Der frühere US-Präsident Barack Obama hat Regierungsvertreter für ihren Umgang mit der Corona-Pandemie kritisiert. In einer im Internet übertragenen Rede sagte Obama am Samstag, die Pandemie zeige, dass viele Behördenvertreter "nicht einmal so" täten, "als wären sie verantwortlich". Bei einer zweiten im Fernsehen übertragenen Rede kritisierte Obama "sogenannte Erwachsene, darunter einige mit edlen Titeln und wichtigen Jobs", die täten, "was sich gut anfühlt, was bequem ist, was leicht ist". "Deshalb sind die Dinge so verkorkst", sagte Obama. Die Äußerungen sind ein Hinweis darauf, dass Obama eine zunehmend aktive Rolle bei der bevorstehenden Präsidentenwahl spielen will. Ranghohe Demokraten im Kongress wollen unterdessen die überraschende Entlassung des internen Aufsehers des US-Außenministeriums durch Präsident Donald Trump untersuchen. Sie wittern eine politisch motivierte Aktion. Steve Linick soll eine Untersuchung gegen Außenminister Mike Pompeo eingeleitet haben. CNN und NBC berichteten, Linick habe untersucht, ob Pompeo einen Mitarbeiter persönliche Angelegenheiten für sich und seine Frau habe erledigen lassen.