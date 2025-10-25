Mit der Verlegung ihres größten Flugzeugträgers treiben die USA ihre äußerst umstrittene Offensive in der Karibik weiter voran. Völkerrechtliche Bedenken machen US-Präsident Donald Trump dabei wenig zu schaffen.

Der größte Flugzeugträger der Welt lag kürzlich noch friedlich vor Mallorca, von Palma aus bestens zu sehen. Danach machte das Schiff dann bei Split in der Nähe kroatischer Ufer Station. Doch jetzt muss es das Mittelmeer eilig verlassen und die Karibik ansteuern. Denn US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth haben beschlossen, ihre äußerst umstrittene Offensive gegen mutmaßliche Drogenhändler sowie die Regierungen von Venezuela und Kolumbien erheblich zu verschärfen.