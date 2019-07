1. Juli 2019, 18:37 Uhr USA-Korea 50 Minuten mit großem Effekt

Das "spontane" Treffen von Trump und Kim wird in Nordkorea gefeiert.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Mit seinem Spontan-Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich US-Präsident Donald Trump wieder über alle diplomatischen Regeln hinweggesetzt - und Geschichte geschrieben. In 50 Minuten schoben die beiden den Friedensprozess wieder an, noch im Juli soll weiter verhandelt werden. Trump behauptete, das Treffen auf nordkoreanischem Boden, das er erst als "nur ein Handschlag" ankündigte, sei eine spontane Idee gewesen. Das gibt ihm, Kim und Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in die Möglichkeit, einen großen Erfolg zu beanspruchen.

Trump betrat am Sonntag als erster amtierender US-Präsident Nordkorea. Er habe Kim um das Treffen gebeten, schrieb Nordkoreas Parteizeitung Rodong Sinmun, und sei dazu nach Panmunjom an der Demarkationslinie gekommen, die Nord- und Südkorea trennt. Mit 30 Fotos auf drei Seiten feierte das Blatt das Treffen in der Montagsausgabe - so schnell reagiert es sonst nie. Nordkoreas Fernsehen sagte, Kim und Trump seien sich über "alle Themen, die sie diskutierten, einig gewesen und haben sich vollständig verstanden". Viel positiver geht es nicht. Beide seien "sehr zufrieden", sie hätten Stolpersteine weggeräumt. Explizit erwähnten die Medien die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Das hatten sie vermieden seit dem gescheiterten Gipfel Trumps und Kims im Februar in Hanoi.

Eine der Botschaften: China kann Nordkorea nicht als Hebel nutzen

Unklar ist, wie spontan der Mini-Gipfel wirklich war. Trump setzte seinen Tweet am Samstagmorgen ab, Hinweise gab es aber schon zuvor. Mittags meldete sich Vize-Außenministerin Cho Sun-hui, der Vorschlag sei interessant, aber Nordkorea liege keine offizielle Einladung vor. Am Samstagabend traf sie sich dann in Panmunjom mit Trumps Nordkorea-Beauftragtem Stephen Biegun, der ihr eine schriftliche Einladung überreichte. Die beiden legten bis in die Nacht den Ablauf des Treffens fest.

Trump hat erneut gezeigt, wie gut er das Spiel mit den Medien beherrscht. Sein erster Tweet elektrisierte das G-20-Pressezentrum in Osaka, die Schlagzeilen gehörten ihm. Im Lauf des Tages schürte er die Spannung mit vagen Bemerkungen. Eine Visite an der Grenze gehört zum Standard-Programm von US-Präsidenten in Südkorea, auch Trump hätte sie ohnehin gemacht. Aus seiner Sicht rief er Kim, weil er ohnehin dort sei. Und Kim kam. Damit habe er gezeigt, so die US-Sicht, wie dringend für ihn die Lockerung der Sanktionen sei. Zugleich aber zeigte Trump China, dass es Nordkorea im Handelsstreit mit den USA nicht als Hebel benützen kann. Wenige Tage nach dem ersten Besuch von Chinas Präsidenten Xi Jinping in Pjöngjang war nun auch Trump in Nordkorea, wenngleich nur 20 Schritte über der Grenze.

Kaum bemerkt wurde ein anderer, wichtiger Aspekt. Kim sagte Trump, er sei "der erste amtierende US-Präsident, der unser Territorium betritt. Laut Nordkoreas Verfassung untersteht auch der Süden Pjöngjang. Mit seiner Bemerkung hat Kim nun gegenüber dem US-Präsidenten anerkannt, dass dies nicht Nordkoreas Sicht ist. Auch Südkoreas Präsident Moon Jae-in kann sich als Gewinner sehen. Obwohl er von Trumps und Kims Gespräch ausgeschlossen blieb, wurde seine Rolle als Vermittler bekräftigt. Und nachdem Nordkorea ihn jüngst kritisiert hatte, er verschleppe die Entspannung, zeigte die Parteizeitung ihn nun lächelnd mit Kim.

Worüber Trump und Kim sprachen, ist nicht bekannt, sie dürften nicht ins Detail gegangen sein. Der Mini-Gipfel war bloß Show und Emotion. Die Kärrnerarbeit obliegt nun den Unterhändlern und dürfte schwierig werden. Aber Trump hat recht, die Lage in Korea hat sich grundsätzlich verändert. Beide Koreas haben Truppen abgezogen, der Grenzstreifen wurde von Minen geräumt, auf beiden Seiten wurden Wachposten aufgehoben, und Pjöngjang hat nicht mehr mit großen Raketen oder Atomtests provoziert. Trump lobte das "ausgezeichnete persönliche Verhältnis", das er mit Kim habe. Er glaube, der Friedensprozess sei "gar nicht so kompliziert", sagte er. Und Kim antwortete, der spontane Gipfel zeige, dass sie sich nun jederzeit treffen könnten, wenn es nötig wäre. Zum Abschied luden sie sich gegenseitig nach Hause ein: Kim Trump nach Pjöngjang, Trump Kim ins Weiße Haus. Es scheint, als habe Trump mehr für die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel getan als alle seine Vorgänger.