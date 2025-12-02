Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bombendrohungen gegen Büros von US-Demokrat Schumer
Trump erklärt Luftraum über Venezuela für geschlossen
Nach Schüssen von Washington: USA setzen Asylentscheidungen vorerst vollständig aus
Berichte: US-Militär tötete nach Angriff auf angebliches Drogenboot gezielt Überlebende
Nationalgardistin nach Schüssen in Washington gestorben
Lisa Torjuul
Trump begnadigt verurteilten Ex-Präsidenten von Honduras
Der in den USA wegen Drogenhandels im großen Stil verurteilte Ex-Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, ist aus der Haft entlassen worden. Das meldeten mehrere US-Medien und ist auch auf der Seite der Gefängnisbehörde zu lesen. Hernández wurde 2022 kurz nach dem Ende seiner Amtszeit an die USA ausgeliefert. Der konservative Politiker soll Drogenschmugglern – unter anderem dem mexikanischen Ex-Kartellchef Joaquín „El Chapo“ Guzmán – geholfen haben, Hunderttausende Kilogramm Kokain in Richtung USA zu schleusen.
Ursprünglich war Hernández in den USA zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Das US-Justizministerium hatte damals geschrieben, Hernández habe als Präsident von Honduras seine Macht missbraucht, um eine der größten und gewalttätigsten Verschwörungen im Bereich des Drogenhandels weltweit zu unterstützen. Das Weiße Haus erklärte am Montag, Hernández sei von der Biden-Vorgängerregierung unfair behandelt worden. Gleichzeitig begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen gegen Venezuela mit Drogenvorwürfen gegen den aktuellen Präsidenten Nicolás Maduro.
Michelle Ostwald
Bombendrohungen gegen Büros von US-Demokrat Schumer
Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, sei von Ermittlern in seinem Bundesstaat New York informiert worden, dass es Drohungen gegen Büros in Rochester, Binghamton und auf Long Island gegeben habe, teilte er mit.
In den Mails mit den Drohungen stand demnach in der Betreffzeile „MAGA“ – das Kürzel der Bewegung von US-Präsident Donald Trump „Make America Great Again“. In den Mails sei auch angedeutet worden, dass die Präsidentschaftswahlen 2020, bei denen der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte, manipuliert wurden – ein wiederkehrender Vorwurf Trumps. Schumer dankte den Sicherheitsbehörden, alle Büros seien sicher und niemand verletzt worden.
Trump nimmt Schumer, einen seiner harten Kritiker, immer wieder ins Visier. Bei einer Zeremonie zum großen amerikanischen Familienfest Thanksgiving, wo er traditionell zwei Truthähne begnadigte, attackierte er vor wenigen Tagen auch wieder den Demokraten. Trump erklärte, als er die ersten Bilder der Truthähne gesehen habe, wollte er sie Chuck und Nancy nennen – in Anspielung an die Demokraten Chuck Schumer und Nancy Pelosi. „Aber dann wurde mir klar, dass ich sie nie begnadigen würde.“
Christian Helten
Maduro: USA wollen Venezuelas Öl kontrollieren
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat den USA vorgeworfen, es mit der verstärkten Militärpräsenz in der Karibik auf die Ölvorkommen seines Landes abgesehen zu haben. Durch militärische Gewalt wolle Washington die größten Erdölreserven der Welt in Venezuela unter seine Kontrolle bringen, schrieb Maduro in einem Brief an die Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Die Stabilität der venezolanischen Ölproduktion und des internationalen Erdölmarkts seien dadurch gefährdet.
Nach Angaben Maduros sollen die USA 15 000 Soldaten und 14 Kriegsschiffe in der Karibik zusammengezogen haben. Die genannte Soldatenzahl deckt sich mit US-Medienberichten. Zuletzt hatte Trump dazu aufgerufen, den Luftraum über Venezuela als geschlossen anzusehen.
Markus C. Schulte von Drach
Trump droht Maduro am Telefon angeblich, ihn mit Gewalt zu stürzen
Von Donald Trump war dazu bislang öffentlich nichts zu hören, aber offenbar hat der US-Präsident vergangene Woche mit Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro telefoniert. Dem Wall Street Journal zufolge sprachen die beiden Präsidenten über Forderungen Venezuelas nach einer Generalamnestie für Maduro, seine hochrangigen Berater und deren Familien. Viele von ihnen sähen sich mit finanziellen Sanktionen der USA und Anklagen konfrontiert, hieß es, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Trump soll Maduro gesagt haben, dass die USA andere Optionen – darunter auch die Anwendung von Gewalt – in Betracht ziehen, falls er nicht freiwillig seinen Platz räumt. Laut New York Times ging es bei dem Telefonat auch um ein mögliches künftiges Treffen der beiden in den USA. Aktuelle Pläne gibt es dafür offenbar aber nicht.
