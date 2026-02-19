Die US-Regierung weitet die Befugnisse der Einwanderungsbehörde ICE aus. Künftig könnten anerkannte Flüchtlinge, die auf eine Greencard warten, in Gewahrsam genommen werden, wie ein Vermerk vom 18. Februar festlegt. Ziel sei eine erneute Überprüfung. Dies unterstreicht das von Präsident Donald Trump angekündigte harte Vorgehen gegen legale und illegale Einwanderung. Das Heimatschutzministerium erklärte in dem Vermerk, der in einem Bundesgerichtsverfahren eingereicht wurde, dass Flüchtlinge ein Jahr nach ihrer Aufnahme in die USA für Inspektionen und Untersuchungen in staatlichen Gewahrsam zurückkehren müssten. Nach US-Recht müssen Flüchtlinge ein Jahr nach ihrer Ankunft den Status eines dauerhaft Aufenthaltsberechtigten beantragen. Die Richtlinie ersetzt eine Regelung aus dem Jahr 2010. Sie besagte, dass das Fehlen eines dauerhaften Aufenthaltsstatus weder Grund für eine Abschiebung noch Basis für eine Inhaftierung sei.