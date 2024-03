Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden hat noch kein Wort gesagt bei seiner Rede zur Lage der Nation, als seine Anhänger am Donnerstagabend im Kongress bereits diese drei Wörter rufen. "Four more years", skandieren die Demokraten, sie tun das in der kommenden Stunde mehrmals. Noch vier Jahre mit Biden an der Spitze Amerikas oder vier neue Jahre mit Donald Trump - darum wird es bei der Präsidentschaftswahl am 5. November voraussichtlich gehen.