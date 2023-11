US Navy

Künftig wird Admiralin Lisa Franchetti die US-Navy befehligen, als erste Frau in diesem Amt.

Lisa Franchetti führt nun offiziell die Marine an - nach 38 Jahren Dienst. Auf die Frage, ob sie dafür geeignet sei, hat sie eine kurze Antwort.

Von Peter Burghardt

Frauen an der Spitze von Politik oder gar Militär sind immer noch eher selten in den USA, da fällt diese Personalie natürlich auf. Ministerinnen gab und gibt es mehrere in den amerikanischen Regierungen, eine von ihnen war die Außenministerin Hillary Clinton, die dann die erste Präsidentin werden wollte, aber gegen Donald Trump verlor. Nun haben die Vereinigten Staaten von Amerika zwar immer noch keine Oberbefehlshaberin, aber ab sofort eine Chefin der Marine, sie heißt Lisa Franchetti.