Oliver Klasen
USA stellen Bearbeitung der Visa-Anträge von Afghanen ein
Die USA bearbeiten keine Visa-Anträge mehr von Afghanen. Das geht aus einer Anweisung des Außenministeriums an seine Diplomaten hervor, die Reuters am Samstag einsehen konnte. Damit wird das Einwanderungsprogramm für Afghanen, die den Vereinigten Staaten während der 20-jährigen Besetzung ihres Heimatlandes geholfen haben, faktisch ausgesetzt. Das Außenministerium verwies Reuters am Samstag auf eine Erklärung von Außenminister Marco Rubio vom Freitag auf Plattform X, in der er ankündigte, dass die Visaerteilung für „alle Personen“, die mit afghanischen Pässen reisen, „vorübergehend ausgesetzt“ werde. Am Mittwoch war ein ehemaliges Mitglied einer von der CIA unterstützten afghanischen Einheit beschuldigt worden, in Washington auf zwei Soldaten der US-Nationalgarde geschossen zu haben. Einer von ihnen starb später. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Angriff angekündigt, die Einwanderung aus allen „Ländern der Dritten Welt“ dauerhaft auszusetzen. Etwa 200 000 Afghanen sind nach Angaben der Initiative AfghanEcac bis Ende 2021 über Flüchtlings- und Sondervisa-Programme in die USA eingereist. Anträge von weiteren 265 000 Afghanen außerhalb der USA würden noch bearbeitet, darunter etwa 180 000 im Rahmen des Sonderprogramms für Einwanderer, das für ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung bestimmt ist.
Oliver Klasen
Trump erklärt Luftraum über Venezuela für geschlossen
Bereits seit Wochen erhöht die US-Regierung unter Donald Trump den Druck auf Venezuela und den dortigen Präsidenten Nicolas Maduro. Maduro, der seit 2013 an der Macht ist, ist wegen seines autoritären Führungsstils umstritten, außerdem steckt das Land in einer wirtschaftlichen und humanitären Krise. Trump wirft Maduro vor, am Drogenhandel beteiligt zu sein und so die Sicherheit der USA zu bedrohen. Maduro bestreitet das und behauptet seinerseits, Trump versuche, ihn zu stürzen. Seit September hat das US-Militär mehr als 20 Angriffe auf vermeintliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik ausgeführt. Dabei kamen mindestens 83 Menschen ums Leben.
Nun gibt es eine neue Entwicklung. Trump äußerte sich auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, wie so oft verfasst er einen Teil seines Posts, den er „an alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler“ richtete, in Großbuchstaben. Der Luftraum über Venezuela sei ab sofort als geschlossen zu betrachten. Was daraus folgt, ist unklar. Laut internationalem Recht dürfen Länder unabhängig über ihren Luftraum zu bestimmen, erklärt der internationale Fluglotsenverband IFATCA auf seiner Webseite. Die venezolanische Regierung hatte zuvor sechs ausländischen Fluggesellschaften die Betriebserlaubnis in dem südamerikanischen Land entzogen. Zahlreiche internationale Airlines hatten ihre Verbindungen nach Venezuela zuletzt vorübergehend eingestellt, nachdem die US-Luftverkehrsbehörde FAA wegen der schlechten Sicherheitslage und erhöhter militärischer Aktivität bei Flügen zum Airport von Caracas zu besonderer Vorsicht aufgerufen hatte. Die Vereinigten Staaten haben zusätzliche Soldaten in der Karibik zusammengezogen und den weltgrößten Flugzeugträger USS Gerald R. Ford aus dem Mittelmeerraum abgezogen und – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Trump hat zudem verdeckte CIA-Operationen in Venezuela genehmigt.
Linus Freymark
Nach Schüssen von Washington: USA setzen Asylentscheidungen vorerst vollständig aus
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington hat die US-Einwanderungsbehörde USCIS verkündet, vorerst alle Asylentscheidungen auszusetzen. Dieser Stopp gelte, bis man sicherstellen könne, dass jeder Ausländer so gründlich wie möglich überprüft und kontrolliert werde, schrieb der Leiter der Behörde, Joseph Edlow, auf der Plattform X und auf Facebook.
