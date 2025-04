Kürzlich hat der US-Gesundheitsminister das Krisengebiet in Texas besucht, die Reise führte Robert F. Kennedy Jr. zu einer Beerdigung. Ein Kind war den Folgen einer Maserninfektion erlegen, Daisy Hildebrand, acht Jahre alt. Sie starb wie zuvor im selben Revier ein sechsjähriges Mädchen an den Konsequenzen einer Krankheit, die in den Vereinigten Staaten schon als besiegt gegolten hatte. Ein drittes Todesopfer, ein Erwachsener, wurde aus New Mexico gemeldet. Alle drei waren ungeimpft.