Der frühere US-Präsident Barack Obama ist 60 Jahre alt geworden. Der Demokrat feierte am Mittwoch seinen runden Geburtstag. In den vergangenen Tagen hatten Berichte über eine geplante Feier am Wochenende mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen gesorgt. Eine Sprecherin Obamas teilte am Mittwoch mit, die Feier im Freien sei vor Monaten geplant worden, unter Berücksichtigung aller offiziellen Covid-Vorgaben. Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante hätten die Obamas entschieden, das Fest deutlich kleiner ausfallen zu lassen und nur mit Familienmitgliedern und engen Freunden zu feiern.