US-Präsident Donald Trump hatte erst einen Tag zuvor einen vollständigen Aufnahmestopp der USA für alle Menschen aus „Dritte-Welt-Ländern“ angekündigt. „Ich werde Migration aus allen Dritte-Welt-Ländern dauerhaft stoppen“, schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social. Auf welche Länder genau er sich bezieht und wie und wann er einen solchen Aufnahmestopp durchsetzen will, führte er nicht aus.
Die US-Einwanderungsbehörde hatte bereits kurz nach dem Vorfall auf Weisung Trumps hin angekündigt, die Green Cards «aller Ausländer aus allen problematischen Ländern» umfassend zu überprüfen. Eine „Green Card“ erlaubt es ausländischen Staatsangehörigen, sich dauerhaft in den USA aufzuhalten und zu arbeiten. Betroffen von dem Schritt sind neben Afghanen auch Menschen aus 18 weiteren Ländern wie dem Iran, Libyen, Somalia, dem Jemen, Kuba und Venezuela.
Philipp Saul
Trump will Honduras' Ex-Präsidenten Hernandez begnadigen
US-Präsident Donald Trump will den früheren honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández begnadigen. Dieser verbüßt in den USA eine 45-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Waffendelikten. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social bekräftigte Trump zudem seine Unterstützung für den honduranischen Präsidentschaftskandidaten Nasry Asfura von der konservativen Nationalpartei. Wenn dieser nicht gewinne, würden die USA „kein gutes Geld mehr nachwerfen“, schrieb Trump. Die Präsidenten- und Parlamentswahl in Honduras findet am Sonntag statt. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet.
Hernández war im April 2022 festgenommen und an die USA ausgeliefert worden. Ihm wurde vorgeworfen, an einer Verschwörung zum Kokain-Import beteiligt gewesen zu sein und Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Drogenhändlern angenommen zu haben. Hernández, der von 2014 bis 2022 Präsident war, galt während seiner Amtszeit als wichtiger Verbündeter der USA und erhielt umfangreiche US-Hilfe für die Drogenbekämpfung. Die US-Staatsanwaltschaft warf ihm jedoch vor, Honduras als „Drogen-Staat“ geführt zu haben.
Philipp Saul
Berichte: US-Militär tötete nach Angriff auf angebliches Drogenboot gezielt Überlebende
Der Angriff des US-Militärs auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik Anfang September wirft laut Medienberichten erneut Fragen zu möglichen Völkerrechtsverstößen der USA auf. Bei dem ersten bekannten Schlag dieser Art soll es zunächst Überlebende gegeben haben, wie der Sender CNN und die Washington Post unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichteten. Daraufhin sei das Boot erneut angegriffen und die beiden Männer getötet worden.
Sie hatten sich dem Bericht der Washington Post zufolge an das schwelende Wrack geklammert, stellten also keine Bedrohung dar. Über die Situation informierte Personen äußerten sich laut CNN besorgt, der zweite Schlag könnte gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Ein Experte sagte dem Sender, sie hätten nach geltendem Recht gerettet werden müssen. Insgesamt wurden bei dem Schlag nach Angaben der US-Regierung elf Menschen getötet.
In beiden Berichten hieß es, Verteidigungsminister Pete Hegseth habe zuvor selbst die Anweisung gegeben, „alle zu töten“. Allerdings ist laut CNN unklar, ob er vor dem zweiten Angriff von den Überlebenden wusste. Nach Informationen der Washington Post wurde der zweite Schlag angeordnet, nachdem die Überlebenden gesichtet worden waren, um Hegseths Anweisung zu erfüllen.
Die Zeitung zitierte zudem Experten, die die Rechtmäßigkeit der gesamten US-Operation gegen mutmaßliche Drogenschmuggler infrage stellten. Sie argumentieren demnach, dass die Tötungen nicht durch das Völkerrecht gedeckt seien. Das Pentagon teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit, dass es sich zu den Medienberichten nicht äußern wolle.
Linus Freymark
Nationalgardistin nach Schüssen in Washington gestorben
Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. Die 20-Jährige sei ihren Verletzungen am Donnerstag Ortszeit erlegen. „Sie wurde brutal angegriffen, sie ist tot“, sagte Trump. Das andere Opfer, ein Mann, kämpfe um sein Leben.
Laut einem Vertreter der Washingtoner Polizei hatte der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Farragut West, nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt, auf die beiden Nationalgardisten gefeuert.
Weitere Mitglieder der Nationalgarde hätten die Schüsse gehört, eingegriffen und den Verdächtigen überwältigt, hieß es weiter. Die Polizei sei wenige Augenblicke später eingetroffen. Der Vorfall hatte das Land am Vorabend des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving schockiert.
