Klimawandel:USA heben ihr Klimaziel deutlich an

USA heben ihr Klimaziel deutlich an

Das Land will seinen Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2005 mindestens halbieren. Damit setzt die US-Regierung kurz vor dem virtuellen Klimagipfel ein Signal an die Staatengemeinschaft. Verfolgen Sie den Gipfel im Livestream.

Die USA wollen ihren Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2005 mindestens halbieren, teilte ein Regierungsvertreter am Donnerstag kurz vor dem von US-Präsident Joe Biden initiierten virtuellen Klimagipfel mit. Es gehe um eine Kürzung zwischen 50 und 52 Prozent. Später im Jahr wolle man - wie in Deutschland - auch Ziele für einzelne Sektoren wie Energie, Industrie oder Verkehr festlegen. Damit ist das Ziel der Biden-Regierung noch ehrgeiziger als das der Regierung Obama, der Biden als Vizepräsident angehörte: Das Ziel der Obama-Regierung sah eine Treibhausgas-Minderung um 26 bis 28 Prozent bis 2025 im Vergleich zu 2005 vor.

Mit der Ankündigung setzen die USA kurz vor dem virtuellen Klimagipfel ein Signal an die Staatengemeinschaft. Am Donnerstag und Freitag sollen 40 Staats- und Regierungschefs virtuell zusammen kommen, um über die Dringlichkeit und den wirtschaftlichen Nutzen von stärkeren Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) im November in Glasgow zu diskutieren. Biden selbst hatte zu dem Treffen geladen. Zu den geladenen Gästen gehören 40 Staats- und Regierungschefs, darunter der russische Präsident Wladimir Putin, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Im Vorfeld des Treffens hatte Biden den von ihm initiierten Klimagipfel als "Meilenstein" bezeichnet. Der US-Präsident will die Gelegenheit nutzen, um für mehr Tempo im Kampf gegen die Erderwärmung zu kämpfen. Biden will auch die für den Umweltschutz verlorenen Jahre unter seinem Vorgänger Donald Trump vergessen machen.

Trump hatte den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klima-Abkommen zu verantworten - einen Schritt, den sein Nachfolger sofort rückgängig machte. Die in der französischen Hauptstadt 2015 abgeschlossene Vereinbarung sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst sogar 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, legten die dem Abkommen beigetretenen Länder Selbstverpflichtungen ab. Damit verpflichteten sie sich, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu reduzieren.

Um diese Selbstverpflichtungen soll es auch bei Bidens Gipfel gehen. Denn das, was bisher auf dem Tisch liegt, reicht bei Weitem nicht aus, um die Ziele von Paris zu erreichen. Die USA peilen bis 2030 eine deutliche Reduzierung ihrer Emissionen an. Biden selbst hatte zudem betont, bis 2050 CO₂-Neutralität erreichen zu wollen. Letzteres strebt auch die EU an.

Das vergangene Jahr zählt zu den drei wärmsten seit Beginn der Temperaturauszeichnung

Unterdessen heizt sich die Atmosphäre weiter auf. Der unlängst vorgestellte Klimabericht der Weltwetterorganisation WMO hält fest, dass das vergangene Jahr zu den drei wärmsten Jahren seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen gehörte. CO₂-Gehalt in der Atmosphäre, Höhe des Meeresspiegels und Ozeantemperaturen: Überall verzeichneten die Experten Rekordwerte. Die globale Durchschnittstemperatur lag demnach 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau.

Ende des Jahres findet im schottischen Glasgow die nächste reguläre Weltklimakonferenz statt. Ursprünglich war das Großevent im November 2020 geplant, in den letzten Zügen der Amtszeit von Donald Trump. Wegen Corona musste es verlegt werden.