sie sich vor zwei Jahren bei der Familie Menendez in New Jersey umsahen. Zwei davon sind ein Kilo schwer und damit deutlich mehr als 100 000 Dollar wert. Die Beamten entdeckten außerdem 480 000 Dollar in Cash, unter anderem in einer blauen Jacke mit dem Schriftzug Robert Menendez und dem Emblem des Hispanic Caucus, der Latino-Gruppe im Kongress. In einem Safe von Gattin Nadine Menendez lagerten weitere 70 000 Dollar, draußen vor der Tür stand ein Mercedes Cabrio.

Die Ankläger werfen ihm 16 Straftaten vor

Woher kam all das Gold und Geld, das diesem amerikanischen Spitzenpolitiker daheim gleichsam aus den Kleidertaschen quoll? Der Hausherr leitete damals noch den Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten, der sich nicht nur um weitere Militärhilfe für die Ukraine bemühte. Robert alias Bob Menendez war einer der mächtigsten Außenpolitiker der USA. Jetzt muss sich der 70-Jährige wegen des Vorwurfs verantworten, jahrelang von Geschäftsleuten sowie Geldgebern aus Ägypten und Katar geschmiert worden zu sein.

Seine exzellenten Beziehungen sollen erheblich dazu beigetragen haben, befreundete Unternehmer zu bereichern und fernen Ländern zu dienen. Außer dem Senator aus New Jersey sind auch drei seiner damaligen Partner angeklagt - und seine Frau, gegen die wegen einer Erkrankung später verhandelt wird. Doch das Hauptinteresse richtet sich auf ihn, den Mann, der seit Jahrzehnten für die Demokraten auf dem Capitol Hill im Einsatz ist.

Korruption wird dem Sohn kubanischer Exilanten bereits zum zweiten Mal vorgeworfen, beim ersten Mal 2017 ging es um größere Zahlungen von einem millionenschweren Augenarzt. Seinerzeit kam er anders als der Augenarzt straffrei davon, weil sich die Jury nicht einigen konnte. Diesmal dürfte es eng werden, denn Menendez werden 16 Straftaten vorgeworfen, darunter Teilnahme an Bestechung, Erpressung und Betrug, dazu Behinderung der Justiz und Einsatz als eine Art ausländischer Agent.

Wie ein Wirtschaftskrimi voller Klischees

Die Anklage liest sich wie ein Wirtschaftskrimi, der kaum ein Klischee auslässt. Demnach fädelte dieser Strippenzieher aus Englewood Cliffs am Nordwestufer des Hudson River üppige Deals ein. Einem Mitangeklagten half er mutmaßlich dabei, zum Monopolisten für Exporte von amerikanischem Fleisch nach islamischen Vorschriften nach Ägypten zu werden. Für die Führung in Kairo trat er laut der Untersuchungen als Ghostwriter auf, um in einem Brief an die eigenen Senatskollegen ein US-Hilfspaket im Volumen von 300 Millionen Dollar freizugeben.

Die Ankläger beschuldigen ihn auch der Nähe zum ägyptischen Militär und Geheimdienst. Als ebenfalls nützlich erwies sich der Mandatsträger aus Amerika gemäß ihrer Erkenntnisse für den Investor eines Fonds, der mit der katarischen Regierung in Verbindung gebracht wird. Der Teilhaber habe sich mit Goldbarren erkenntlich gezeigt. Als Bob und Nadine Menendez im Oktober 2021 von einer Reise nach Katar und Ägypten zurückgekehrt waren, googelte er offenbar anderntags mit diesem Satz: "Was ist ein Kilo Gold wert?" Derzeit wären es um die 75 000 Dollar.

Bob Menendez behauptet anscheinend, das Horten von Dollarbündeln und Wertgegenständen habe mit seinem kubanischen Familientrauma zu tun. Auch sieht es so aus, als wolle er die Schuld auf seine Gattin schieben, allerdings gilt das als mäßig glaubwürdig. Obendrein soll er bei der Staatsanwaltschaft von New Jersey versucht haben, Ermittlungen gegen einen seiner Kumpanen abzuwenden. Als Gegenleistung bekam er und seine Frau Nadine ein Cabrio C-300 von Mercedes-Benz.

Zu den Einnahmequellen zählten auch Covid-Labore

Ein gemeinsames Telefon nannten die beiden "007 phone", wie die Staatsanwaltschaft schreibt, "eine offensichtliche Anspielung auf die fiktive Figur James Bond". Einen schönen Diamantring soll Nadine Menendez wegen des abgewendeten Falls in New Jersey auch bekommen haben. Zu den weiteren Einnahmequellen der Familie zählten Covid-Labore in diesem Bundesstaat gegenüber von New York. All diese Verknüpfungen sind nun der Grund, weshalb auf der anderen Seite in Manhattan verhandelt wird.

Es war schwer, genügend New Yorker als möglichst unparteiische Geschworene zu finden. Ehe es am Mittwoch nach zweitägiger Suche losging, machte der halb ernst gemeinte Gag die Runde, dass New Jersey grob gesagt ein eher entspanntes Verhältnis zu Vergehen habe. Für Satiriker wie Jon Stewart mit seiner Daily Show sind die parallelen Fälle Trump und Menendez natürlich erstklassiges Material, zumal bislang weder der eine noch der andere daran denkt, sich zeitnah aus der Politik zurückzuziehen.

Für die Demokraten wird Robert Menendez im Herbst nicht mehr antreten, aber vielleicht als Unabhängiger, sofern er nicht vorher im Gefängnis landet. Über seine auffällige Privatsammlung macht sich jedenfalls nicht nur der Unterhalter Stewart lustig. Der erinnert zwar auch daran, dass aus Kongress und Oberstem Gerichtshof zwischen all den Lobbyisten und Börsianern weitere Fälle von Raffgier bekannt sind. Nur Goldbarren sind als Beute halt relativ selten. "Senator Robert Menendez", fragt der Witzbold aus dem US-Fernsehen. "Wie dumm sind Sie?" Das Gericht in New York bemüht sich in diesen Wochen um eine Antwort.