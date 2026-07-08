Rechtsextreme dürfen in den USA öffentlich demonstrieren, aber wer den ICE-Chef mit einem Nazi vergleicht, bekommt Besuch von der Polizei. Das verletze seine Meinungsfreiheit, sagt ein Ex-Journalist – und klagt.

Das Bild ging um die Welt: Eine afroamerikanische Frau in einer Metro, umzingelt von maskierten Rechtsextremen. Aufgenommen wurde es in Washington, D. C., am Tag, an dem die USA ihren 250. Geburtstag feierten. Ein Fotograf der Agentur Reuters hielt die Szene fest. Die Rechtsextremen gehörten zu rund 400 Mitglieder der rassistischen Gruppierung „Patriot Front“, die zuvor durch die Stadt marschiert waren.