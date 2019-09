US-Außenminister Mike Pompeo hat Chinas Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren als versuchte Auslöschung einer Kultur kritisiert. Chinas "Kampagne der Unterdrückung" sei keine Bekämpfung von Terrorismus, sagte Pompeo am Sonntag. Vielmehr handle es sich dabei um einen "Versuch, die muslimische Religion und Kultur seiner eigenen Bürger auszulöschen". "Wir appellieren an alle Länder, Chinas Forderungen nach der Auslieferung von Uiguren zu widerstehen", sagte Pompeo in New York bei einem Treffen mit Außenministern zentralasiatischer Staaten. In den vergangenen Tagen hatte ein im Netz kursierendes und verdeckt gefilmtes Video international für Entsetzen gesorgt, das den Abtransport Hunderter gefesselter Uiguren am Bahnhof der Provinzhauptstadt Xinjiang zeigte.