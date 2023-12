US-Kongress:Wie George Santos seinen anstehenden Rauswurf auskostet

Von Fabian Fellmann, Washington

Zumindest unterhaltsam ist er, auf seine eigene Weise: Congressman George Anthony Devolder Santos, 35 Jahre alt, Vertreter des dritten Distrikts von New York, einem reichen Stadtteil auf Long Island. Den Titel wird der Mann bald los sein. Die anderen Abgeordneten im Repräsentantenhaus dürften ihn demnächst aus dem Kongress ausschließen, möglicherweise noch am Freitag, in einem historischen Schritt, nach monatelangem Spektakel.