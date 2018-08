21. August 2018, 21:01 Uhr USA Medien: Trumps Ex-Anwalt Cohen geht Deal mit Anklägern ein

Michael Cohen beim Verlassen seines Wohnhauses in New York am Dienstag.

Cohen will sich demnach schuldig bekennen. Für den späten Abend ist eine Anhörung an einem Gericht in Manhattan angesetzt.

Der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat sich laut übereinstimmenden US-Medienberichten in dem Ermittlungsverfahren gegen ihn zu einem Schuldeingeständnis bereit erklärt. Cohen hat demnach eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft getroffen.

Ein solcher "Plea Deal" ist eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, die einem Beschuldigten in der Regel im Gegenzug für ein Geständnis und möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde eine mildere Strafe einbringt. Die New York Times berichtet allerdings, dass die Vereinbarung eine Zusammenarbeit Cohens mit den Bundesbehörden nicht beinhaltet. Er wird am Dienstag vor einem Gericht in Manhattan (New York) erscheinen. Der Termin wurde für 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) angesetzt.

Gegen Cohen wird wegen Steuer- und Bankbetrugs ermittelt. Außerdem soll sich die Untersuchung um die Frage drehen, ob er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Dabei geht es um Geld, das er an Frauen zahlte, die behaupteten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Prominentester Fall ist die Pornodarstellerin und -regisseurin Stormy Daniels.