Kevin McCarthy wusste, auf was er sich einließ, als er sich mit Hilfe der Radikalenriege in seiner Partei zum Parlamentspräsidenten wählen ließ. Nun hat sie ihn entmachtet - und Washington ins politische Chaos gestürzt.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Tag nach der Rebellion herrscht blankes Entsetzen über die Republikaner, diese amerikanische Institution. Ist das noch die GOP, die Grand Old Party, die Partei Abraham Lincolns und Ronald Reagans? Wie wurde aus dieser konservativen Macht eine Trümmertruppe, die es zulässt, dass ein paar ganz Rechte aus ihren Reihen mal kurz den eigenen Sprecher hinwegputschen und das Repräsentantenhaus auf dem Capitol Hill in Washington politisch entkernen?