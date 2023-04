Die "New York Times" und ein lokaler Fernsehsender waren bereits vor Ort, als die Polizei den mutmaßlichen Verantwortlichen verhaftete.

Ein IT-Mitarbeiter der US-Luftwaffe wurde als mutmaßlicher Urheber des umfangreichen Lecks von Geheimdienstakten festgenommen. Der 21-Jährige bringt die Sicherheitsbehörden in Erklärungsnöte.

Von Fabian Fellmann, Washington

Es konnte gar nicht schnell genug gehen mit dem Schulterklopfen. Kaum hatte das FBI am Donnerstag einen 21-jährigen Netzwerktechniker der Luftwaffe in Gewahrsam genommen, verteilte Verteidigungsminister Lloyd Austin Lob. Er dankte "für die schnelle Festnahme" des Hauptverdächtigen, der wohl für das größte Leck in den US-Geheimdiensten seit zehn Jahren verantwortlich ist.