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Debatte in den USAHört beim Nazi-Vergleich die Meinungsfreiheit auf?

Lesezeit: 4 Min.

Mitglieder der rechtsextremen „Patriot Front“ in einer U-Bahn in Washington D.C.  am 4. Juli. Zuvor hatten sie bei einem Marsch durch die Hauptstadt für ihre Gesinnung demonstriert.
Mitglieder der rechtsextremen „Patriot Front“ in einer U-Bahn in Washington D.C.  am 4. Juli. Zuvor hatten sie bei einem Marsch durch die Hauptstadt für ihre Gesinnung demonstriert. Cheney Orr/REUTERS

Rechtsextreme dürfen in den USA öffentlich demonstrieren, aber wer den ICE-Chef mit einem Nazi vergleicht, bekommt Besuch von der Polizei. Das verletze seine Meinungsfreiheit, sagt ein Ex-Journalist – und klagt.

Von Charlotte Walser, Washington

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Das Bild ging um die Welt: Eine afroamerikanische Frau in einer Metro, umzingelt von maskierten Rechtsextremen. Aufgenommen wurde es in Washington, D. C., am Tag, an dem die USA ihren 250. Geburtstag feierten. Ein Fotograf der Agentur Reuters hielt die Szene fest. Die Rechtsextremen gehörten zu rund 400 Mitglieder der rassistischen Gruppierung „Patriot Front“, die zuvor durch die Stadt marschiert waren.

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