Lisa Torjuul
USA prüfen Greencards aus „problematischen Ländern“
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington wollen die USA Inhaber sogenannter Greencards aus bestimmten Ländern unter die Lupe nehmen. Auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump habe er eine „gründliche und umfassende Überprüfung aller Greencards aller Ausländer aus allen problematischen Ländern“ angeordnet, schrieb der Leiter der US-Einwanderungsbehörde USCIS, Joseph Edlow, auf X. Auf CNN-Nachfrage teilte die Behörde mit, es handle sich um 19 Länder, die bereits in einem Präsidentenerlass aufgelistet gewesen seien, darunter Afghanistan, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba und Venezuela. Eine Greencard erlaubt es ausländischen Staatsangehörigen, sich dauerhaft in den USA aufzuhalten und zu arbeiten.
Am Vortag hatte die Einwanderungsbehörde bekanntgegeben, die Bearbeitung sämtliche Einwanderungsanträge afghanischer Staatsangehöriger bis auf Weiteres auszusetzen. Weil es sich bei dem mutmaßlichen Täter laut Behörden um einen 29 Jahre alten Afghanen handelt, kündigte Trump zudem Überprüfungen aller Menschen aus Afghanistan an, die unter seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden in die USA gekommen waren.
Julia Bergmann
Vance: USA muss Anstrengungen um Abschiebungen „verdoppeln“
US-Vizepräsident J.D. Vance hat angekündigt, nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C., die Bemühungen der US-Regierung um Abschiebungen zu verstärken. „Zuerst werden wir den Schützen vor Gericht bringen und anschließend müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, Leute ohne das Recht in unserem Land zu sein, zu deportieren“, erklärte Vance auf X.
Einige Stimmen in großen Medienhäusern meinten, dass die Einwanderungspolitik der USA zu harsch sei, so Vance weiter. „Der heutige Abend erinnert uns daran, warum sie damit falschliegen.“ Viele Wähler würden nun nicht nur Worte, sondern Handeln verlangen, und das sei eine „vollkommen angemessene Antwort“, schrieb der Vize von US-Präsident Donald Trump.
Linus Freymark
Trump bezeichnet Schüsse auf Nationalgardisten als Terrorakt
US-Präsident Donald Trump hat nach Schüssen auf Nationalgardisten in Washington von einem Terrorakt gesprochen. „Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagte Trump in einer Ansprache. Der Angriff unterstreiche „die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten, sagte der Republikaner weiter.
Trump nannte Afghanistan in seiner Ansprache ein „Höllenloch auf Erden“ und stellte die Behauptung auf, Millionen Menschen seien unter Biden aus aller Welt ungeprüft in die USA gekommen. Er kündigte an, alle Personen, die während Bidens Amtszeit aus Afghanistan eingereist seien, erneut überprüfen zu lassen. Zudem werde er „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Ausländer aus allen Ländern abgeschoben werden, die nicht hierhergehören oder unserem Land keinen Nutzen bringen“.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: Erste Erkenntnisse zum Tatverdächtigen
Bei dem Verdächtigen, der ersten Ermittlungen zufolge zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen haben soll, handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 29-Jährigen aus Afghanistan. Das berichten die Washington Post und die New York Times übereinstimmend. Demnach soll der Mann 2021 in die USA gekommen sein. Über das Motiv des mutmaßlichen Schützen gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei teilte jedoch mit, der Mann habe allein gehandelt. Der Verdächtige wurde ebenfalls verletzt und befindet sich in Polizeigewahrsam.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: US-Regierung beantragt gerichtliche Verfügung für Verbleib der Nationalgarde
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C. will die US-Regierung die Nationalgarde in der US-Hauptstadt belassen, obwohl ein Gericht den Einsatz vergangene Woche für rechtswidrig erklärt hatte. Mehrere US-Medien berichten, die Regierung habe unmittelbar nach der Attacke unweit des Weißen Hauses eine einstweilige Verfügung bei einer höheren Instanz beantragt.
Der Einsatz der Nationalgarde in Washington ist umstritten. Die Stadt hatte dagegen geklagt und kürzlich einen Erfolg errungen - allerdings greift die in der vergangenen Woche getroffene Anordnung, die den Einsatz als illegal einstuft, erst am 11. Dezember. Bis dahin hat die US-Regierung die Möglichkeit, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Zuletzt hatte die Trump-Administration bereits in anderen Verfahren verloren. So erklärte ein Gericht im US-Bundesstaat Oregon den Einsatz der Nationalgarde in Portland vor rund drei Wochen für illegal.
