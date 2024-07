Donald Trump hat mit einer Äußerung zur US-Wahl in vier Jahren für Empörung gesorgt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor konservativen Christen in Florida rief der republikanische Präsidentschaftskandidat zur Wahl am 5. November auf und sagte, dass dies nur noch ein einziges Mal nötig sei. „Christen, geht raus und wählt! Nur dieses Mal. Ihr werdet es nicht mehr tun müssen.“ Bei der Wahl in vier Jahren werde alles in Ordnung gebracht sein. „Ihr werdet nicht mehr wählen müssen, meine wunderbaren Christen.“ Das Wahlkampfteam der Demokratin Kamala Harris deutete die Aussage als Hinweis darauf, dass Trump im Falle einer Wiederwahl „die Demokratie abschaffen“ wolle.