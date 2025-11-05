Am 1. Oktober hat in den USA der „Government Shutdown“ begonnen und eine Lösung ist weiter nicht in Sicht. Dafür wurde am Donnerstag ein Rekord aufgestellt: Mit 36 Tagen ist dies der längste Regierungsstillstand im Zuge der Haushaltssperre in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten konnten sich im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen. Darum trat mit Beginn des neuen Fiskaljahrs eine Etatsperre in Kraft. Die Folge: Hunderttausende Bundesbedienstete sind im Zwangsurlaub, in Behörden läuft der Betrieb auf Sparflamme und die Finanzierung der staatlichen Lebensmittelprogramme ist ungeklärt.