Nach einem Streit über die Begnadigung eines Elitesoldaten der US-Marine hat Präsident Donald Trump den zuständigen Minister entlassen. Verteidigungsminister Mark Esper forderte Marineminister Richard Spencer mit Billigung des Präsidenten am Wochenende auf, sein Amt niederzulegen. In seinem Abschiedsschreiben machte Spencer klar, dass Meinungsverschieden mit Trump der Grund seien. Sein Gewissen und sein Eid auf die Verfassung erlaubten es ihm nicht länger, für den Präsidenten zu arbeiten.

Spencers Rauswurf war ein Streit zwischen Trump und der militärischen Führung im Pentagon wegen der Begnadigung von drei Soldaten vorausgegangen. Trump hatte vor einigen Tagen die Heeresoffiziere Leutnant Clint Lorance und Major Mathew Golsteyn begnadigt. Lorance war von einem Militärgericht wegen Mordes an drei Zivilisten in Afghanistan schuldig gesprochen worden, Golsteyn war wegen eines ähnlichen Verbrechens angeklagt. Der Präsident setzte sich bei den Begnadigungen über die Bedenken und den Rat des Militärs hinweg. Das Pentagon hatte darauf hingewiesen, dass die beiden Offiziere reguläre, rechtsstaatliche Verfahren erhalten hätten. Sie zu begnadigen, könnte die Disziplin in der Armee untergraben, so das Argument der Generalität. Trump bezeichnete die Behandlung der Offiziere in den Prozessen hingegen als "unfair", ohne jedoch konkrete Mängel zu benennen.

Zu einem öffentlichen Streit zwischen dem Präsidenten und Marineminister Spencer kam es wegen des Falls von Edward Gallagher. Der Angehörige einer Eliteeinheit der Marine, der Navy Seals, war ursprünglich wegen Mordes angeklagt worden - er soll im Irak einen Gefangenen getötet haben. Die Mordanklage wurde zwar fallengelassen, doch Gallagher wurde degradiert, weil er sich mit dem Toten hatte fotografieren lassen. Die Marine wollte ihn zudem aus der Seals-Einheit entlassen. Trump verbot das ausdrücklich in einem Tweet, den Marineminister Spencer jedoch nicht als förmlichen Befehl anerkennen wollte.