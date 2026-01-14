Als die amerikanischen Demokraten im Sommer 2024 in Chicago Kamala Harris zu ihrer Präsidentschaftskandidatin machten, da stand auch ein Ehepaar aus Arizona auf der Bühne. Es waren Mark Kelly und Gabby Giffords, die der Veranstaltung einen ihrer bewegendsten Momente bescherten. Giffords saß früher als Abgeordnete im Repräsentantenhaus, ehe ihr 2011 in Tucson ein Amokläufer in den Kopf schoss und sie lebensgefährlich verletzte, sechs Menschen starben damals bei dem Anschlag.

Unter den Folgen leidet Gabby Giffords bis heute und setzt sich dennoch seit Jahren für Schusswaffenopfer ein. In ihrer kurzen Rede, die viel Kraft gekostet haben muss, erzählte sie von damals und sagte auch: „Ich habe mich in einen Astronauten verliebt.“ Das war der Mann neben ihr, dem sie vor dem Publikum in der Halle einen Kuss auf die Wange drückte, Mark Kelly. Er führte sie an das Rednerpult, er stand bei ihr, er führte sie zurück, dann sprach er selbst.

In seinem Leben hat Kelly schon bedeutendere Prüfungen überstanden als den Streit mit der US-Regierung

Gabby, sagte Kelly, verblüffe ihn jeden Tag. Sie habe auf diesem Podium auftreten können, „weil sie eine Kämpferin ist“. Dank eines Teams aus Ärzten, Krankenpflegern und Sprachtherapeut sei das möglich gewesen. „Wir alle brauchen ein Team“, sagte er. „Ich bin vier Mal ins All geflogen“, er hob vier Finger seiner rechten Hand in die Höhe, „und fast vierzig Kampfeinsätze.“ Nie sei das allein gegangen, immer habe es für eine solche Mission ein Team gebraucht.

So sprach Mark Kelly, geboren vor 61 Jahren in New Jersey. Niemand kann ihm vorwerfen, ein Wichtigtuer wie zum Beispiel der gegenwärtige Oberbefehlshaber Donald Trump zu sein. Und es besteht kein Zweifel daran, dass er in seinem Leben schon bedeutendere Prüfungen überstanden hat als den gegenwärtigen Streit mit der US-Regierung. Die Operation „Desert Storm“ als Kampfpilot im Irak etwa. Oder die Flüge als Kommandant des Space Shuttle um die Erde, gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Scott.

Millionen Meilen haben die Kellys dabei zurückgelegt und den Planeten Hunderte Male umrundet. Mehrere Wochen verbrachte Mark Kelly im Weltraum, er flog mit der Endeavour zur internationalen Raumstation ISS, er sprach unterwegs einmal mit Papst Benedikt XVI. und ließ ein andermal aus großer Höhe Grüße an seine schwer verletzte Frau ausrichten. Ihretwegen gab Kelly seine Posten bei Nasa und US Navy schließlich auf, doch seit 2020 sitzt er als Senator aus Arizona für die Demokraten im Senat.

„Aufrührerisches Verhalten, das mit dem Tode bestraft wird“, wütete Trump in seinem Netzwerk Truth Social

Jetzt muss er sich mit Menschen herumschlagen, die nicht annähernd so viel erlebt haben wie dieser Raumfahrer, Kriegsveteran, Politiker und Ehemann einer Schussverletzten. Donald Trump und sein Verteidigungsminister alias Kriegsminister Pete Hegseth werfen ihm Landesverrat vor. Warum? Weil Kelly und andere demokratische Senatsmitglieder in einem Video vor einigen Wochen darauf hinwiesen, dass Soldaten die Ausführung illegaler Befehle verweigern dürfen.

Sie taten das während der völkerrechtswidrigen Luftschläge der Streitkräfte auf mutmaßliche Drogentransporte vor Südamerika und nach der Stationierung von Soldaten in amerikanischen Städten. „Aufrührerisches Verhalten, das mit dem Tode bestraft wird“, wütete Trump daraufhin in seinem Netzwerk Truth Social. Kürzlich wies Kelly außerdem darauf hin, dass eine Übernahme Grönlands „wahrscheinlich der größte Fehler“ wäre, „den ein Präsident in der Geschichte dieses Landes jemals begangen hat“.

Nun will Hegseth dem Kapitän der Marine a. D. nach 24 Dienstjahren eventuell den Rang entziehen und die Pension kürzen lassen. In einem Brief rügte er ihn „wegen Verhaltens, das eines Offiziers unwürdig ist“, und drohte auch mit „strafrechtlicher Verfolgung oder weiteren Verwaltungsmaßnahmen“. Doch es könnte sein, dass sich der schneidige Hegseth da verhebt. Mark Kelly hat ihn verklagt, sein Vorgehen sei verfassungswidrig. Und er schreibt: „Er wird mich nicht davon abhalten, unsere Demokratie vor einem Präsidenten zu verteidigen, der fest entschlossen ist, sie zu zerstören.“