New York

Sein offizieller Lebenslauf war die Blaupause des amerikanischen Traums - dessen Krönung die Wahl ins Repräsentantenhaus war. Doch nun stellt sich die Frage: Was an der Vita des Republikaners ist überhaupt wahr?

Von Fabian Fellmann, Washington

Nach Tagen des Schweigens trat George Santos am Montag den Angriff nach vorne an. "Ich bin kein Krimineller", sagte der gerade erst gewählte Kongressabgeordnete. In keinem Land auf dieser Welt sei er jemals wegen eines Gesetzesverstoßes bestraft worden.