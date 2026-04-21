Wie er angesprochen werden möchte? „General ist in Ordnung“, sagt David Petraeus zu Beginn des Videogesprächs, das er von New York aus führt. Der 73-Jährige ehemalige US-Offizier war Oberkommandierender der Truppen im Irak und in Afghanistan. In beiden Konflikten und später auch als Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA hatte er mit Iran zu tun. Heute ist er für die Investmentfirma KKR tätig. Im Gespräch bewertet Petraeus den bisherigen Verlauf des Krieges der USA gegen Iran und schaut auf die mögliche zweite Runde von Friedensgesprächen in Islamabad.
Interview mit Ex-CIA-Chef Petraeus„Die Iraner sind harte Verhandler“
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Wer steht mehr unter Druck – die USA oder Iran? Ex-CIA-Direktor David Petraeus über die Bilanz des Krieges und was bei den Friedensgesprächen in Islamabad auf dem Spiel steht.
Interview von Tobias Matern, Islamabad
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